Grave Seremi de Salud internado en clínica por posible contagio de Covid-19

Intendente regional sostuvo que se encuentra delicado de salud y que se encuentra hospitalizado en una clínica de Viña del Mar.

El Covid-19 no cede y sigue haciendo de las suyas. Ahora volvió a atacar a personal de salud o también llamado de ‘primera línea’, y en este caso fueron nada menos que sus máximas autoridades regionales. Lo anterior porque según lo informado por el intendente Jorge Martínez, el Seremi de Salud Francisco Álvarez se encuentra delicado de salud e internado en una clínica de Viña del Mar, a la espera de los resultados del examen de PCR para confirmar o descartar un posible contagio del coronavirus, luego que presentara una intempestiva crisis respiratoria debido al asma que padece.

Al margen de lo anterior, también el intendente junto con el jefe de la Defensa, contralmirante Yerco Marcic, se someterían al PCR para ver si están contagiados con el coronavirus, debiendo permanecer en cuarentena por lo que desde ahora asumirían la modalidad de teletrabajo desde sus hogares.

«El Seremi de Salud padece de esta enfermedad asma desde hace mucho tiempo, lo que indica su historial médico. Hechos los exámenes ha sido hospitalizado, se le han tomado los exámenes Covid para comprobar si es o no Covid positivo y por las indicaciones que hemos recibido del personal médico, aun cuando haya que esperar los resultados del examen, se han tomado las siguientes medidas; acompañar médicamente a los equipos que trabajan con el Seremi de Salud para que todos guarden en forma preventiva las cuarentenas respectivas. He podido conversar con las autoridades nacionales, tanto sanitarias como de Gobierno Interior, informando esta situación. El estado de salud de nuestro Seremi de Salud es delicado, por lo tanto está siendo tratado en la unidad de pacientes críticos; esperamos que tenga una evolución favorable, pero por las mismas normas que ha dado la Autoridad Sanitaria, es una persona que muy probablemente presente un Covid-19 positivo, por eso estoy solo haciendo este punto de prensa. Los equipos están conectados y saliendo de esta reunión, tanto el intendente que les habla como el jefe de la Defensa nos realizaremos inmediatamente el examen de PCR y tomaremos cuarentena preventiva tal como lo indica la Autoridad Sanitaria. Para todo el mundo trabajaré desde mi casa porque no tengo ninguna sintomatología, al igual que el jefe de la Defensa, hasta obtener el resultado del PCR que me voy a hacer en pocos minutos más», indicó el intendente regional Jorge Martínez.

Hasta el cierre de esta edición el Seremi de Salud permanecía grave e internado en una clínica de la ciudad de Viña del Mar, conectado a un ventilador artificial a la espera de los resultados, pero todo indicaría que estaría contagiado con el Covid-19.

Resumen diario de casos covid-19

En esta ocasión y debido a la hospitalización del Seremi de Salud, Francisco Álvarez, fue el propio intendente regional quien dio a conocer los nuevos casos de contagio.

En el Valle del Aconcagua siguen aumentando, en esta ocasión 11 fueron las nuevas personas contagiadas, haciendo un total de 323 casos confirmados.