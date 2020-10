Familia cuidadora critica forma como personal del FAE le quitó bebé de 2 años

Otra vez el programita ese:

Una difícil, dramática y violenta situación le tocó vivir a una familia del pasaje 6 de la Población Santa Brígida en San Felipe, porque literalmente de la noche a la mañana le comunicaron a través de una video llamada, que la menor que tenían a su cargo como familia de acogida, al día siguiente personal del programa FAE (Familias de Acogida Especializada) acudiría a retirarla.

El hecho tomó por sorpresa a la familia, que no critica el programa, sino que la forma cómo en este caso retiraron a la menor de más de dos años. Según precisan, sintieron que la forma en que lo hicieron vulneró los derechos de la misma niña. Asimismo se quejan que no hubo un proceso de desvinculación, sino que avisaron y al otro día estaban para llevársela.

Nuestro medio conversó con Valentina Silva León, hija de la madre cuidadora, quien nos señaló que la situación vivida ayer en la mañana fue súper fuerte: «Nosotros sabíamos que la niña se iba a tener que ir en algún momento, lo que nosotros siempre le pedimos al programa FAE que fuera cuando la niña terminara su proceso acá en la casa, o sea que ella se fuera en adopción o volver con su familia. En un principio sí se solicitó el retiro de la niña porque ellos trajeron otra niña, supuestamente por un mes, y pasaba el tiempo y no se la llevaban, entonces en ese momento mi mamá se vio como complicada con dos niñas chicas, viviendo sola, ella pedía el retiro pero siempre fue por la mayor… por la niña mayor, siempre le dijimos que no se preocuparan por la niña chica, que terminara el proceso tranquilo, íbamos a esperar lo que teníamos que esperar», señaló.

– ¿Cómo se origina todo esto, es decir la gestación de esta situación, cuando ustedes postulan como familia guardadora o cuando llega la niña acá?, explique eso por favor.

– Esa parte no soy tan partícipe, pero yo no era de la idea de que mi mamá fuera cuidadora, nunca estuve de acuerdo por lo mismo, porque yo conozco los vínculos, yo trabajo con niños, sé que para mí es imposible no encariñarme con un niño.

– Sin embargo, llegó igual la niña.

– Sí, igual llegó la niña. Ellos no le hicieron entrevista a nadie, como por tener 5 hijos adultos ellos deberían haber preguntado a la familia qué piensa, ellos son adultos y toman la decisión, pero igual deberían haber preguntado qué pensaban los hijos del programa, porque ellos a lo mejor no la hubiesen traído… De verdad, aunque suene cruel, porque ellos ahora se van y es como una muerte en vida porque ellos se la llevan y te mandan un video que la niña está feliz en esa casa y ahí ‘tenís’ que quedarte, no vuelves a tener contacto con ella.

– ¿Cuánto tiempo pasó la niñita acá en la casa?

– Casi 10 meses… 10 meses, llegó sin saber caminar, sin saber hablar, llegó de 1 año cuatro meses.

– ¿Durante todo este tiempo aprendió?

– A hablar, sí reconocía mamá, papá, a los vecinos con sus nombres, a desarrollarse. Ellos una vez me dijeron que la niña era cariñosa porque se da con todo el mundo, pero ella cambió su personalidad, ella era cariñosa, pero con nosotros ella ahora se fue aterrada, su cara de miedo a ellos no les importó.

– ¿Pero se supone que ella se va a una familia cuidadora o de adopción?

– No, otra familia cuidadora, si por eso es más mi pena, porque yo sé que mucha gente va a decir: «Si saben cómo es el tema de cuidadores», pero lo que yo les pedí a ellos fue terminaran el proceso de la niña, que me dijeran «ya se resolvió el caso, la niña se va en adopción o la niña se va con su familia», hubiese quedado más tranquila, pero no, ella ahora se va a Santiago a donde otros cuidadores.

– ¿Otro ambiente?

– Otro ambiente y donde no se generó ningún vínculo más que un video… un video con fotografías que una niña de 2 años no entiende, que le colocaron te esperamos, ¿qué entiende una niña de fotos?

– ¿Va a tener que desarrollar vínculos de nuevo?

– A desarrollar vínculos, ¿por qué no le hicieron una video llamada?, y sé que hay pandemia, que no la pueden llevar a Santiago a generar el vínculo ¿Por qué no hicieron video llamada para que ella los conociera?, ella va a llegar donde unos completos desconocidos.

– ¿Para familiarizarse en el fondo?

– Sí, y el programa cero apoyo, ahora quedó ‘la escoba’ porque todos estábamos pidiendo que no se la llevaran, que terminara el proceso, y mi mamá se desmaya y ellos como que quieren salir arrancando con la niña en brazos, así de mal agradecido son, imagínense que ni siquiera mi mamá despertara para despedirse bien, ¿de qué estamos hablando?, le falta mucho a FAE.

– ¿La forma de actuar en el fondo?

– Sí, la forma muy fría que tienen. Una persona que es cuidadora debería ser la primera opción para adoptar porque ya está el vínculo.

– ¿Pero ustedes trataron de pasar de familia cuidadora a familia que adoptara?

– Ya yo lo intenté, pero por ejemplo mi mamá pidió el retiro de la niña, se tomó por ambas, yo me vine a vivir a su casa y yo intenté ser cuidadora, porque yo siempre les manifesté la intención de que si la niña se iba en adopción, yo quería adoptarla, pero ellos de hecho me dijeron: «No diga eso porque si usted la quiere adoptar se la tenemos que venir a quitar mañana mismo porque se puede arrancar con la niña», esa fue su respuesta. Yo le pregunté a la abogada de la niña, porque ellos le ponen una abogada de los derechos supuestamente, y yo le dije mi intención de querer quedarme con la niña quizás si ella se iba en adopción… adoptarla, y me dijo: «Ya, yo te voy a mandar a la gente para que te expliquen un poco, porque es poco lo que puedes hacer porque no estás casada»… Ya, vinieron, pero ellos vinieron a retarme porque yo había llamado a la abogada, no me vinieron a decir mira tienes que hacer esto, seguir este proceso acá, nada.

– ¿Qué te dijeron?

– Constanza me dijo así: «¿Qué le dijiste a la abogada?, ¿quién llamó a la abogada?, ¿qué le dijiste?». Yo la llamé porque quería saber y ella me dijo que ustedes me venían a orientar.

– ¿Los pasos a seguir en el fondo?

– Claro, y el día en que nos dicen la fecha que Shisley (menor) se va es por video llamada, siendo que ellos habían venidos dos veces anterior a mi casa. ¿Se da cuenta de lo nefastos que son, de la poca cara que tienen?

– Valentina, ¿cuál es el reclamo y molestia principal que tiene usted?

– La forma en que trabajan ellos, la forma en que gestionan las cosas, porque ellos ofrecen apoyo moral dentro de su función, pero ellos no pueden darte la fecha en que el niño se va por video llamada; si hace dos semanas ya habían venido a la casa.

– ¿Qué edad tiene la niña?

– Dos años cuatro meses.

– ¿Ayer (martes) normal, todo bien, ella jugando?

– Sí, todos la abrazábamos, le dábamos besos y ella, así como nada, ya hoy día se levantó y estaba asustada, así que miraba como asustada.

– ¿Por qué ella presentía algo?

– Yo creo por tanto cariño… no sé, todos despidiéndose, gente llorando, dándole besitos.

– ¿Cómo está su mamá?

– Destrozada igual… igual está en la casa súper triste, ella se desmayó y la reacción que tuvieron fue horrible, porque si los vecinos no se cruzan, ellos arrancan con la niña y mi mamá tirada en el suelo.

Reconocen la labor desarrollada en ese momento por Carabineros.

Se quejaron en cuanto a las ilusiones que les hacen sentir cuando desean que sea familias de acogida.

Señalar que vecinos como Ivón y María José estaban muy acongojadas, no porque la niña debiera irse, sino más que nada por la forma como la sacaron de la casa, sin un periodo de preparación. Teniendo en cuenta que ellos en ese pasaje son muy unidos, por lo que debe entenderse que el sufrimiento de la familia de acogida también es su sufrimiento.

Otro que habló de la situación vivida ayer en la mañana fue Ignacio Córdova, quien la calificó como pésima: «Creo que el FAE, el Sename no debieran existir en nuestro país, porque es una injusticia muy grande con todos los niños. Yo lo viví de cerca, yo apadriné a Shisley cuando llegó acá recién con un año, llevaba un año cuatro meses con nosotros… La gordita, no hay palabras cómo te arrebatan un niño y se lo llevan, uno se encariña, no hay como describir que lleguen a tu casa y te digan: ‘Hola como están, venimos a buscar la niña’. Le salió otra familia que ella ni siquiera conoce, hace una semana que le envían un video de la otra familia, sólo en letras ‘Te Esperamos’. ¿Qué va a saber la niña con 2 años cuatro meses, quién son esas personas? ¿Qué va a reconocer ella ese video? No me cuadra, cómo puede existir una institución tan déspota, sin tener ningún tipo de criterio. Detrás de la niña hay cariño, hay afectos, hay cuidado. Uno sabía lo que comía, qué no comía, qué le gustaba, qué no le gustaba. Uno se encariña con los niños y no es la manera, todos los ojos estaban puestos en ella para ayudarla, estar pendiente de lo que necesitara, es imposible no encariñarse», concluyó.

Señalar que la menor se fue a la zona metropolitana.

Al pasaje 6 de la Población Santa Brígida le llaman ‘La Vecindad del Chavo’, porque todos se quieren, se estiman, se preocupan por cada uno desde que comenzó la construcción.