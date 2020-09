Fue a comprar al supermercado y le robaron su jeep en cuestión de minutos

Pese al sistema de ‘encendido inteligente’, delincuentes igualmente se apropiaron de su vehículo que había dejado estacionado en las cercanías del establecimiento.

Dejó estacionado su Jeep para ir a comprar al supermercado y al volver se encontró con la ingrata sorpresa que su vehículo no estaba porque se lo habían robado, así de simple.

El hecho ocurrió el día viernes en la tarde en un bandejon ubicado frente al Supermercado Tottus, afectando a una empresaria dedicada al rubro de frutos secos de Putaendo.

Nuestro medio tomó con contacto con una sobrina de la víctima, quien nos señaló lo siguiente: «Lo sucedido fue el día viernes en el Tottus, ella se bajó del vehículo, fue a comprar, al llegar al vehículo ya no estaba, los tipos la habían seguido hasta el supermercado adentro y ella no se dio cuenta, sino que ella fue avisada por otra persona», señaló.

Agregó que en este momento (ayer) no podía dar entrevista porque estaba mal sicologicamente debido a la situación vivida.

Sin embargo entregó algunos detalles del hecho que le afectó al portal putaendoinforma.com, donde señala que ese día viernes a eso de las 12:30 horas aproximadamente, dejó estacionado su vehículo frente al supermercado Tottus en un bandejón que hay frente a los departamentos porque no había lugar en los estacionamientos del establecimiento comercial.

Cuenta que no demoró más de 30 minutos en hacer las compras cuando al salir del supermercado vio pasar un vehículo similar al suyo, no imaginando nunca que se trataba de su Jeep que en ese momento estaba siendo robado.

«Es una impotencia tan grande la que sientes cuando te pasa esto. El vehículo tiene encendido inteligente y no funciona si no está cerca el control remoto, eso demuestra que me venían siguiendo y cuando estuve cerca del vehículo lo echaron a andar. O sea el tipo o los tipos ya estaban dentro del vehículo y una señora después me dijo que había un tipo que se había paseado mucho por el lugar y cuando yo salí me siguió. Pero dentro de todo doy gracias a Dios que no me pasó nada porque estos tipos son capaces de todo, o sea ¿qué hubiese pasado si me apuro y me encuentro con ellos dentro de mi vehículo?, tal vez me hubieran pegado o algo más», señala la víctima.

Agrega que en ese momento solo atinó a llamar a Carabineros: «Caminé muy rápido hasta el cuartel de ellos y cuando entré lloré, pero no por el robo del vehículo… lloré de saber que estaba segura pues pensé que me seguían aún y me podían hacer algo», señaló la víctima.

Comentó la afectada que hizo la denuncia correspondiente, no habiendo resultados positivos al respecto tras la búsqueda realizada por Carabineros.

Eso sí, entregó un dato no menor y es que hecha la denuncia y pasado un tiempo, el vehículo no había salido de la zona, según lo establecido por Carabineros.

El vehículo robado corresponde a un Jeep patente JHTS-94.