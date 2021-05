Finalmente fue vendida en 18 millones de dólares la ex-Conservera Pentzke

Inversionistas viñamarinos son los nuevos dueños:

Por fin salió humo blanco y ahora nadie se puede echar para atrás, como decimos en Chile. Esto porque según la información entregada por el abogado Eduardo Herrera Faúndez, que representa a un grupo de extrabajadores, este miércoles se firmó la escritura y se dejaron los vales vista por la compra de la ex – Conservera Pentzke en 18 millones de dólares por parte de un grupo de inversionistas viñamarinos.

Agregó que estos vales vistas quedarán a disposición del liquidador una vez que se encuentren inscritas las propiedades, inmuebles que son objeto de la venta para posteriormente hacer la repartición de fondos.

Consultado el abogado Herrera de cuando sus representados podrían tener el dinero en sus cuentas, dijo que el tema de los plazos en este proceso ha sido poco fiable; «porque uno calcula plazos, pero eso habitualmente no se ha cumplido por diferentes situaciones, como no es un solo acto que se viene por delante, sino que son varios, una seguidilla de actos que está constituido por la inscripción en el Conservador, la entrega de los vales vista, el cálculo de los montos a pagar y el posible ejercicio de acciones por alguien. Uno puede indicar providencialmente unos 40 días, yo ya le he contado a mis clientes, he informado, pero no es una verdad absoluta, no es un tema matemático porque depende de muchas cosas», señaló.

Agregó que haciendo un símil con lo señalado en la Universidad sobre los procesos judiciales, le decían que éstos eran como viajes en tren en ese tiempo: «Desde un lugar a otro lugar, por ejemplo, de Santiago a Chillán, y que el proceso iba pasando por distintas etapas, y uno pasaba por Rancagua, Talca, creo que estamos más cercano de llegar a San Felipe, si fuese un viaje de Santiago a San Felipe, por lo menos pasamos el túnel Chacabuco, da la impresión», manifestó Herrera.

– Haciendo un resumen, ¿cuánto fue el valor de venta de la ex-Conservera Pentzke?

– Dieciocho millones de dólares fue la venta que se suma a la cantidad de dinero que ya ha sido percibida, producto de la venta de activos: muebles, las existencias que quedaban, y eso va a ser repartido tal como digo en unos 40 días más. Lo importante es que: Uno, ya se vendió; dos, el precio ya no se puede modificar, es lo que ya está; la incertidumbre de que alguien se retractara ya no queda, no es como nos pasó la vez anterior que hubo un oferente y posteriormente el oferente no llegó a comprar, aquí pasamos esa etapa, el oferente sí llegó a comprar, pagó el precio, se firmaron las escrituras y por lo tanto lo que se viene es un plazo relativamente pequeño, pero ya no tenemos esa incógnita de si alguien va a llegar, que si no llega, si cuando no llegan después las cosas las venden a un precio que ofertaste una vez y la próxima la vas a tener que vender más barato, esa incertidumbre ya no la tenemos.

– Cómo en buen chileno, ya nadie se puede echar para atrás en el fondo.

– En el fondo ya no se pueden echar para atrás, claro, por supuesto en este caso no se puede echar para atrás el comprador ni el vendedor ni el liquidador ni los que están comprando.

– ¿Quiénes la compraron, alguna empresa chilena?

– Es un grupo de inversionistas de Viña del Mar, por lo que ellos indicaban, de hecho uno de ellos indicó que tenía algún tipo de vinculación con San Felipe, con un familiar materna de hace muchos años atrás y su intención es seguir explotando por lo menos unas de las plantas.

– Eso da tranquilidad porque lamentablemente en San Felipe estamos solamente como una economía extractiva, vienen para acá, se instalan con negocios, pero no tenemos ninguna empresa… no sé, como Gaet que está camino a Putaendo, que produzca trabajo, que sea una fuente de trabajo para aumentar la economía a nivel local. En el fondo es una buena noticia.

– Es una buena noticia que se pueda concretizar en esos términos, más que para el Valle sirve para los productores, más posibilidades de venta, más mano de obra, eso es bueno… es positivo.

– ¿No bajó mucho la venta o el precio? porque en su momento estábamos hablando de unos 20 millones de dólares.

– De 21 millones de dólares a 18, no bajó tanto.

– ¿No bajó tanto porque podría haber bajado más?

– No, porque acuérdate que nosotros rechazamos una oferta por 15 (millones de dólares), se subió un poco, lo cual es bueno. Bueno desde la perspectiva de que el proceso se está cerrando, la gente va a tener su dinero… parcialmente, pero algo va a tener, a diferencia de la incertidumbre que existió. Lo ideal es que nunca hubiésemos llegado a esto, pero finalmente el tema está terminando, eso da cierta tranquilidad.

– ¿Lo deja tranquilo a usted?

– Ehh, sí, queda la tranquilidad que las cosas van a ir avanzando, pasando etapas, en el caso de los trabajadores que yo represento y se hace una planta productiva con algunas de las que se están vendiendo, mucho mejor todavía.

– ¿En una escala descendente quiénes parten primero recibiendo dineros, sigue manteniéndose en primer lugar los trabajadores y de ahí para abajo?

– Sí, eso no cambia, los trabajadores parten recibiendo, las cotizaciones previsionales, algunos impuestos, esas son las primeras cosas que se van a pagar, dentro de la limitación si en el caso de los trabajadores de 900 mil pesos por año de servicio.

El abogado Eduardo Herrera Faúndez representa a unos 70 extrabajadores aproximadamente.