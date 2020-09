Explosión eléctrica daña decenas de electrodomésticos en poblaciones La Departamental y Sol del Inca

Chilquinta asegura que indemnizaría a los afectados:

Muchos vecinos reportaron una o varias explosiones en el cableado eléctrico y medidores en el sector de las poblaciones Departamental y Sol del Inca la noche de este domingo, lo que generó que sus televisores, hornos microondas, celulares, decodificadores de televisión por cable y otros electrodomésticos, explotaran y prendieran fuego en algunos casos.

Estos vecinos amanecieron sin electricidad, o sea, que del todo no sabrán qué se les quemó en su casa sino hasta que tengan servicio eléctrico y técnicos de Chilquinta revise cada artefacto dañado. Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro la mañana de este lunes de la gran cantidad de vehículos de Chilquinta en el lugar, y de funcionarios de la empresa, otros en cambio visitaron casa por casa a los vecinos, para levantar un listado de pérdidas materiales.

«Yo no estaba en casa cuando ocurrió el problema eléctrico, pero cuando llegamos notamos que uno de nuestros televisores ya no servía, había algo quemado y olor a quemado, aún no sé qué más se nos quemó, pues no hay electricidad en este momento», comentó la vecina María Contreras a Diario El Trabajo.

CHILQUINTA RESPONDE

Las causas de este corte eléctrico aún no han sido determinadas, aún así la empresa Chilquinta estuvo este lunes haciendo un catastro de daños casa por casa en las dos poblaciones afectadas. Nuestro medio consultó a la empresa sobre esta situación, ya que son celulares, televisores y muchos artefactos totalmente inservibles tras este corte de energía, en algunos casos los aparatos que sobrevivieron a la primera sobrecarga, no aguantaron cuando regresó con gran potencia la energía nuevamente.

«A propósito de la consulta realizada por Diario El Trabajo, Chilquinta informa que: El corte de suministro, registrado cerca de las 20:45 horas de este domingo 13 de septiembre, en el sector de las poblaciones Departamental y Sol del Inca en San Felipe, cuya causa permanece en investigación, hallándose la presencia de varias conexiones irregulares una de las posibilidades analizadas. A causa de lo anterior, cuadrillas de la compañía acudieron al lugar, para efectuar labores de normalización de suministro. En paralelo, nuestra empresa tomó contacto con las autoridades locales (gobernación y municipio), para ponerles en conocimiento del tema.

«Sobre los artefactos dañados, la situación generó daños en artefactos de algunos residentes del sector, motivo por el cual Chilquinta inició esta mañana (lunes 14 de septiembre) un catastro a cargo de un servicio técnico especializado en este tipo de eventos. Una vez que el levantamiento esté finalizado y según corresponda, la compañía compensará a los clientes, según lo establece la ley para este tipo de eventos.

«Sobre las conexiones no regularizadas (CNR), nuestra compañía ha verificado un aumento sostenido en los consumos ilegales en la zona de Aconcagua, en la que la problemática de las conexiones no regularizadas es una constante desde hace años, trayendo como consecuencia un problema operativo para la empresa.

«Esta situación, significa una afectación en la calidad de servicio a todos los clientes por los cortes de suministro ocasionados por sobrecarga de las instalaciones, debida al consumo de los denominados ‘colgados’, así como también, agrega un riesgo importante para las personas por la posible ocurrencia de incendios. Por este motivo, llamamos a denunciar estos casos, a través de este sitio: https://www.chilquinta.cl/hurto-energia, mediante el cual es posible realizar denuncias, incluso de manera anónima o bien llamando a los teléfonos 800362586 y 229389901.

