Hondo drama familiar tras muerte de ciclista de 80 años de edad

Hoy despiden al maestro carpintero Sergio Alarcón en Cementerio Parroquial

SANTA MARÍA.- De capa caída están cientos de vecinos de la comuna de Santa María, luego que la trágica tarde de este viernes falleciera atropellado el querido vecino Sergio Alarcón Ortiz, de 80 años de edad, tras recibir un fuerte impacto en la cabeza por parte de una camioneta, hecho ocurrido en la intersección de calles De La Torre con Irarrázabal.

DRAMA FAMILIAR

Pero más allá de la inmerecida muerte de don Sergio y del dolor que su partida genera a sus cercanos y familiares, hoy queremos compartir con nuestros lectores el profundo drama que se vive en el seno de esta familia aconcagüina.

Don Sergio nació en la Sexta Región de Rancagua y hace 60 años se vino a vivir al Valle de Aconcagua. Siempre laboró como maestro carpintero, de esos que pocos quedan. Pocos años después conoció a Mirta Urrutia, con quien llegó a casarse y vivir a su lado hasta este día viernes, 56 años de vida matrimonial.

«Soy hija única de Sergio y mamá, en casa los tres participamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no somos bautizados pero estamos en el proceso. Mamá hace pocos meses sufrió varios accidentes cerebrovasculares que la dejaron postrada en cama, no puede hablar y está casi ciega, lo hace pero muy poco, no se puede autovaler, así que papá y yo la atendíamos. Nuestra situación se complicó cuando los médicos le detectaron varios tumores, el tema se complicó, luego hallaron un cáncer hepático terminal que nos sentenció, por este triste escenario nosotros como familia dignamente esperábamos que nuestra madre falleciera primero, no lo que ha ocurrido ahora, casi a perderlos a los dos, es algo tremendamente doloroso, y lo más difícil, es que aún no se lo informamos a mamá, es una situación muy difícil enfrentarla», nos comentó la única hija de don Sergio, Mirtha Alarcón, quien nos atendió este lunes en la misma sede comunitaria de Población Santa María, donde se realiza el velatorio de su padre.

MUY CONOCIDO

Al velatorio llegaron el alcalde Claudio Zurita, los concejales de la comuna y muchos vecinos, quienes manifestaron su pesar por la irreparable pérdida. Diario El Trabajo también habló con la concejala María Cristina Meza: «Don Sergio Alarcón era un vecino que se estableció aquí en la Población Santa María desde hace muchos años, era muy conocido y muy quitado de bulla, él poco se juntaba en actividades públicas, pero su esposa la señora Mirta sí era un poco más abierta y comprometida. Este viernes en la mañana tuve la oportunidad de conversar con su hija, lo vi salir a él, se veía bastante bien. Su muerte fue muy inesperada, yo lamento mucho su partida, para esta familia mi cariño especial, ojala Dios les dé fortaleza para superar estas pruebas», dijo Meza.

Hoy martes a las 09:00 horas se realizará un servicio religioso en la sede de Población Santa María, frente al Gimnasio Municipal de la comuna, y la sepultación de su cuerpo será a las 10:00 horas en el Cementerio Parroquial.

Roberto González Short