Freire anuncia candidatura a la reelección y desde ya comenzó a reunir firmas

Tras sentencia del Tricel que revoca su destitución:

Muy temprano este martes el suspendido alcalde Patricio Freire reapareció en la vida pública, tras conocerse que el Tricel anuló el status de ‘Notable Abandono de Deberes’, a sólo ‘Abandono de Deberes’, revocando su destitución para suspenderlo solo por tres meses, lo que lo habilita políticamente para participar de las elecciones en 2021. La tarde de este mismo martes se reunió con vecinos para reunir firmas y presentar su candidatura.

Dos noticias importantes en el ambiente político y municipal son las que este martes desde tempranas horas se dieron a conocer en los medios locales y nacionales, en relación a la sentencia que el Tricel dictó sobre la apelación interpuesta por Patricio Freire Canto a la condena que el TER le impuso en agosto, por lo que fue destituido de su cargo de alcalde de San Felipe y suspendido para ocupar cargos públicos durante cinco años (por Notable Abandono de Deberes). Sin embargo, el nuevo veredicto indica que la gravedad de la falta administrativa cometida por Freire sólo corresponde a una ‘Justa Causa de Error’, un Abandono de Deberes pero no Notable.

LA SENTENCIA

En la parte definitiva y que podemos recalcar del Fallo del Tricel, se lee lo siguiente: «… Por haber incumplido señor Patricio Armelio Freire Canto sus deberes en la forma indicada en los fundamentos que preceden, se le impone la medida disciplinaria contemplada en la letra c) del artículo 120 de la Ley N°18.883, suspendiéndolo en el ejercicio de su cargo por tres meses, con el goce del 50% de su sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. 2.- La suspensión en el ejercicio del cargo de Alcalde del señor Freire operará una vez ejecutoriada la presente sentencia», dicta el fallo.

Así las cosas, la mañana de este martes hablamos con Patricio Freire, quien sigue siendo alcalde (suspendido) de San Felipe, así reaccionó: «Fue una gran noticia la que recibimos la madrugada de este martes, el Tricel desestimó el ‘Notable Abandono de Deberes del Alcalde de San Felipe’, y eso también es una gran noticia para la comunidad sanfelipeña. Estamos impulsando y apoyando hoy día todos los temas que son de Ciudad, invito a los vecinos a soñar con la casa propia, a ver espacios hoy día de Pavimentos Participativos en muchos sectores de la comuna que se están realizando, se están construyendo sedes comunitarias en La Escuadra, Villa Argelia; tenemos una cantidad enorme de proyectos que hoy día se están realizando; también viene la circunvalación Diego de Almagro que está casi terminada; tenemos que ver varios temas como el mantener las áreas verdes de esos sectores, y también ver que parta lo más pronto posible Avenida Michimalongo doble vía. No me voy a referir en estos momentos lo que significó esta persecución durante mucho tiempo, yo como alcalde hoy día tengo las manos limpias, el Tricel nos ha dado la razón, se cambió el veredicto de los cinco años de suspensión en el servicio público a mi persona, esto significa que me puedo postular a la reelección como alcalde de San Felipe y estar en la planilla en el mes de abril para las elecciones municipales. Eso es lo que voy a hacer, estamos en estos momentos juntando firmas en la notaría de Alex Pérez de Tudela para que los sanfelipeños puedan firmar, yo como independiente me postularé como alcalde», dijo el alcalde suspendido Patricio Freire.

REUNIENDO FIRMAS

Mientras tanto en horas de la tarde de este mismo martes, Freire desarrolló la primera jornada de recolección de firmas para la reelección a la alcaldía como Independiente. Freire asistió a Población El Esfuerzo y agradeció a los vecinos que firmaron, manifestando su voluntad de que aparezca en la papeleta en abril de 2021. En total son 174 firmas las que Patricio Freire necesita para postularse como Candidato Independiente.

Roberto González Short