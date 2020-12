Graves incidentes en terreno en toma desatan la angustia en Villa Yevide

Ruidos, peleas y hasta balacera el fin de semana:

Presidenta Junta de Vecinos Villa Yevide a las autoridades: «Están esperando que haya algún muerto para ponerse las pilas»

Nuevamente los vecinos de la Villa Yevide están reclamando públicamente por los problemas que a diario están enfrentando con las personas que se encuentran en toma, contiguos a sus casas. Piensan que las autoridades van a tomar enserio el drama que viven cuando alguna persona muera.

Se quejan también del poco apoyo que han tenido por parte de Carabineros, quienes se comprometieron a efectuar más rondas por el lugar, pero eso no ha sido así, criticando a las autoridades en general porque hasta el momento solo han sido palabras.

Este fin de semana que pasó, una nueva situación de violencia se vivió en el lugar, donde incluso hubo balazos y destrozaron una media agua a la única familia chilena que vive en el sector.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Yevide, María Méndez, señaló que desde que comenzó la toma «hemos tenido bastantes problemas, pero esta semana fue lo último porque hay una familia chilena que no les dejaron sacar sus cosas, le hicieron tira su mediagua que tenía ahí mismo en la toma, la única chilena que estaba en medio de ellos; hubo balazos, cuchillazos, aquí en la villa acá una rotonda, no respetaron nada, la siguieron en vehículos, se subían a las veredas, tres vehículos hicieron tira, no respetaron a nadie, llamamos a Carabineros muchas veces hasta que llegaron. Esto es pan de todos los días con esta toma, es pan de todos los días las peleas, no hay respeto por nadie, o sea nosotros aquí estamos de visitas; esa es la verdad de las cosas», cuenta la dirigente.

Insiste en que a ellos les cambió mucho la vida; «mucho, por eso es como si estuviéramos de visita acá, así de simple. Es de todas las noches las balaceras, es todas las noches las peleas, no dormimos; hacen fogatas, cantan, o sea ellos están viviendo su mundo, nosotros no podemos adaptarnos a ellos para nada y no corresponde tampoco, no es que seamos racistas, pero también tienen que ponerse en el lugar de nosotros, teníamos una vida súper tranquila, pero ahora es bien complejo estar acá», dice.

En cuanto a medidas que podrían tomar los vecinos, teniendo en cuenta que a su juicio las autoridades los tienen «botados», pese que han ido al lugar algunas, principalmente del Serviu, un parlamentario, la dirigente indicó que hasta el momento esas reuniones, visitas, no se han traducido en nada; «todo han sido palabras, incluyendo a Carabineros, porque soy honesta y no me importa que ellos se enojen, ellos nos prometen y no están cumpliendo nada, o sea pedimos por favor que nos acompañaran a sacar las cosas chicas, televisor, todo lo que hay en una casa y no nos acompañaron porque era una toma, no estaban autorizados a entrar; o sea, ¿de qué estamos hablando? No nos van a respetar a nosotros, por lo menos respeten el uniforme. Ellos se calman cuando ven a la autoridad, pero no nos acompañaron, a lo mejor hubiese sido menos, pero no nos acompañaron, nos prometen que van a estar cuidándonos, que van a estar con más rondas… tampoco. En resumen, lo que estábamos pidiendo era que nos acompañaran con esta familia chilena, la única de la toma, a sacar sus cosas y no quisieron, la familia les pidió por favor, la chica les lloró y no, no», señaló María Méndez.

Critica el poco apoyo brindado hacia ellos como Villa Yevide e incluso hace una reflexión lamentable, como es: «¿Están esperando que haya algún muerto?, porque así lo estamos viendo nosotros los pobladores, o sea cuando aquí maten a alguien a lo mejor se van a poner las pilas, porque capaz que no hagan nada, capaz que digan ‘es un muerto más nomás’, así de simple. Estamos cansados, de verdad que estamos cansados, después de tener una vida tan tranquila pasamos a lo peor porque hay tráfico, prostitución, tenemos de todo acá; hay negocio, hay de todo ilegal y todo el mundo lo sabe, todos hacen vista ciega, hemos tenido reuniones con todas las autoridades, todos lo saben, entonces ¿qué están esperando?, que haya muertes, esa es la verdad de las cosas, están esperando que hayan muertes», indicó la dirigente.

Consultada sobre cómo se están abasteciendo de energía eléctrica las personas que viven en la toma, manifestó: «Están robando porque están colgados, nosotros hemos tenido varios cortes de luz, gente que ha perdido sus televisores, refrigeradores, quedamos sin nada. ¿Quién nos responde?, nadie tampoco. Nosotros incluso les estábamos dando agua y ellos mismos se perjudicaron porque ya no tienen nada más con nosotros, pero ya no podemos seguir así, por ejemplo antes de ayer (sábado), estuvimos sin luz porque hubo un choque ahí donde está el Cuerpo de Bomberos y ellos tenían luz, ellos estaban con luz, colocan cables por debajo de la tierra, la autoridad lo sabe, viene a la toma dicen que va a cambiar y no es así, sigue todo igual», señaló.

Actualmente, según el cálculo de los vecinos, en el lugar hay unas 500 personas. Están derribando árboles, están limpiando más terrenos.

Dueños de los terrenos son Esval, Bienes Nacionales y una inmobiliaria.