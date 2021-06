Familia espera 20 años de cárcel para principal inculpado de brutal homicidio

Asesinado frente a minimarket:

Familiares de joven asesinado brutalmente en minimarket ‘Zacar’ piden cadena perpetua simple para los imputados en este absurdo homicidio.

La fiscalía local de Los Andes está pidiendo 15 años y 18 años de cárcel para los presuntos autores del homicidio de un joven de 24 años de edad, de nombre Christian Tapia Trigo, quien fue asesinado el día 12 de enero de 2020 al interior del Minimarket ‘Zacar’ de Los Andes.

En conversación con nuestro medio el abogado Fernando Castañeda Magna recordó el lamentable hecho, el que calificó de «muy desgraciado, que le quita la vida a una persona joven que deja a toda una familia destrozada, a una hija de 8 años huérfana, que ocurre el día 12 de enero del 2020 en un local comercial, que es un supermercado denominado ‘Zacar’ ubicado en la avenida Pascual Baburizza de Los Andes. Ahí dos personas, una de ellas experta en artes marciales y conviviente de la dueña del local comercial, agrede arteramente a esta persona -de la cual no voy a señalar el nombre-, al fallecido y luego de unos 20 minutos aproximadamente- y es lo que hace este caso muy estremecedor- se suma otra persona, un uniformado- un militar en servicio activo en el Regimiento Yungay de Los Andes- se suma a esta golpiza- a esta matanza- y terminan entre estas dos personas causándole la muerte a este ciudadano», dijo.

Complementó el abogado que desde ese día que los dos imputados están en prisión preventiva; «o sea fueron detenidos ese día y a los dos o tres días siguientes fueron formalizados y están cumpliendo prisión preventiva, uno de ellos en un regimiento militar y el otro en Santiago Uno, y efectivamente se presentó acusación por parte de la fiscalía de Los Andes y se está pidiendo para el primero de los imputados, experto en artes marciales, 18 años de presidio, y para el uniformado están pidiendo 15 años y un día, acusación a la que nosotros no vamos a adherir sino que vamos a acusar particularmente y vamos a solicitar el máximo de la pena que esto contempla que es el presidio perpetuo simple», dijo Fernando Castañeda Magna, abogado de la familia del fallecido.

– ¿Por qué están pidiendo perpetua simple y no calificado, por el actuar sobre seguro, con alevosía, porque al parecer lo siguieron golpeando cuando el hombre estaba indefenso o no?

– Claro, hay ahí una circunstancia calificante puesto que estas personas están formalizadas, o sea están acusadas ahora, ya cambió su calificación jurídica dentro de la investigación, la cual ya se cerró y fueron acusados por homicidio calificado, y la circunstancia es la de la alevosía y respondiendo a su pregunta, el homicidio calificado puede llegar hasta 20 años, por lo tanto, es el máximo que nosotros vamos a solicitar, y claro, acá hay dos personas que están involucradas y en muy pocas oportunidades vamos a tener la posibilidad, especialmente de los jueces, a quienes les va a tocar fallar esta situación, de haber visto este homicidio que quedó registrado en cámaras de seguridad.

– ¿Por qué se produce la agresión o este hecho que lamentablemente termina con una persona fallecida?

– Es un tema que tiene que ver con el nivel de agresividad que vive el mundo que nos toca vivir en estos años, es el caso del ciudadano que mató el policía en EEUU, por una agresividad, porque ustedes deben saber que el joven, cuya familia estoy representando, iba ingresando al local comercial, pasó a llevar con el hombro al experto en artes marciales y ese sólo hecho desencadena que lo golpee por la espalda, por lo tanto si usted me pregunta por qué se produce, lo cierto es que usted ni yo reaccionaríamos de esa forma porque alguien nos pasa a llevar, una cuestión que pasa todos los días, los roces en la calle es una cuestión que no tiene en realidad ninguna justificación de ningún tipo; es un actuar violento porque se puede ser violento, nada más, yo creo que no tiene más explicación, pero respondiendo a su pregunta, parece que fue por eso: agresividad y violencia.

JUICIO ORAL

Para el día 22 de julio está agendada la audiencia de preparación de juicio oral: «Probablemente no se pueda realizar esa audiencia porque uno de los imputados contrató hace poco una nueva defensa, de tal manera me imagino que la nueva defensa va a hacer lo que es común que se hace en estas circunstancias, al no conocer bien los antecedentes por los cuales está acusado su representado, el derecho que le asiste es pedir la suspensión para reestudiar y analizar bien los antecedentes. Yo me imagino que eso irá a pasar, pero lo cierto que ese día tenemos una audiencia de preparación de juicio oral y nosotros esperamos que se haga lo más pronto posible, la familia quiere tener luego una sensación de justicia que les permita cerrar el duelo ‘adecuadamente’; a veces la justicia ayuda a las víctimas a cerrar el duelo», señaló el abogado Fernando Castañeda Magna.

El fallecido fue identificado como Christian Tapia Trigo, de 24 años de edad.

INFORME DE LA PDI EL DIA DEL HOMICIDIO

En ese momento el subcomisario de la BH de la PDI de Los Andes Hernán García Silva indicó que la víctima llegó al local pasadas las 13:30 del domingo 12 de enero cuando sin provocación alguna según habría sido golpeado en reiteradas ocasiones y por cerca de 25 minutos por un trabajador del supermercado. »Esta persona ingresó cerca de las 13:35 al supermercado donde fue agredido por uno de los dependientes del local en casi en forma inmediata… en cuanto esta persona ingresa. Dicha agresión permaneció por cerca de 25 minutos».

El subcomisario indicó además que varios clientes concurrieron al local cuando se registraba la agresión. Golpes que fueron grabados por las cámaras de vigilancia del recinto y que fueron claves al momento de ver la dinámica de los hechos.

Luego de 25 minutos de golpes y llaves de jiujitsu propinadas al joven, un cliente quien se identificó como un uniformado –militar- propinó varios golpes a la víctima que se encontraba semi inconsciente en el piso y al interior del local, El militar que se encontraba de franco, sacó un arma de fogueo y continúo golpeando al joven junto al trabajador del supermercado por otros 5 minutos.

Al percatarse que el joven no respiraba, intentaron reanimarlo con masaje cardiaco, sin embargo, la brutal golpiza propinada por largos minutos terminó con la vida del joven al interior del local. Minutos más tarde, personal del SAMU corroboró la muerte del joven.

En este contexto y tras las primeras diligencias, se pudo determinar que el joven fue agredido sin ninguna provocación y golpeado hasta la muerte.