Feria de Yungay no atenderá fin de semana pero ampliará horario de atención

Como muy malas noticias calificaron en la feria central de Yungay la medida adoptada por el gobierno de prohibir este fin de semana la movilidad de las personas. Sobre todo porque hay locatarios que viven el día a día.

Así lo dejó de manifiesto el presidente de los feriantes del lugar, Cristian Henríquez, quien informó además que este sábado y domingo van a mantener cerrado el lugar. De todas maneras y como una forma de reemplazar eso días, a contar de hoy jueves y mañana viernes van a ampliar el horario de atención, el cual se mantendrá hasta las 19:30 horas.

– ¿Cómo lo van a hacer esos días?

– Cerrado nomás, no se puede hacer nada más. Las autoridades son las que ponen las reglas así es que nosotros no tenemos nada que hacer, sólo por delivery, pero aquí la gente no se maneja mucho con delivery en la verdura… en la verdura sobre todo, en mi caso algunos clientes me llaman, pero no es tanta maravilla tampoco.

– ¿O sea ustedes van a tener cerrado en el fondo?

– Sí, vamos a tener cerrado (sábado y domingo), si no se puede abrir.

– ¿Esto del delivery no va a funcionar?

– Es difícil porque supongamos aquí hay mucha gente de tercera edad, no se manejan mucho con las redes sociales, todos saben que el delivery es en las redes sociales. Mucha gente antigua, de edad, no tiene esa tecnología que tiene la gente joven, por eso es muy difícil el delivery para la gente.

Reconoce que si ellos mantienen abierto, no va a ir gente a comprar porque no hay permiso de desplazamiento, «así es, qué sacamos nosotros, vamos a tener un poco más abierto hasta más tarde porque estamos cerrando a las seis nosotros por el tema de la pandemia, queremos abrir hasta las siete y media de la tarde más o menos para vender por los días que vamos a estar cerrado», dijo Henríquez.

– ¿Ese horario de las siete y media de la tarde cuándo comienza?

– Puede ser jueves y viernes, vamos a cerrar a las siete y media de la tarde.

– ¿Eso está acordado?

– Sí, está acordado siete y media de la tarde, porque como a las ocho está cerrado todo el comercio para que mucha gente de afuera, de Tierras Blancas, de 21 de Mayo, empiezan a salir, porque se cierra el portón, pero igual hay gente adentro.

– ¿Cómo han andado con el tema de la pandemia, les ha afectado mucho a algunos?

– No, mira aquí yo sé que a todos les ha subido las ventas, pero está todo tan caro. La gente encuentra caro, para mí igual. Llegan camiones aquí afuera el día miércoles y todo llega caro. La gente no entiende. Por ejemplo, en mi caso, por mí nunca subiría los precios, pero a mí me los suben y al final invertir más y menos ganas, ese es el problema de acá y la gente encuentra todo caro, pero es la realidad.

– ¿Cuál es la explicación que dan desde los camiones, que el producto viene caro?

– Lo que pasa es que Santiago se está llevando mucha verdura, abarcan mucho ellos y acá vienen los restos, como que uno viene acá con el rastrojo, por ejemplo, y todo viene más caro.

– ¿Todo lo consume generalmente Santiago?

– Sí, por ejemplo, hay un niño que está en Quillota dice que vienen de Santiago a comprar la lechuga al terreno y pagan bueno, por eso suben los costos para acá.

– Un producto que está muy caro es la palta y San Felipe no está ajeno.

– No está ajeno, pero es la realidad de las cosas nomás, no podemos hacer un reclamo porque la gente la consume igual.

– ¿Les reclama la gente por los precios?

– Sí, reclaman mucho… mucho. Hay veces que dicen que uno es sinvergüenza, pero la cosa no es así. Imagínate cuando yo vendía huevos en la pandemia, la bandeja costaba 5 lucas, a mí me las subían todas las semanas, la demanda… mucha demanda, empieza a subir los huevos.

Al finalizar reiteró que a contar de hoy y mañana viernes, se amplía el horario de atención hasta las 19:30 horas, porque sábado y domingo van a estar cerrados.

Señalar que la feria central de Yungay quede ubicada precisamente en la Avenida Yungay, a un costado del terminal de buses de San Felipe.