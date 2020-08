Extrabajadores de parquímetros siguen esperando por una solución económica

Ayer nuevamente un grupo de extrabajadores de la empresa parquímetros de San Felipe, llegó hasta las afueras de la municipalidad para ver qué sucede con su situación, porque hasta el momento no se tiene respuesta por parte de las autoridades referente a sus finiquitos y leyes laborales.

Debido a esta situación los trabajadores han debido pasar duros momentos económicos producto de estar sin su fuente laboral. A parte de no poder conseguir los dineros adeudados por la exempresa de parquímetros de José Hidalgo.

Uno de los voceros del grupo y exintegrante del sindicato, Manuel Arancibia Fernández, dijo que todavía no les pagan sus dineros adeudados: «Va a ser un año ya, nos hemos rebajado lo más que hemos podido de las platas de los trabajadores, así y todo, todavía nos siguen dando aspirina», señala.

Informó que la abogada Julia Urquieta, quien estaba a cargo de la demanda, fue removida y ahora están con un abogado de San Felipe, «porque encontramos que no estaba haciendo el trabajo como tenía que hacerlo, porque al final los trámites los estábamos haciendo nosotros mismos, ella nos daba respuestas de Santiago, que hagan esto, hagan esto otro; esa no es la idea. Se le estaba pagando por algo, así es que tuvimos que revocar el mandato a ella y contratar un abogado nuevo, en este caso a Diego González, de San Felipe», indicó Manuel Arancibia.

Consultado sobre el estado de la demanda contra la empresa, indicó que hasta el momento no se ha conseguido nada «porque para eso tenemos que encontrar un resultado con la municipalidad y después se sigue la demanda, en este caso contra el dueño de la empresa, José Hidalgo», señaló Arancibia.

Ayer llegaron a la municipalidad para ver si podían sostener una reunión en el departamento jurídico, pero todo fue en vano porque les dijeron que tenían audiencias pendientes: «No estaba así es que imagínate, estamos viniendo prácticamente toda la semana a ver si encontramos alguna solución por medio de nosotros, pero hasta ahora nada, el municipio, ya llevamos cinco meses sin trabajo la mayoría de nosotros y un año esperando las platas que nos pertenecen, a parte del mes de septiembre que no nos canceló la empresa esa vez, así es que imagínense ha sido duro este tiempo», sostuvo el representante de los afectados por la exempresa de parquímetros de José Hidalgo.

Otra extrabajadora que también se refirió a esta lamentable situación fue Inés Contreras, quien también dijo que llevaban mucho tiempo en esta situación, «por eso ya nosotros comenzamos a solicitar un poco de publicidad porque es demasiado el tiempo; un año sin trabajo, sin el dinero, no se pagó cotizaciones, mis compañeros han venido todas estas veces, todos sin trabajo, se había tranzado, se habían rebajado los montos, pero aun así, nada, nada», indicó.

Fue muy crítica con el actuar de la abogada que tenían porque no se ganó nada, «puras aspirinas como se dice en buen chileno, ella nos tramitó, nos tramitó y nada. Nos cambiamos a este abogado y sigue en las mismas porque el municipio no le da una oportunidad de tranzar, de nada. Necesitamos que nos paguen, ellos siempre estuvieron conscientes que esta empresa no cumplió, no cumplió con cotizaciones, no cumplía con los pagos; la municipalidad nunca fue engañada, ellos estaban claros y conscientes de cómo era la situación con nosotros, porque nosotros siempre reclamamos, le hacíamos llegar al municipio, pero igual se hacían los sordos, le seguían dando la opción a la empresa, pagaba una cantidad y después pasaban dos meses y no pagaba las cotizaciones más de un año con la gente atrasada y los sueldos igual, al último ya no pagaban los sueldos, septiembre no se pagó del año pasado, se trabajó y no se canceló, y de ahí la empresa se desapareció y quedamos en el aire», manifestó Inés Contreras.

Reclamó contra la actitud que ha tenido el municipio al no darle alguna solución, «porque si hubiesen querido pagar, por último pagan en cuotas, o sea se transa», dijo Inés.

La deuda según esta persona asciende a unos 100 millones de pesos.

La empresa denunciada es la de José Hidalgo.