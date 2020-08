Feriantes de bazar y paquetería también vuelven a trabajar pero el 30 de agosto

¡Buenas noticias!:

Bastante conforme bajaron desde el tercer piso los representantes de los feriantes que tienen puestos de Bazar y Paquetería. Ello porque desde la municipalidad de San Felipe les dijeron que podrían volver a funcionar el próximo domingo 30 de agosto, cumpliendo todas las normas del protocolo.

Cabe recordar que este domingo 23 de agosto se reabre la feria Diego de Almagro, pero exclusivamente para chacarería, es decir todo lo que es fruta y verduras.

En todo caso se van a reunir lunes, martes y miércoles porque deben coordinar bien debido a que San Felipe los sábados y domingos entra en cuarentena. Lo otro que ellos mismos reconocen es que les juega en contra que no venden elementos de primera necesidad. De todas maneras les aseguraron desde la municipalidad de San Felipe que sí o sí el día 30 de agosto van funcionar lo que es bazar y paquetería.

Manuel Leiva, representante de los comerciantes de Bazar y Paquetería, dijo al salir que esta semana era imposible poder trabajar; «por la cuarentena nos dijeron que nos iban a ayudar para esta otra semana, el domingo 30 que sí o sí, con cuarentena o sin cuarentena, íbamos a funcionar. Tenemos que hacer varios protocolos de sanitización, nos vamos a poner de acuerdo dentro de la semana, el alcalde Freire nos va a echar una manito con el gobernador para que sí o sí funcionemos nosotros, a lo menos nos dijeron que el alcalde iba a meter la mano por nosotros», sostuvo.

– ¿Los deja conformes esto?

– Sí, nos deja conforme porque creemos en las palabras de la municipalidad… tenemos que creerles, sino cómo.

– ¿Los socios están conformes, parece que no?

– Sí, están conformes… están conformes.

– ¿El 30 de agosto entonces?

– Sí, 30 y sino de ahí para adelante nos vamos a sublevar.

– ¿Cuál sería el protocolo que deben cumplir?

– Poner lavado de manos, tomar la temperatura, ampliarnos para los lados, no poner ninguna caja por delante, vamos a poner guardias con chaquetas, las tenemos compradas, debe quedar un pasillo de 6 metros que sea amplio, así es que ya está bueno, tenemos que trabajar.

– ¿Cuántos son ustedes en la feria de Bazar y Paquetería?

– Somos 266… 266 familias sin trabajo.

– ¿Es posible que algunos de ustedes se instalen este domingo?

– Eso no lo puedo… no, no porque estamos en cuarentena (dice una socia).

– ¿Van a respetar entonces?

– Sí porque es difícil, estamos en cuarentena, nos van a partear si vamos para allá.

Luego de la conversación surgieron dudas porque los días sábado y domingo San Felipe entra en cuarentena, y ellos al no vender productos de primera necesidad, cómo van a funcionar.

Al respecto le preguntamos a Manuel Leiva sobre esta situación y señaló lo siguiente: «Se habló eso con don Claudio y nos dijo que él se comprometía, con cuarentena o sin cuarentena, íbamos a tener una reunión con el gobernador para ponernos de acuerdo de qué forma íbamos a funcionar… él dijo así… yo creo que vamos a funcionar, esa fue la respuesta de él a nosotros, con cuarentena o sin cuarentena él iba a hacer todo lo posible para que nosotros funcionáramos».

– ¿O sea están 100% seguros que funcionan o no al final?

– Eh… no, hay que hablar con el alcalde, o sea con el gobernador primero, ver de qué manera nos pueden conseguir los permisos porque en estos momentos para la paquetería no es primera necesidad, no habría un permiso como para trabajar en la feria, y ellos nos conseguirían permiso, no sé de qué manera, iban a ver eso de qué forma conseguir el permiso para que nosotros funcionemos el domingo 30 (agosto), y para eso vamos a tener reunión lunes, martes, miércoles, nosotros solamente, la directiva, bueno no somos directiva, solamente los que estamos a cargo, las tres personas que somos representantes.

– ¿Ustedes están conscientes que les juega en contra que no sean elementos de primera necesidad?

– Eso nos juega harto en contra, pero esa es la respuesta que nos dieron y nos vamos conformes porque él nos aseguró que sí el domingo 30 (agosto) íbamos a funcionar.

Son 266 personas que además tienen sus patentes canceladas.

Ellos se ubican en Hermanos Carrera frente a la Villa San Francisco.