Haitianos denuncian presunta discriminación policial contra ellos

Capitán Franco Herrera explica las detenciones:

Una grave denuncia pública es la que hicieron en nuestra Sala de Redacción dos jóvenes haitianos contra varios carabineros pertenecientes a la Segunda Comisaría de San Felipe, pues aseguran haber sido víctimas de detenciones arbitrarias e insultos raciales, situación que Diario El Trabajo ha investigado en los últimos días. Diovenson Thimau, de 21 años de edad, dedicado a realizar fletes con un furgón blanco, y Ángelo Cemelos, maestro mecánico de maquinaria pesada, explicaron a nuestro medio su reclamo.

«MALA SUERTE»

«Tuve que salir de la casa donde arrendaba, los carabineros llegaron y me dijeron que yo tenía que salir de la casa, y aunque yo conozco algunos carabineros y son muy buenas personas, muy caballeros para hablar, creo que ese día yo tuve mala suerte porque uno de los carabineros estaba en muy malas conmigo, no sé por qué, es racista el hombre porque hasta me llevan a prisión con mi señora, encerrados y ella botada ahí. Yo tengo contrato de arriendo y aún así nos tuvimos que ir a vivir a los terrenos en toma allá abajo en lugar sin nada ni muebles no tiene nada la casa, solamente el Padre (sacerdote) que ayuda a algunos y a nosotros para poder vivir», comentó Ángelo Cemelos, aspirante a bombero y mecánico.

– ¿Te sientes discriminado por algunos carabineros entonces?

– Sí, algunos me dicen ‘oye negro culiao por qué no te vas para tu país, andas manejando un auto bueno’, también me llaman ‘Covid 19’ y otros insultos.

RECLAMO SIMILAR

También hablamos con Diovenson Thimau, el otro joven denunciante. «Los carabineros aquí, los que andan en bicicleta, me hacen la vida como imposible. En Chile no tengo problema personal con ellos, yo ando libre aquí como corresponde a la ley, si tengo licencia puedo manejar y pienso que ningún carabinero me puede decir que no puedo tener auto, que los negros no podemos tener auto, quiero saber si hay una ley que impida a los negros tener auto, ayer me pararon, yo no andaba manejando, un amigo mío manejaba, yo iba de copiloto, sin embargo fue a mí a quien pidieron mis documentos, entregué mi carné y empezaron a buscar mis datos, luego de muchas preguntas me empiezan a decir los mismos insultos ‘negro culiao, que baje del auto, que siga caminando para mi casa’, este carabinero que me dijo esas cosas debe saber que trabajé bastante para comprarme un auto», dijo Thimau a Diario El Trabajo.

HERRERA RESPONDE

Nuestro medio consultó este lunes al capitán de Carabineros Franco Herrera sobre estos reclamos. El uniformado nos respondió de manera general y a la vez indicó que no tiene conocimiento de alguna denuncia en tal sentido: «La verdad es que no es por ser peyorativo al señalar que ciudadanos de nacionalidad haitiana, sino es que también hemos tenido una problemática tanto con nacionales como extranjeros residentes en nuestro país, en el sentido que conducen vehículos motorizados para lo cual se requieren licencias, una licencia profesional para hacerlo, ya sea clase A 4 para camiones no articulados o clase A 5 para camiones articulados, y ellos toman algunos trabajos temporales acá en la zona, y algunas personas inescrupulosas, a sabiendas de que este ciudadano extranjero no cuenta con licencia profesional, le pasan a ellos estos vehículos para que trabajen, lo que representa un riesgo directo para el conductor, y ha sido así que en un par de oportunidades hemos procedido a la detención de algunos haitianos que han sido sorprendidos en este delito, sumado al hecho además que a veces algunos extranjeros que compran vehículos de ocasión que se encuentran con su documentación vencida, y obviamente que al ser fiscalizado se les cursa la infracción correspondiente y se les retira el vehículo de circulación», dijo Herrera.

– ¿Han recibido alguna denuncia de estos haitianos relacionada con estos presuntos insultos por parte de carabineros hacia ellos?

– Al momento de manera formal no, nosotros como Carabineros no hacemos ningún tipo de discriminación respecto a nacionalidad, a raza, etnia o condición sexual, para nada, somos todos iguales ante la ley, y nosotros como Carabineros de Chile tenemos súper clara esa situación, por lo que independiente de la nacionalidad de la persona los procedimientos se adoptan por igual.

PONEN DENUNCIA

Al cierre de nuestra edición la tarde de este lunes, uno de los haitianos, Diovenson Thimau, nos hizo llegar un comprobante de la denuncia de estos hechos presentada en la Fiscalía de San Felipe.