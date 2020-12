Habla la madre que estuvo a punto de ser quemada viva por su propio hijo

Dramático llamado de auxilio a las autoridades:

Pide que lo internen y lo sometan a tratamiento contra las drogas y el alcohol en vez de enviarlo a la cárcel.

Un llamado desesperado de auxilio a las autoridades está realizando María Ulloa, mujer que este sábado en la noche estuvo a punto de morir quemada luego que fue rociada con bencina por parte de su propio hijo.

Todo esto se origina porque su hijo de 48 años de edad, en el mes de abril quedó sin trabajo; «ahí se empezó a juntar con gente que vive ahí por la Departamental, se iba a quedar tres, cuatro días; ahí empezó la adicción a la drogadicción y el alcoholismo; bueno, él antes tomaba también, pero nunca llegó al extremo en que está en este momento», señala la madre.

Dice que desde el mes de abril, cuando quedó sin trabajo, ha tenido que estar manteniéndolo «con lo que es comida, sus cigarrillos y todo lo que necesitaba, o sea cosas para el aseso personal, todo eso, y nunca me dio nada», reconoce la madre.

Sobre el último incidente, registrado el sábado, donde su hijo la golpeó y casi la quema viva tras rociar con bencina a ella y la casa donde viven, dice que fue una vecina quien le avisa que su hijo estaba tirado durmiendo en la calle Lidia Rojas de El Señorial: «Estaba muy mal, con trago y drogado. Yo lo fui a despertar, no me hizo caso. Tenía unos frascos de shampoo que seguramente se los había comprado para su aseo personal y me los llevé. Después me fui a la casa, pero volví a verlo, ahí se había parado, porque lo que yo quería era llevarle el banano donde andaba trayendo sus cositas, y se las podían sacar. Ahí lo encontré que iba caminando hacia el paradero. Yo le dije: ‘Hijo, para dónde vas, no vayas a ninguna parte porque estás muy mal, vamos a la casa’. Nos vamos a la casa y ahí encontramos a mi marido que iba a jugar a las máquinas, gracias a Dios que él no estaba en la casa, me insultó durante todo el trayecto», señala.

Cuenta que mientras caminaban la insultaba groseramente, con epítetos de grueso calibre, haciendo alusión a la madre de su madre, llamándola abiertamente «maraca». Lo peor vino después cuando al entrar a la casa, cuenta que le propinó un golpe de puño: «Me anduvo tirando en un sillón (con el golpe), después quise correr, pero una mujer a mi edad y con un hombre con trago, drogado y estando sola con mi hijo, me tiró en el cobertizo, me pegó puñetes y patadas. Yo había tomado un fierro para defenderme, pero él llegó, me lo quitó y con el mismo fierro me pegó dos veces; tres veces en la cabeza y uno aquí en la parte de atrás en las costillas. Bueno en ese momento ya había regado el cobertizo y toda la parte de adelante con bencina y a mí todo lo que es espalda y la parte de atrás de la ropa para quemarme viva junto con la casa», dijo la madre.

La mujer dice desconocer de dónde sacó fuerzas para no quedar inconsciente, pero por fortuna en ese momento es cuando los vecinos se dan cuenta y llegaron a auxiliarla.

«Yo alcancé a llamar a Ayuda Familia, porque como me habían dado el teléfono para pedir ayuda, había alcanzado a llamar. En ese lapso que me pegó, me quitó el celular, me lo hizo pedazos y yo no me di cuenta en el momento, hizo pedazos el TV de 42 pulgadas Sony que estaba en el living, hizo pedazos la puerta de la cocina, la arrancó con todo, las puertas son tan frágiles ahora. Después llegó Carabineros, pero le repito, si no es por los vecinos, a mí me mata», señaló María Ulloa.

Indica que los vecinos, en una acción arriesgada, ingresaron a su casa para poder ayudarle, e incluso al momento de abriles la puerta se resbaló porque el piso estaba mojado con bencina.

Cuenta que su hijo portaba una caja de fósforos, y si no es por la intervención de los vecinos la quema a ella viva y la casa.

Agrega más adelante que han sido muchos episodios de Violencia Intrafamiliar. Primero fue con su marido, después con ella, donde en una ocasión la quiso atacar con una motosierra porque no le había pasado 50 mil pesos a la una de la mañana porque según él estaba de cumpleaños. Esto fue el 3 de septiembre, en circunstancias que la fecha verdadera de su cumpleaños es el 3 de julio. «Según él quería celebrarlo y que yo a la una de la mañana le dé 50 mil pesos. Yo de dónde iba a sacar plata si ya soy una persona jubilada que gana la pensión que da el gobierno, eso es lo que yo tengo, bueno lo que gana mi esposo que es para comer y pagar las deudas, para nada más», señala la madre.

Ella reconoce la labor de Carabineros en este sentido, «pero lo que es fiscalía no, lo tienen una noche viendo que es un peligro para nosotros, un peligro público, al otro día ya lo sueltan, él tenía una orden de alejamiento, pero no respeta nada, entonces eso es lo que yo pido a las autoridades, que ojala me escuchen para que lo internen, porque si lo meten en la cárcel va a quedar peor, porque en la cárcel también existe la droga, todo», manifiesta.

Aclara que ella pide que lo internen para que le hagan un tratamiento contra las drogas y el alcohol. Por toda la evidencia que tiene y su actuar, «porque es muy agresivo, no respeta nada, hace lo que a él se le ocurre. Ese día reventó la chapa de un casillero que tenemos en el cuarto, porque nosotros teníamos la motosierra bajo llaves, porque la verdad de las cosas uno tiene miedo, estamos viviendo con miedo. Ahí sacó la motosierra y sacó la bencina con la que me roció a mí y el cobertizo, y la parte de delante de la casa», indica.

Antes de finalizar la conversación reconoce que esto nace hace ya bastante tiempo, desde el mes de mayo más o menos que ha habido muchos eventos, este es el tercero más grave, pues ha habido otros también bastante graves.

Comenta que después de la última agresión no ha vuelto a ver a su hijo. De todas maneras, no lo quiere volver a ver por lo sucedido.