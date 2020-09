Formalizan por presunto cuasidelito de homicidio al Dr. Christian Beals

Ayer en la mañana y vía online, el doctor Christian Beals Campos fue formalizado por un presunto cuasidelito de homicidio por la muerte de un hombre de 83 años, hecho ocurrido el día 29 de diciembre del año 2015.

Al respecto el concejal y médico Christian Beals Campos dijo que él nunca vio al paciente ni lo trató: «Yo era jefe de turno en ese momento, se trata de un paciente de 83 años que era portador de una cardiopatía coronaria que hizo un infarto con ese diagnóstico se ingresó, además a él se le había extirpado un riñón por un tumor renal y estaba en insuficiencia renal; ese paciente estuvo con los tratamientos indicados, para San Felipe con las complejidades que tiene una estructura tipo B, esos pacientes generalmente ingresan a la UCI, no pudo ingresar porque estaba sumamente ocupada, y derivarlo al Van Buren no fue posible porque no tenía la posibilidad de derivación desde el Hospital, así es que se trató con los medios que hay. Por supuesto que el año 2015 habían varias cosas que ahora existen en cuanto a tratamientos, pero lo concreto es que yo considero que la formalización es absolutamente indebida, es más que nada un daño a mi carrera política debido a que yo no lo traté, no lo examiné, no lo conocí, o sea estaba de turno, pero los médicos cuando está el jefe de turno no es la responsabilidad que tiene por ejemplo en instituciones militares, cuando hay un teniente a cargo en una comisaría y un sargento comete un acto, es responsable de mando, en medicina eso no existe, el jefe de turno hace responsabilidades de tipo administrativa, pero no de tratamiento directo a los pacientes».

– ¿Por qué el fiscal solicita la formalización suya?

– Porque tiene información inadecuada, en la carta de presentación de la querella colocan la ficha del DAE que es la atención de urgencia en forma incompleta, no es la ficha que se genera con un sistema informático bien extraído, y colocan mi nombre entre los exámenes solicitados. Si el fiscal hubiera sido más acucioso investiga la ficha, en ningún momento aparece un examen solicitado por mí a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, cinco de la mañana, pero ponen mi nombre dentro de los exámenes, entonces yo considero que es absolutamente improcedente la formalización.

– En ese mismo sentido, ¿por qué cree usted que colocan el nombre, lo vieron ahí?

– Porque yo estaba en el turno.

– No si estamos claro.

– La ficha de egreso administrativo aparece mi nombre sin firma porque el egreso administrativo lo puede hacer cualquier funcionario cuando el paciente egresa del servicio de medicina, de urgencia va a medicina porque urgencia es una cosa pasajera, un box de atención, entonces como no pudo ingresar a los otros dos servicios calificados como era la UTI, UCI, porque estaban absolutamente llenas, eso quedó demostrado en la investigación, ingresó a medicina y esa alta administrativa la hice yo cuando egresa el paciente de urgencia, pero es un acto administrativo, no un acto de tratamiento.

– ¿La persona falleció después o ese mismo día?

– Falleció ese mismo día como 8 horas después del ingreso. Bueno, quiero aclarar que lamentablemente para la familia que piensa que los médicos actuaron produciendo la muerte, se trató con el diagnóstico adecuado, el poder de vida o muerte no lo tiene una profesión de médico, nosotros hacemos lo posible, pero más allá de las cosas posibles de tratar no existe. La mayor parte de los chilenos de 83 años fallecen por problemas cardiacos y él lamentablemente falleció de este diagnóstico, pero tampoco se hizo autopsia en el médico legal, así es que es un caso presuntivo por ese diagnóstico.

– El caso es de 2015 y estamos en el 2020, ¿por qué se demoró tanto?

– Es muy sospechoso porque faltaban tres meses para el término de diciembre ya no era prescribible, era prescribible digamos, y también me solicitaron tres meses de investigación, cosa que es muy poco tiempo y justo determinaba postularme a alcalde, entonces los abogados míos solicitaron seis meses y también otra cosa rara, me dieron arraigo. Yo no tengo ningún interés en salir del país, soy una persona conocida, tengo bienes y siempre me he dispuesto a la investigación que primeramente hizo la PDI el año 2016, donde expliqué detalladamente que yo no lo conocía, no lo traté, pero insistieron en la formalización. Yo tengo una formalización indebida que tengo que iniciar los recursos y acciones legales correspondientes frente a esto.

– Vuelvo a reiterar esa pregunta, ¿por qué entonces el fiscal lo formaliza, qué cree usted que hay ahí?

– Bueno hay situación política, qué otra cosa puedo pensar yo, o hizo mal su trabajo, no investigó, entonces tampoco voy a aguantar que vengan a dañar mi imagen impecable de 40 años como médico.

– ¿Tomó contacto con la familia doctor en ese sentido?

– No, nunca, si no los conozco.

– Pero igual se enteró posteriormente del fallecimiento del paciente

– Por supuesto sí.

– ¿Qué viene ahora? porque la formalización es la comunicación de que está siendo investigado por tal hecho.

– Claro son los cargos, los cargos son no aplicar que según un informe médico legal de Santiago, informa que tiene que ser sometido a bypass coronario; eso acá en San Felipe no existe, y segundo como jefe de turno soy responsable lo cual es absolutamente (equivocado); uno tiene responsabilidad administrativa, no tratante.

– ¿Qué opinión le merece todo esto?

– No muy buena, justo se da en un sistema, también en el hospital la calificación de urgencia que yo soy reconocido médico que no tiene listas de espera, me hayan bajado mi calificación de lista 1 a 2 en circunstancias que soy uno de los médicos más calificados, formado en Estados Unidos para operar y tuvieron que subirme la nota de lista 2 a 1 porque no tenían ningún fundamento, entonces hay muchas cosas detrás que la gente desconoce que son estas envidias profesionales y percepciones políticas erradas respecto a mi trayectoria.

– ¿Cree usted concejal que le puede perjudicar en su imagen política por ejemplo?

– En absoluto, la gente que me conoce… esto es una maniobra, o sea yo en absoluto, aunque me tiren todo no van a poder, estoy absolutamente limpio y tranquilo.

– Cuando usted menciona la palabra maniobra, ¿de quién sería esa maniobra?

– Vaya a saber tú, hay muchas cosas que tú pudieras saber porque te atacan, te hace esto… esto es daño de imagen, así como han sido las ‘funas’ a través de las presentaciones o que me tiren papas fritas en la plaza, o sea forma parte del mismo sistema. Ahora este sistema lamentablemente como no es una acusación, o sea hay que entender que en cinco años, solamente lo único que yo sé es que el año 2016 un funcionario de la PDI me tomó la investigación que es lo mismo que le estoy diciendo a la gente lo que yo relaté, y después aparezco como testigo y ahora como imputado, en circunstancias que vuelvo a repetir, yo nunca conocí a ese paciente ni lo traté.

– ¿Se podría reunir usted con la familia, sería interesante?

– Por supuesto, pero la familia yo creo que cree en el concepto de que a su padre se lo mataron en el hospital, yo creo que se le hizo el diagnóstico adecuado, se trató como correspondía y está dentro de las posibilidades médicas esa evolución lamentable que tuvo.

– ¿Se puede llegar en algún momento a un avenimiento?

– Bueno tienen que verlo los asistentes legales del Colegio Médico, estaban los dos abogados del Colegio Médico Regional y esperar los procesos, pero yo tengo que iniciar las acciones que correspondan para desvirtuar esta imputación indebida.

La parte querellante estuvo representada por el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle.

Plazo de investigación 180 días, quedando además el concejal Beals Campos con arraigo nacional.