Hoy familiares y amigos despiden a Joel Torrejón en cementerio de Almendral

Atravesaba cuadro depresivo por muerte de su madre:

Como un torbellino de alegría que arrasó con todo el cariño de sus amigos, familiares y admiradoras a su paso por muy corto tiempo, así se fue para siempre el conocido Joel Andrés Torrejón Quiroz, de 19 años de edad, a quien sus familiares hallaron sin vida este domingo en su casa de habitación. Su determinación, pese a todo el dolor y amargura de sus familiares y cercanos, aunque fue muy lamentada por ellos, de igual manera no ha sido cuestionada, pues representa en el fondo el cierre de una conmovedora historia del anhelo de un hijo por reunirse con su difunta madre.

FAMILIA DESTROZADA

‘El Negrito’, como era conocido Joel Andrés, era hijo del conocido dirigente deportivo Juan Torrejón, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Santa María, quien visiblemente afectado hizo un gran esfuerzo para atender a Diario El Trabajo, y contarnos así cómo él y toda su familia han quedado destrozados por la partida de su hijo Joel.

«Mi hijo hace poco había cumplido sus 19 años, estudiaba en el Liceo Roberto Humeres, a Joel desde chiquitito cuando adopté y con mucho cariño lo reconocí como mi hijo cuando falleció su mamá Rosita Quiroz, desde que llegó a nuestro hogar él se hizo al tiro de cinco hermanos, es mi hijo y por eso lleva mi apellido, siempre fue un chico muy tranquilo y aunque vivía su vida fantástica como podía, él nunca pudo superar la muerte de su madre, ocurrida hace cinco años en el mes de septiembre, cada año Joel se deprimía mucho en estos meses», comentó Torrejón a nuestro medio.

– ¿Cómo manejaron ustedes su depresión para brindarle acompañamiento?

– Luchamos contra su depresión toda la familia, sus hermanos, lo tuvimos en tratamiento, después con esto de la pandemia se agotó todo, él cumplió los 18 años, estaba feliz, tenía muchos planes y ya quería hacer su vida independiente. Me dijo: ‘Papá, ya me mandaste tú hasta los 17 años y ya soy un hombre y quiero hacer mi vida bajo mi propia perspectiva’.

– ¿Era un chico muy enamorado Joel?

– Sí y mucho, él tenía sus pololas, tenía mucha suerte con las mujeres. Yo de repente no sabía cuál era su polola porque muchas lo regaloneaban, él era muy espectacular, vivía muy acelerado y siempre decía que quería estar con su mamá, siempre encontrarse con ella y yo sé que ahora está con su mamá.

– ¿Dónde se realiza su velatorio y cuándo los funerales?

– En Villa 250 Años viven sus abuelos y él tenía amistades en ese sector, ahí en una casa se realizará el velatorio la noche de este lunes, y sus funerales serán en el patio 19 a las 11:30 horas de este martes en el Cementerio Municipal de San Felipe, en El Almendral. Sabemos que mucha gente quiere estar con él en el velatorio, pero no se puede, se nos complica mucho por el protocolo.

– ¿Algún mensaje a nuestros lectores, especialmente a quienes tienen hijos adolescentes?

– Sí, quiero agradecer a todos quienes me han llamado y nos están apoyando con solidaridad, quiero decirles a los padres y a las madres que tienen hijos, que le pongan atención a todas las señales de sus hijos, a veces uno piensa que le estamos dando todo y hasta podemos creer que ellos están jugando cuando se enfadan o dicen algunas cosas, a veces no les creemos, lo cierto del caso es que contra los estados depresivos poco o nada se logra hacer, varios doctores me han llamado y me han explicado que es muy difícil luchar contra la depresión porque es una situación fulminante que te atrapa.

¡ADIÓS NEGRITO!

Todo el personal administrativo, gerencial y periodístico de Diario El Trabajo hoy nos unimos al sentimiento de dolor de la Familia Torrejón en estos momentos de amargura, esperando que pronto logren repuntar en sus esfuerzos y proyectos hacia un mejor porvenir. ¡Descansa en Paz Joel Torrejón Quiroz!

Roberto González Short