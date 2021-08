Graves denuncias de abuso sexual y de poder realiza exbombera de la 2ª Cía.

Asegura que sufrió tocamientos impropios y agresiones físicas:

Publicación de Diario El Trabajo sobre ausencia de denuncias en Bomberos de san Felipe la motivó a contar su caso. Manuel Zavala niega categóricamente acusaciones de su exsubalterna. Seremi de la Mujer Valparaíso brinda acompañamiento a mujer denunciante. Exbombera Viviana Robles asegura que renunció a su amada Compañía cansada de esta situación.

Luego que este lunes publicáramos en Diario El Trabajo una entrevista al superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, David Guajardo, en relación a sus declaraciones emitidas sobre una encuesta realizada por Fundación Yo te creo, donde se informó que el 46% de las bomberas en Chile habrían sufrido abuso sexual y violación en dependencias de Bomberos, y tras indicar Guajardo que en San Felipe no hay denuncias civiles por esta clase de comportamientos al interior de la Institución, a nuestra Sala de Redacción ingresó una gravísima denuncia de una exbombera de la 2ª Compañía exponiendo una grave situación.

DEMOLEDORA DENUNCIA

De momento sólo publicaremos una de ellas, pues las demás las estamos investigando. Según esta grave denuncia, realizada por la ahora exbombera de la Segunda Compañía y exmilitar del Regimiento Yungay Nº3 de Los Andes, Viviana Robles Rivera, quien habló en Exclusiva con Diario El Trabajo para denunciar públicamente al tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Manuel Zavala Riffo, por supuestos tocamientos o abusos sexuales de él hacia ella, cuando Zavala era su instructor en la Segunda Compañía entre los años 2008 a 2010.

«Soy Viviana Robles Rivera, fui bombera de la Segunda Compañía Bomba La Internacional de acá de San Felipe, donde sufrí abuso sexual y abuso físico».

– ¿Cuándo ingresas a la Bomba La Internacional, cómo llegamos a la escena de esos abusos?

– Ingresé en el año 2008, ahí pasé unos años, dos o tres años.

– ¿Cómo ocurren estos abusos y de quién hacia su persona?

– Sí, sí, sufrí abuso por Manuel Zavala Riffo (…) digámoslo así por parte de él hacia mí, pero por mi negación más que nada, fue porque yo todo lo negaba hacia él, o sea, todos las tocaciones que él me hizo, yo se las negaba.

– ¿Qué clase de tocaciones?

– Los senos.

– ¿Y dentro de eso usted se enojó o lo tomaba a la broma, cómo reacciona usted?

– No, yo me enojaba, me ofuscaba, terminábamos siempre discutiendo y él terminaba siempre riéndose, él lo tomaba todo a la broma.

– Aparte de estos abusos, ¿cómo eran los abusos físicos?

– Bueno, esto fue en una academia bomberil que tuvimos, en una casa en el sector de El Castaño, un sitio eriazo donde había una casa abandonada, hacíamos academia ahí, donde él con sus guantes agredió mi casco botándolo al suelo y después él botó mis lentes y los hizo tira, en realidad los rompió y entramos en una discusión donde empezamos a discutir verbalmente, digámoslo así, donde incluso tuvieron que agarrarme los bomberos que estaban ahí porque yo ya no daba más con el tema de abuso y de la cosa. Entonces yo lo único que atiné a hacer fue a lanzarme contra él, digámoslo, para agredirlo.

– ¿Esto fue una sola vez, ocurría frecuentemente con Manuel Zavala Riffo?

– No sé si era solamente conmigo, porque siempre que estábamos en la academia él en una oportunidad en la compañía, esto es una academia de unas escalas donde teníamos que pasar debajo de la escala con un equipo autónomo, donde él pisoteó la escala y no me dejaba salir, dejándome casi sin respiración (…) él ponía el pie sobre la escala para yo no poder salir. En esas academias o entrenamientos él siempre terminaba discutiendo conmigo, siempre discutía y me agredía.

– ¿Usted reportó esto en ese momento a sus superiores en Bomberos?

– No lo reporté, por miedo a que me sacaran de la Compañía, pero sí estaban todos conscientes de lo que pasó ese día, los que acudieron a la academia, en El Castaño ese día, porque ellos mismos me defendieron a mí para que yo no agrediera ni me acercara a Manuel Zavala.

– ¿Qué ha pasado, por qué decides hablar hasta ahora?

– Porque ahora me enteré de una publicación que salió en Diario El Trabajo, donde se indica que supuestamente no pasaba absolutamente nada con el tema de los acosos dentro de Bomberos.

– ¿Cómo te sentiste cuando leíste ese artículo?

– Me sentí muy mal. Me dio pena y me dio mucha rabia, porque yo sé que hay muchos bomberos que están ocultando muchas cosas dentro de la Segunda Compañía donde estuve, he tenido contacto con bomberos de ahí y me dicen que aún así Manuel Zavala sigue con los abusos verbales, él sigue tratando mal a la gente y él sigue con su postura, ahora que es tercer comandante entonces se siente como un superhéroe, él digámoslo se cree intocable.

– ¿Consideras de acuerdo a tu experiencias de las que nos hablas, que hay como una ‘amenaza silenciosa’ hacia los voluntarios de no denunciar, para no perder el puesto en las compañías de Bomberos?

– Claro, sí yo digo que sí, hay como miedo, mucho miedo.

ZAVALA RESPONDE

Diario El Trabajo solicitó explicaciones al comandante Manuel Zavala Riffo sobre tema, el funcionario si bien reconoce que él es estricto con todos sus subalternos y les exige mucho, y que a veces levanta la voz para que los jóvenes aprendan con coraje y determinación, niega categóricamente que él hubiese realizado algún tocamiento impropio a la exbombera Viviana Robles.

«Sí, bueno, en referente a los hechos que narra esta persona, por mi parte niego tajantemente todo lo que corresponda a lo de índole sexual, la política que siempre hemos tenido en nuestra Segunda Compañía es el manejo de puertas abiertas en la oficina, cuando las personas, sobre todo las mujeres, tienen que pasar por la oficina o tienen que ir a algún tipo de actividad, siempre es con puertas abiertas, somos una compañía mixta, y desde hace muchos años hemos tenido que ir adaptándonos nosotros mismos, nuestro actuar, nuestro amor, nuestra forma de desenvolvernos delante de nuestras compañeras, pero de ahí a llegar a un cierto carácter sexual o alguna cosa más allá, no, eso no está dentro de mi política y también, como le digo, puntualmente a los hechos que ella está narrando», comentó enfáticamente el comandante Zavala Riffo.

– ¿Qué pasa con los dichos de esta exbombera en relación a su temperamento y forma de tratarla en los entrenamientos?

– Hay que entender que lo primero de la Segunda Compañía tiene ya un carácter bastante especial al interior del Cuerpo de Bomberos, esto porque ellos son parte de esta compañía de Hacha, Gancho y Escala, somos una compañía que nuestra prioridad está en otras cosas. Nosotros combatimos incendios, pero sin agua, por lo tanto, los bomberos tienen que tener un alto nivel mental, tienen que tener un alto nivel físico y tienen que tener un alto nivel de conocimiento. Porque el día de mañana se van a encontrar con esa conexión, con situaciones que les van a llevar a un estrés, que lo van a llevar al límite, y una política que existió siempre en el interior de las compañías es que todos los bomberos, independiente que sean hombres o mujeres, son iguales, y esto es básicamente porque la gente no distingue si son mujeres o son hombres, lo que ve son bomberos, y tanto una mujer como un hombre debe ser capaz, por ejemplo, de levantar los 20 kilos, los 50 kilos o los 60 kilos, lo que significa una persona, los bomberos de la Segunda Compañía fueron los que sacaron en conjunto con otros bomberos, pero fueron los primeros en llegar al centro, al último incendio que tuvimos grande en San Felipe, o sea, si no hay exigencia por parte de su capitán por la mejora continua, si no hay exigencia al apego a la disciplina, si no hay exigencia del aprendizaje en el estar esforzándote todos los días, ¿cómo logras llegar al nivel cierto del bombero que pretendemos nosotros formar al interior?

– ¿Qué le respondes a Viviana Robles tras su grave denuncia?

– A la persona que está haciendo todas estas acusaciones o está narrando estos hechos, si a ella le incomodó, se sintió como se dice, agredida, se sintió violentada, ¿por qué razón no continuó hacia los mandos superiores? El Cuerpo de Bomberos de San Felipe tienen una larga tradición de disciplina, y un evento de este tipo, crean ustedes que cualquier oficial le hubiera tomado el peso y habrían procedido con las investigaciones internas y obviamente, si esto da lugar a una persecución civil o penal, el Cuerpo de Bomberos se hubiera hecho parte, entonces, aquí no hay, entre comillas, excusas para no haber realizado las denuncias en su momento, por la gravedad de las mismas. Esto es mucho más grave porque nos podríamos enfrentar como institución y el hecho más grave es que yo me puedo enfrentar como funcionario, cierto, como miembro del Cuerpo de Bomberos, y más como un oficial de mando. Yo soy oficial de esta compañía, yo entré en 2002 a la Segunda Compañía, fui teniente, fui capitán, fui bombero, porque los oficiales permanecemos durante un año y luego somos reelectos o simplemente no presentamos nuestro nombre para postularnos, y empiezan los recambios naturales. Luego fui bombero nuevamente en 2015 fui capitán y actualmente soy comandante, entonces tenemos una trayectoria, tenemos un protocolo, etcétera.

– ¿Cómo te describirías en lo referente a ser agresivo con tus pares?

– Los miembros antiguos del Cuerpo saben que yo soy una persona que habla fuerte, soy una persona que soy bastante estricta en algunas cosas, saben que en los incendios las órdenes que imparto son a voz fuerte, no son con un lenguaje muy cariñoso, porque la situación es esa, entonces me parece que estoy frente a algo que me descoloca personalmente, y eso como Institución nos descoloca, pero reitero, estoy dispuesto a realizar las investigaciones que corresponda, a sumarme a los grupos de investigación, estoy dispuesto a aportar todos los antecedentes que sean pertinentes, pero obviamente esto debe ser investigado en la profundidad y en el contexto que estamos.

– ¿Qué opina usted sobre el acoso sexual?

– El acoso sexual es una realidad de hostigamiento laboral, el acoso laboral, y nosotros tenemos que entender que esas son situaciones que nos podrían afectar, pero este Cuerpo de Bomberos, en su larga tradición, jamás ha dejado que algún miembro se enfrente a una situación así, totalmente de desvalido, sea hombre, sea mujer, sea personal rentado o no del Cuerpo, tiene un contexto de disciplina, tiene un apego valórico, donde el bien máximo son sus bomberos, y no va a hacer oídos sordos, no va a ser ningún tipo de depreciación o de tratar de minimizar la situación, etcétera.

SEREMI ASESORA

Quien habló con Diario El Trabajo para certificar el apoyo a la joven Viviana Robles frente a sus denuncias, es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno Gray, refiriéndose de la siguiente manera: «La Violencia de Género es un terrible flagelo y atentado a los derechos fundamentales de todas y ocurre en espacios públicos y privados. Hemos tomado conocimiento de los hechos expuestos, y a mayor abundamiento, abogada de Sernameg Región de Valparaíso ha contactado a una de las bomberas a quien le ha prestado orientación y se realizó la derivación al dispositivo Centro de Atención a Víctimas de violencia sexual, para que reciba la atención psicosocial y jurídica en el evento de requerirla. Es tremendamente importante que las Instituciones cuenten con protocolos eficientes y claros para abordar el acoso sexual, el que debe ser conocido por quienes integran las instituciones y debe implementarse en el mayor respeto a los derechos de quienes denuncian», dijo la profesional.

Importante destacar que hay otros reclamos similares pero que aún no terminamos de investigar, por lo que de momento sólo tenemos la presente entrevista para referirnos a las reacciones que hubo tras los dichos del Superintendente David Guajardo al reportero Carlos Novoa, quien labora para nuestro medio.

Roberto González Short