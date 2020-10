Familia de baleado en Peaje Las Vegas se querella por homicidio contra carabinero que disparó

Le llueve sobre mojado a Carabineros de San Felipe, porque a los dos funcionarios formalizados por apremios ilegítimos, ahora se suma una querella presentada el día 25 de septiembre por homicidio y obstrucción en representación de familiares de Danilo Cárdenas, quien murió luego de recibir impactos de bala por parte de personal policial en el peaje Las Vegas a principios del mes de marzo de este año.

La querella está patrocinada por el abogado Mario Fuentes en representación de la familia del fallecido, quien dijo que se trata de hechos ocurridos el día 3 de marzo alrededor de las 23:40 horas en el peaje de Las Vegas comuna de Llay Llay: «Esta persona tuvo un impacto con un auto patrulla que estaba ahí estacionado y producto de ese impacto se bajan de ese vehículo los dos funcionarios, y a propósito de esa situación él es herido a bala dos veces; primero en una pierna y luego en el abdomen. Los impactos de balas son sin provocar ningún tipo de amenaza por parte de mi representado. Esas balas le causaron la muerte y hay hechos bastantes graves que detonaron la presentación de una querella que ya presenté el 25 de septiembre, porque resulta ser que llegó la ambulancia y la ambulancia, en vez de llevarse al herido a bala, se llevó a un funcionario de Carabineros que no estaba herido, que supuestamente tenía lesiones mucho menores producto del impacto, y resulta que al ofendido, en este caso la víctima, en vez de subirla a la ambulancia la subieron al carro de Carabineros para llevársela al cuartel, ni siquiera al hospital. Claro, naturalmente al ingreso al hospital esta persona falleció por una falla múltiple», señaló Fuentes.

Enfatiza que justamente el certificado indica que las heridas de impacto de bala provocaron la muerte, por eso ellos creen que hay responsabilidades de los funcionarios policiales; no de uno, refiriéndose al que disparó el arma, «sino creemos que hay más responsables, es por ello que el 25 de septiembre presentamos una querella criminal por el delito de homicidio contra quien resulte responsable, porque creemos que hay una omisión en el hecho de no haber llevado inmediatamente al hospital. Además por los impactos de bala, lo que creemos es que hay un uso desmedido de la fuerza del punto de vista de los reglamentos que tiene Carabineros para el uso del arma», dice Fuentes.

Agrega que también presentaron una querella por obstrucción a la investigación, «porque lamentablemente se saltó un protocolo importante, se había solicitado que la autopsia se hiciera en base a un procedimiento específico que demanda, que está establecido en tratados internacionales de derechos humanos, y el Servicio Médico Legal no acató la instrucción de la fiscalía y no aplicó el procedimiento, culpando de aquello que no se les había dado las instrucciones, en circunstancias que en la investigación consta que la instrucción se le entregó por lo tanto agregamos esta querella por entorpecer el proceso de investigación que podría afectar gravemente los resultados de ésta», señala el abogado Mario Fuentes.

– ¿Cuál era el problema de la autopsia?

– Mire, el día 4 de marzo, el día de los hechos, desde la fiscalía se le solicitó al Servicio Médico Legal se hiciera una autopsia conforme al procedimiento o llamado protocolo de Minnesota. Resulta ser que el SML no aplicó el protocolo que se le había solicitado. Se consultó al SML mediante ley de transparencia por qué no habían practicado el protocolo, y ellos indican que no porque la fiscalía no se los solicitó, y eso es absolutamente falso, yo corroboré y existe una solicitud expresa de la fiscalía.

– Abogado, ¿no llegó tarde esa solicitud?, porque algo se hablaba de los tiempos ese día, ¿o llegó en su momento?

– Lo que pasa es que la respuesta oficial del SML (Servicio Médico Legal), ni siquiera es que llegó tarde… es que no existe solicitud.

– ¿Pero la solicitud al Ministerio Público de aplicar el protocolo de Minnesota llegó tarde al Servicio Médico Legal o no?

– Fue expedida la solicitud, no tengo certeza de una hora especifica porque la hora también hace diferencia, pero el problema que la respuesta oficial del SML no es en relación a que llegó tarde o temprano, sino que simplemente no llegó… No existe entonces eso naturalmente, ojo que la respuesta del SML es en agosto, o sea bastantes meses después. Nosotros creemos que hay una negligencia inexcusable por parte del SML en ese sentido y que naturalmente va a afectar los resultados de la investigación y además que la fiscalía sí evacuó la solicitud.

– Abogado, si pudiera explicar el protocolo de Minnesota.

– El protocolo de Minnesota está establecido en convenios internacionales y en términos muy sencillos establece que las autopsias que se realizan, en este caso el SML, se preocupen especialmente de verificar en este caso la víctima que estaba bajo el resguardo de agentes de la policía haya sido además de haber causado la muerte, si ha sufrido además algunas lesiones producto de algunas torturas que podría haber sufrido en el intertanto, y además conocer si es que la muerte se produjo bajo la responsabilidad de los agentes de la policía. Recordemos que él muere estando en custodia de la policía, por eso se aplica este protocolo, no es una autopsia sencilla, sino es que va a determinar específicamente el actuar de los agentes de la justicia en calidad de custodios de la víctima tienen o no responsabilidad en los hechos y si además hay torturas u otros delitos.

– ¿Qué se persigue con esta querella?

– Lo que se persigue naturalmente es una sentencia condenatoria contra quienes resulten responsables, principalmente en el delito de homicidio y naturalmente también en obstrucción en la investigación; o sea, nosotros queremos que junto con quien percutó el arma, que naturalmente es responsable por ese mismo hecho, también se aplique una sentencia condenatoria a quienes también participaron de los hechos agravando la situación de la víctima, porque la pregunta que uno se podría hacer es si después de los dos impactos la víctima la hubiesen llevado de inmediato al hospital, si el resultado hubiese sido el mismo a diferencia de cómo se procedió, porque como se procedió a la víctima no se le llevó al hospital inmediatamente; de hecho es más, ni siquiera se subió a la ambulancia, lo subieron al carro policial y lo condujeron directamente al cuartel donde estuvo minutos valiosos antes de ingresar al hospital, o sea la pregunta clave es: ¿Habría cambiado el resultado si lo hubiesen llevado directamente al hospital?, claro que habría cambiado, los resultados serían distintos y eso sumado obviamente al uso desmedido de la fuerza.

– ¿La querella fue declarada admisible?

– Sí, ya se está tramitando, nosotros vamos a solicitar una serie de diligencias investigativas, de parte de todas maneras la fiscalía ya llevaba una investigación producto de estos hechos desde el día mismos de los hechos, yo revisé la carpeta investigativa.

– ¿En que estaba la investigación?

– Está en una etapa de investigación sin formalización aún, no se ha formalizado a nadie por lo tanto está en una etapa de investigación.

– ¿Por qué no se ha formalizado a nadie?

– Mire esa es una facultad propia del Ministerio Público y muchas veces obedece a decisiones de medios de prueba, de méritos en cuanto a la necesidad de avanzar más en la etapa de investigación. Por ejemplo, hay diligencias que vamos a solicitar ahora que son claves para poder esclarecer aún más los hechos, y una vez esclarecidas, una vez ejecutada esas diligencias investigativas, van a permitir naturalmente a fiscalía llegar a arribar a la formalización de una investigación.

– ¿Tienen alguna prueba que vayan a acompañar?, porque ese día había varios videos circulando de los hechos, teniendo en cuenta que ustedes pasan a ser intervinientes y pueden solicitar diligencias al persecutor.

– Exacto, tenemos unos videos que mis representados, en este caso los padres de la víctima, me han hecho llegar a mí y yo los voy a aportar a la fiscalía como un aporte de pruebas correspondientes al margen de las diligencias investigativas que vamos a solicitar.

Pidió hacer mención a algo muy especial en honor a la víctima, en el sentido que cuando pasaron los hechos se dijo «que la víctima tenía antecedentes penales y eso es falso, absolutamente falso. No estoy cien por ciento seguro, me parece habérselo escuchado a alguien de Carabineros decirlo en la prensa.

Al respecto recordar que fue el coronel Jorge Chabán, prefecto de Carabineros de Aconcagua cuando presentaba sus credenciales al Gobernador Claudio Rodríguez Cataldo.

Al final volvió a indicar que están trabajando para lograr una sentencia condenatoria.