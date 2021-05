Familia de joven enferma que debe viajar a EEUU agradece ayuda recibida

Pero falta mucho todavía:

Muy agradecido se encuentra hasta el momento Víctor Morales junto a su esposa Katherine Cornejo, por el resultado que ha tenido la campaña de juntar dinero para viajar a Estados Unidos con su hija Cinthya, para que sea vista por especialistas en una clínica en Minnesota.

Lo encontramos en la calle justamente comprando talonarios para realizar una rifa, porque le habían llegado algunos obsequios y van a realizar una rifa.

– ¿Qué tal cómo va la campaña Víctor?

– Gracias a Dios muy bien, ha tenido mucha repercusión, gracias al diario por la difusión que ha tenido nos llegó una suma importante de dinero, casi 300 mil pesos, donaciones de mil, dos mil, cinco mil pesos, se agradecen todas las donaciones. El mismo día lunes en la noche un caballero nos donó un ‘lechoncito’, que quiere que lo pongamos a la rifa, así es que vamos a tener ahora un ‘lechón’ para rifarlo también. Solamente decirles muchas gracias por la difusión por el apoyo. Siguen las mismas cuentas si quieren seguir apoyando.

– Hay apoyo, pero se necesitan millones en todo caso.

– Sí, nos llegó la cotización del Hospital de la Clínica Mayo nos sale solamente 13 millones la atención que le van a hacer a mi hija, ahora nos está faltando juntar para los pasajes y para la estadía que vamos a estar allá.

– Víctor, cuéntale a nuestros lectores la situación que estás viviendo con tu hija Cinthya.

– Mi hija padece una enfermedad que se llama Miastenia grave, es una enfermedad que no es muy común, no se tiene mucho conocimiento a nivel mundial. Esta enfermedad se da en mujeres mayores de 61 años y también se da en niños, pero muy pocos casos. El caso de mi hija ella tiene Miastenia grave, comenzó a los 9 años, pero la Miastenia que tiene es una Miastenia generalizada con avance tórpido que se llama, a pesar de eso hemos tratado de mantenerla lo mejor posible. Ahora cada día que pasa ella se está deteriorando más, cada día puede decirse que le faltan las fuerzas, se va a convertir como una ‘muñequita de trapo’, sin tener fuerza si no la sacamos para que tenga un tratamiento que le pueda servir a ella.

– Mejorar un poco la calidad de vida decía tú señora el otro día.

– Lo único que buscamos para ella es mejorarle la calidad de vida, porque esta enfermedad no tiene cura.

– ¿Ese mejorar la calidad de vida, qué significa, que tenga menos dolores?

– Significa que ella pueda hacer todo lo que hace un niño común a su edad. Porque ella camina 2 metros y ella se cansa y se desploma, entonces la idea es que, con un tratamiento nuevo, con nuevas medicinas… no sabemos a qué nos vamos a enfrentar allá en Estados Unidos, qué tratamiento le van a hacer, que ella va a tener la mejor calidad de vida, que pueda moverse, ir al baño sola, sentarse, pararse, poder comer, masticar, porque ella desde el lunes que no está masticando mucho, tenemos que darle casi las cosas molidas, papillas, entonces eso es lo que estamos buscando, una mejor calidad de vida para ella, nada más.

– ¿Qué te comenta cuando le dicen que la gente la está ayudando, se va enterando ella?

– Sí, está muy feliz, ve las publicaciones, la nota en el diario dice «¡Mira papá, el otro día había mil personas que vieron, ahora van 4 mil!», se siente muy querida, muy importante; «ahora voy a ser famosa», pequeñas cosas que a ella la alegran y a nosotros nos alegra el doble, suben el ánimo (…). Mucha gente nos ha llamado y otra cosa que quiero decir a las personas, no importa que usted done mil pesos, no se preocupen, no se sientan que es muy poco, al contrario, esos mil pesos con mil pesos hacen una gran diferencia… muy grande, como le digo solamente agradecerle a todo el mundo por la ayuda… a todo el mundo.

– Víctor, ¿qué te parece que un chileno como tú, junto a la familia chilena, no tenga el apoyo del Estado, y si lo tienen es muy poco que tengan que ir a otro país a buscar mejorías, que tengan que reunir recursos para esto?

– Es muy triste porque supuestamente por las leyes, no sé mucho de leyes, no soy abogado, pero hay que darles prioridad a los niños, dicen que los niños tienen que tener educación, calidad de vida, salud, que están primeros, pero en este caso no… no lo hay, entonces como digo nosotros tenemos que agradecer que gracias a todas las personas que han luchado por ese 10 %, ese 10% gracias a Dios nosotros hemos tenido un poco de dinero, lo hemos sacado y casi todo se ha gastado en la enfermedad de mi hija, porque como digo hay algunos medicamentos que nos cuestan 50 mil pesos y dura 10 días, hay veces que el Hospital los tiene y hay veces que no los tiene, y cuando no los tiene tenemos que sacar de donde sea… hay que tenerlos.

– ¿Están unidos como familia?

– Uff, como familia estamos unidos… súper, si lo único que buscamos es que la Cinthya tenga calidad de vida, los hijos primero y después veremos cómo salimos adelante de otras cosas.

– Reiterar el llamado a la gente para que coopere. ¿Dónde puede hacerlo?

– El número de teléfono mío es el 9 7151 6223 y las cuentas que tenemos para que depositen es 16.554.389-0 esa es una cuenta del Banco Estado a nombre de Katherine Cornejo Vargas, también en Instagram que «Rifa por Cinthya», agradecer a todas las personas, a los Clown Sonrisa, a las compañeras de mi señora en el hospital, uff a todas las personas, esos llamados anónimos, que nos donaron el ‘lechón’, a todas las personas que nos dan fuerza y como les digo no se sientan si son mil pesos, a nosotros nos sirve, cualquier dinero nos sirve, hay gente que nos ha pedido rifa, que quieren llevarse, que se comuniquen por mi teléfono en mi WhatsApp, también por la cuenta de mi hija que es Cinthya Herrera tiene un Facebook también nos puede escribir, nos coordinamos, le vamos a dejar una rifa y antes que hagamos el sorteo las vamos a ir a buscar y las recolectamos como le digo a todo el mundo, agradecerle por toda la ayuda, en especial a la radio Aconcagua y al Diario El Trabajo, a todo el mundo que ha cooperado y quiere seguir participando de esta noble causa.

Cabe destacar que esta familia tiene planificado viajar más o menos el 10 de junio a Estados Unidos.