Hasta esta semana funciona vacunatorio contra Influenza en Estadio Municipal

A partir del lunes seguirán en el Fortín Prat:

Es de suma importancia que nuestros lectores estén ocupados en cumplir con todas las indicaciones y protocolos sanitarios para evitar que se contagien del Covid-19, igualmente hoy en Diario El Trabajo queremos recordarles que desde hace 15 días se está vacunando contra la Influenza, los puntos de vacunación son en el Cesfam San Felipe El Real directamente, a un costado del Cesfam Curimón, y hasta esta semana en el Estadio Municipal de San Felipe.

MARIELA AL FRENTE

Pero para conocer más detalles sobre este tema, nuestro medio habló este miércoles con Mariela Maldonado León, directora del Cesfam Dr. Segismundo Iturra, quien explicó a Diario El Trabajo aspectos generales y puntuales de la campaña de vacunación contra la Influenza: «La vacuna contra la Influenza ya lleva cerca de dos semanas vacunando, la vacuna contra la Influenza tiene un calendario muy similar a la vacunación Covid, en el Ministerio de Salud estamos trabajando con un calendario que aparece todas las semanas en yomevacuno.cl, en el cual me indica las edades que se van a vacunar en la semana que corresponda; por ejemplo, esta semana estamos vacunando a los enfermos crónicos entre los 63 y los 60 años de edad y a los niños entre 3 a 5 años de edad», indicó Maldonado.

– ¿Cómo van con las vacunas de Influenza de funcionarios públicos?

– Vamos bien, esta semana también estamos vacunando a los funcionarios de Onemi, Bomberos y Conaf, personas en situación de calle, los residentes en zonas extremas, los recolectores de basura, los trabajadores sexuales, y las mujeres que están embarazadas, a diferencia de los años anteriores que empezábamos en la semana 13 de gestación, para este año ellas se podrán vacunar desde el minuto que saben que están embarazadas.

– ¿Hasta cuándo se mantendrá esta campaña de vacunación?

– Esta campaña está programada hasta el próximo mes de junio, por lo tanto, todas las semanas debemos estar atentos al calendario que va apareciendo en la página que ya indiqué, o en las distintas redes sociales de los diferentes centros de vacunación, en nuestro caso en las redes sociales de la Municipalidad de San Felipe, ahí está siendo publicado el calendario semanalmente. En el caso de nuestro Cesfam Segismundo Iturra, hasta esta semana estaremos en el Estadio Municipal, a partir de la próxima semana nos estaremos trasladando al Fortín Prat, calle Santo Domingo frente al Gran Asia. Ahí se vacunará tanto Covid como Influenza, pues es un lugar que nos protegerá a todos del frío que ya estamos sintiendo y los fríos propios del invierno.

– ¿Cuáles son los horarios en estos vacunatorios?

– Mantendremos los mismos horarios: De lunes a jueves de las 9:300 a las 15:30 horas, y los viernes de las 9:30 a las 14:30 horas.

– ¿Hay otros puntos de vacunación en la comuna de San Felipe?

– Sí. Tenemos por ejemplo uno al costado del Cesfam de Curimón, y la vacunación que corresponde a Cajales que se está desarrollando en la Casa Juan XXIII.

– ¿Cómo podemos distinguir si tengo gripe normal aunque fuera con fiebre, o Coronavirus?

– Si yo tengo algún tipo de síntomas, obviamente me puedo acercar a cualquier centro de atención primaria o Servicio de Urgencia para que me vea un médico. Cuando presentamos síntomas buscamos saber si es un simple resfriado o hasta el Coronavirus, nosotros diferenciamos las atenciones porque cuando el usuario llega y solicita su hora, nosotros le preguntamos si tiene alguna sintomatología, el usuario pasa por el TRIAGE (Término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención) que es donde los profesionales te hacen una serie de consultas, y ellos van indagando y tomando los signo vitales, y ellos determinan y derivan si es una morbilidad respiratoria u una morbilidad general, así que la morbilidad general son dolencias generales, pero no respiratorias, y ahí no sigues por el conducto de la respiratoria sino que sigues el conducto de la medicina general, te verá un médico no se te tomará el examen, te darán tu tratamiento y te vas para tu casa, pero, si tú presentas síntomas respiratorios, vas a seguir el conducto de la morbilidad respiratoria, en el que te verá un médico y lo más probable es que este médico te haga un hisopado o el PCR, se te dará el tratamiento para el hogar, y si no tienes tus propios medios nosotros te vamos a ir a dejar a tu casa pues eventualmente sospechoso de Covid.

– ¿Cuántos días debemos esperar después de ser vacunados por Covid para ponernos la vacuna contra Influenza?

– Catorce días, no te puedes vacunar antes, porque nuestros datos están en el sistema nacional de inmunizaciones, o sea, que cuando yo me presente a vacunarme por Influenza, con mis datos el sistema arroja una alerta de que no puedo ser vacunado.

Roberto González Short