¡Increíble!: Instituto Nacional del Deporte nos quita el Estadio Fiscal

Malas noticias para San Felipe y especialmente para los deportistas porque nuestro medio tuvo acceso a un documento de la Dirección regional de deportes, donde se comunica al alcalde suplente Christian Beals Campos, que el Instituto Nacional del Deporte (IND), ha determinado poner término anticipado al convenio para la administración del recinto deportivo denominado Estadio Fiscal ubicado en la comuna de San Felipe.

El documento está fechado el día 14 de abril del año 2021, donde se indica que hay plazo de dos meses para la entrega, una vez notificada la municipalidad de San Felipe.

Nuestro medio tomó contacto con el concejal Dante Rodríguez, presidente de la Comisión de Deportes, indicándonos que esto le causa tristeza; «que el estadio fiscal volvía al IND, lamentablemente las cosas no se han hecho bien, estamos en un periodo con bastantes problemas para el deporte y para todos en general. El cariño que yo le tengo al Estadio Fiscal es bastante grande, estuve como miembro del Consejo Local de Deportes por 20 años, trabajando sin fondos, afortunadamente nos hicimos cargo en Curimon, del fundo de La Peña, y eso nos significó mantener en buen estado durante los 20 años que estuvimos. Bueno es una pena porque yo había visto que el alcalde suplente había manifestado que se iba a arreglar, que todo estaba en regla, se sacó una foto con un montón de deportistas que fueron críticos con la administración de Patricio Freire, y sucede que ahora nos encontramos con una novedad bastante dolorosa», señaló.

En la conversación reconoce que en San Felipe no hay recintos deportivos, «y nos quitan otro. Muchos han especulado con el atletismo, pero la verdad es que aquí es poco lo que se hace porque la pista está igual, el estadio está peor y necesitamos unirnos todos los deportistas para lograr que tengamos recintos deportivos adecuados. Esta pandemia nos ha significado ver mucho fútbol y vemos grandes y bonitos estadios. ¿Por qué nosotros no tenemos uno?, eso nos llama a una reflexión de que en el deporte tenemos que unirnos para que las cosas marchen y no mientan, no digan ‘tenemos esto… tenemos esto otro’, cuando ahora nos encontramos con el problema del Estadio Fiscal que no vamos a poder hacer nada, ni un proyecto; había uno bien bonito, pero ahí nomás. La verdad que las autoridades no han sido justas con San Felipe en la parte deportiva, tanto en el Estadio Municipal como en el Fiscal», dijo el concejal Dante Rodríguez.

– Concejal, en esa misma línea, ¿qué se puede hacer al respecto?, porque el documento dice que una vez notificada la municipalidad hay un plazo de dos meses para entregar el estadio. ¿Se podrá revertir?, porque usted sabe que con bombos y platillos se anunció un proyecto. ¿Está ese proyecto para remodelar el estadio, para ponerlo más bonito, qué sabe usted?

– Creo que sí había un proyecto que tenía Patricio Freire, pero con eso ya no pasó nada y con bombos y platillos se dijo que se iban a arreglar las piscinas, se iba a remodelar el estadio, iba a hacer con pista atlética y no teníamos nada. Yo me acuerdo que en el último tiempo del Consejo Local de Deportes, un miembro del Consejo, sin ninguna autorización, entregó el estadio fiscal al IND y de ahí empezaron los problemas. Lamentablemente no se ha podido recuperar eso y tener el estadio como lo teníamos nosotros, con cuatro personas, que nosotros los contratábamos y teníamos el estadio por lo menos presentable y ahora no, entonces lo único que saben aquí es criticar; hay deportistas que critican, hay un señor que por Facebook, pero todos los días coloca algo sobre el estadio fiscal y el estadio fiscal él lo utilizaba, bueno, ¿no le podía hacer algún arreglo, alguna cosa?.

– ¿Se acuerda usted que el alcalde suplente indicó que el Intendente se había comprometido con 2 mil millones de pesos para el estadio fiscal?

– Sí y eso es mentira porque ahora nos están demostrando que es mentira, por eso yo pido por razones electorales no mientan, digan la verdad, esto para mí es un palo grande, un mazazo en la cabeza, para todos los sanfelipeños que no somos capaces de defender lo nuestro. Ahora llamo a la gente que nos unamos para que el estadio vuelva a ser nuestro.

MILLONARIO PROYECTO

Recordar que en su momento el alcalde suplente de San Felipe se reunió con deportistas para dar a conocer el proyecto de consolidación del Estadio Fiscal. Esto se informó el día 28 de enero en una nota publicada en la web de la municipalidad de San Felipe.

En la oportunidad se decía que continuando con la etapa de socialización del proyecto que busca consolidar un moderno complejo deportivo en las instalaciones del actual Estadio Fiscal; el alcalde Christian Beals, acompañado por el equipo técnico de la Secpla, informó sobre los detalles de la iniciativa a los dirigentes del Club de Atletismo Aconcagua Runners, lo que demandará una inversión total de 6.500 millones de pesos.

Esto es parte de todo un trabajo que se ha realizado con el propósito de difundir los alcances de esta obra, que ha incluido diferentes visitas técnicas a las instalaciones del Estadio Fiscal.

Durante la reunión, el jefe comunal recogió los planteamientos expresados por el dirigente deportivo, principalmente, las pésimas condiciones en las cuales entrenan, en la actualidad, los integrantes de Aconcagua Runners.

El alcalde Beals comunicó que, en un futuro cercano, todos los deportistas de la ciudad podrán contar con un Estadio Fiscal completamente renovado, con altos estándares en materia de infraestructura deportiva.

El proyecto contempla un estadio atlético para competencias regionales y nacionales, dos circuitos de calistenia inclusivo, tres canchas de tenis que permitan competencias internacionales, cancha de patinaje y handbol techado, piscina, piscina de entretención para niños y piscina temperada, la que está postulado a Fondo Regionales de Inversión Local (FRIL).

Dada las características globales del proyecto, ya se generó un acercamiento con el Gobierno Regional para financiar la primera etapa, lo que permitiría disponer de una cartera de financiamiento que bordea los 2.500 millones de pesos; lo que permitiría -por ejemplo- invertir 400 millones de pesos en el gimnasio y 80 millones en la piscina.

También se indicaba que iba a contar con sistema de vigilancia.

Señalar que nos comunicamos vía WhatsApp con el Seremi del Deporte Quinta Region, Alejandro Leiva, para que nos entregara alguna versión, pero estaba en reunión por Zoom. Esperamos tener alguna respuesta.