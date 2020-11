Falsos empleados de LAN la estafan con más de $2 millones por Internet

Le hackearon cuentas de Face y WhatsApp:

Caí en el ‘Cuento del Tío’, literalmente, es lo primero que nos dice Diana Valdés, destacada deportista y emprendedora que tiene su emprendimiento de pastelería y tortas en la esquina de Salinas con Artemón Cifuentes de San Felipe. Al contarnos la estafa de la cual fue víctima por creer que estaba hablando con un muy amigo de ella, sin embargo, lo hacía con estafadores que finalmente la embaucaron y usando las cuentas de redes sociales de su amigo, hicieron que fuera al banco y depositara más de 2 millones de pesos en una cuenta en circunstancias que su amigo nunca le había pedido ese dinero.

«Le robaron las redes sociales y el número de teléfono a un amigo, muy amigo mío que no está aquí, está en Isla de Pascua; él se contactó conmigo, yo todo el tiempo pensé que era él, me hablaba de las cosas que siempre hablamos, me habló desde su Facebook, desde su WhatsApp, nunca dudé que fuese él; la verdad me pidió que si podía mandar un equipaje, unas maletas hacia mi domicilio, cosa que no encontré nada extraño, sí yo te doy mi domicilio para que lleguen aquí yo te las recibo y cuando tú llegues las recoges, les di mi dirección, mis datos, mi Rut, eso es lo que piden para mandar las maletas, me dice se va a contactar contigo una persona de LAN Chile desde el aeropuerto de LAN Cargo, donde están las maletas para coordinarse con la entrega todo el tema, se contactaron conmigo el tipo me llamó después por el WhatsApp las fotos todo era de LAN Chile, no dudé en ningún minuto y me dice que había que pagar una multa por exceso del equipaje algo así y de las cosas que venían adentro que excedían el valor que uno puede entrar al país, y mi amigo me dice sí ‘chuta’ hay que pagarlo urgente sino voy a perder todo, mis maletas, yo te deposito altiro por favor, hazlo porque había que hacerlo a través del banco, no a través de transferencia porque no aparecía altiro, caí, fui al banco, deposité la plata $2.260.000“, comenta Diana.

Luego que hizo el deposito «el tipo de LAN Cargo me empieza a mandar mensajes que estaban pasando los equipajes por el scanner como última revisión y que aparecían cosas extrañas en los computadores que venían que había plata, me empezó a mandar fotos de plata yo ahí dije esta cuestión es extraño, llamo a mi amigo del mismo WhatsApp y él estaba durmiendo, porque era temprano eran las seis de la mañana, allá son dos horas menos y le digo ¿Manuel qué pasó?, me dice ¿qué cosa?, si estoy durmiendo, pero si estoy hablando contigo por WhatsApp por el mismo número no, me dice no yo no estoy hablando contigo», cuenta la afectada.

Cuando se da cuenta que la habían estafado se fue inmediatamente a PDI, ahí los datos donde ella depositó «vieron que la persona era una extranjera con domicilio en Providencia parece, llamaron al banco del banco avisaron que la plata todavía estaba en la cuenta y los PDI tratando de hacer algo para que no sacaran la plata de la cuenta», cuenta desesperada.

LENTO ACCIONAR

En esta parte del relato la afectada se queja por el lento accionar de la Fiscalía local de San Felipe, porque de ahí se podía mandar según la afectada, la orden para que se congelara la cuenta, «pero se demoraron tanto que la plata después la sacaron, el tipo saca millones, millones todos los días de la cuenta», indicó Diana Valdés.

– ¿O sea estafa todos los días?

– Todos los días, tienen residencia definitiva en Chile, salía en la foto el nombre todo de la persona.

– ¿Hasta qué hora estuvo la plata?

– Por lo que me informaron hasta las 12 del día estuvo la plata.

– ¿Ayer (viernes)?

– Ayer, yo a las 8:30 de la mañana estaba en PDI, y desde las 08:30 a 12 del día el dinero estuvo en la cuenta, porque lo informaron desde el banco, y ya a las 12 del día la sacaron y no alcanzaron a congelar, el fiscal hizo la congelación, pero ya la habían sacado.

– ¿Diana, cuando usted dice le robaron la cuenta a su amigo, se refiere al Facebook, al WhatsApp todo eso o no?

– Sí, mira dos Manuel, (nos muestra el Messenger), yo hasta pensé que estaba hablando con él, son dos cuentas iguales y en WhatsApp lo mismo, o sea era el mismo número no sé cómo lo hacen la verdad, la verdad no sé cómo lo hacen.

– ¿En la PDI no le explicaron cómo hace esto o el modus operandi?

– Son profesionales de eso, son profesionales cuantas veces se ve que en Santiago lo hacen, por lo que me dijeron en San Felipe nunca se había visto un caso así.

– ¿Ahora se supo de más casos a través de las redes sociales me decía usted?

– Claro, yo le avisé altiro a mi amigo, le dije «sabes que me pasó esto», y él publicó inmediatamente en su muro ¡tengan cuidado porque están mandando mensajes como que soy yo!, y muchos amigos le comentaron que le habían mandado mensajes y nadie avisó.

– ¿Esta plata es pérdida total?

– Pérdida por lo que me dijeron en la PDI, que no me haga ilusiones de recuperar el dinero porque ya no está en la cuenta, que lo atrapen quizás lo atrapen a alguno de la banda, porque tiene que ser una banda, pero de ahí que devuelvan el dinero es muy difícil, muy difícil, yo soy del mundo del deporte y mis amigos ya se han enterado, quizás vamos a hacer algunos campeonatos, algunas rifas lo que sea, ellos ayudándome porque en realidad el dinero no era mío, era de mi papá y se lo tengo que devolver obviamente.

– De alguna manera.

– Claro, tratar de juntarlo de alguna manera y poder recuperar ese dinero y devolverlo en realidad, uno se saca la cresta trabajando, yo me he sacado la cresta trabajando y duele tanto, uno se siente tonta pero, no sé, tengo tantos sentimientos, de verdad que se siente tonta porque dice ¿cómo no me di cuenta?, pero realmente no me di cuenta, yo nunca dudé que estuviera hablando con mi amigo.

– ¿Ni en la forma de hablar?

– Nunca, nunca dudé en el estar hablando con mi amigo, tienen que haber revisado las conversaciones anteriores, tiene que haber visto porque me hablaban todo lo que hemos hablado antes, entonces nunca dudé.

Señalar que Diana Valdés ha producido las últimas versiones del vóley playa en San Felipe y el delito que la afectó ocurrió este jueves minutos antes de las dos la tarde cuando fue a Banco Estado a depositar el dinero.