Fuera de riesgo vital permanece un hombre mayor de edad herido a bala

Confuso incidente en Villa Argelia:

Un hombre joven, mayor de edad, resultó con una herida de bala en una de sus extremidades producto de un hecho ocurrido este domingo en la tarde en la Villa Argelia.

La información fue entregada por el capitán de Carabineros y subcomisario de los Servicios de la Segunda Comisaria de San Felipe, Franco Herrera Quezada, agregando que hay varias hipótesis sobre el origen de esta situación.

«Sí, la verdad que tuvimos un hecho ayer (domingo), una denuncia que se acogió, en este caso los antecedentes se pusieron en conocimiento de la fiscalía, es como la misma forma de modus operandi que ha habido en otras oportunidades acá en San Felipe, no es mucho lo que aportan respecto en este caso a quien fue el victimario, lo importante señalar que la persona se encuentra fuera de riesgo vital. Hay algún hilo investigativo ahí que nosotros ya más o menos tenemos, pero es parte de una investigación, entonces no podría dar más detalles en estos momentos».

– ¿Pero el resultado de esto es una persona herida a bala en alguna parte del cuerpo?

– Sí, tuvo en este caso compromiso en una de sus extremidades, que es como le señalo yo que es más menos lo común que ha ocurrido del mismo modus operandi acá en San Felipe. Ahora es importante señalar que este tipo de situaciones son aleatorias, no obedecen a un patrón común, vale decir no es que todos los días viernes o sábado, más menos en la misma localidad, producto de la ingesta, producto tal vez de la ingesta de drogas o bebidas alcohólicas, no es el caso, son hechos que en la realidad son como puntuales y generalmente el análisis que hemos hecho nosotros es que siempre el victimario es desconocido o en su oportunidad la víctima sabe quién es, pero no entrega antecedentes. La población tampoco aporta muchos antecedentes respecto a testigos, creo yo por un asunto de temor y en eso en ocasiones ha conllevado al hecho que cueste un poco más dar con el paradero de estos antisociales, pero en esto tenemos un hilo conductual que nos va a llevar en este caso a buen puerto, pero es parte de la investigación.

– ¿Podría ser drogas o algo así?

– Es una de las hipótesis… es una de las hipótesis.

– El dato duro, ¿es una persona mayor de edad que edad tiene?

– Sí, es una persona mayor de edad.

– ¿Un hombre?

– Sí, en este caso serían los antecedentes que le puedo entregar.

– Se rumoreaba que este hecho policial habría sido entre hinchas de la U y de la UC, ¿qué hay de cierto en eso?

– Mire la verdad que existen varias hipótesis, se puede señalar en este caso que existía algún tipo de rivalidad por parte de ellos respecto a lo que es fútbol, pero como esto es tan prematuro no lo podemos aseverar.

– ¿Pero hay indicios de eso?

– Ese y muchos otros más.

Al finalizar reiteró que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Desde la Fiscalía Local de San Felipe señalaron que esta investigación quedó en manos de la BH de la PDI de Los Andes.