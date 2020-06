Inquieta ola de robos de accesorios de vehículos estacionados en vía pública

Vecinos de Villa El Señorial:

Una ola de robos a vehículos estacionados en la vía pública está afectando a los vecinos de la Villa El Señoríal. Así lo denuncia públicamente la presidenta de la Junta de Vecinos, Erika Álvarez.

«Estamos inquietos como vecinos, nosotros como junta de vecinos siempre apoyando las demandas de ellos, resulta que ya hace más o menos un mes los vecinos en las noches ya no pueden dormir porque en pleno toque de queda vienen los delincuentes, les desarman sus vehículos, les están robando sus baterías, se meten a las casas, a los patios, entonces es delicada la situación porque a nosotros nos llama la atención, porque no debiera transitar gente a esa hora en la noche, después de las diez. Estos robos son tipo una, dos de la mañana, los vecinos están muy preocupados y eso lo hacen notar a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, algunos se están turnando como es el caso de un matrimonio para ver qué pasa y estar atento».

– ¿Cuántas familias se encuentran afectadas por estos hechos?

– Hasta el momento alrededor de unas seis familias. Empezó acá en Julio Montero con Ejército Libertador, donde pillaron a un delincuente justo entrando a una casa. El fin de semana a un vecino le robaron la batería de su camión que es su herramienta de trabajo, porque él trabaja en las verduras; en la mañana él hizo andar su camión y ahí se dio cuenta que se la habían robado, es bastante cara esa batería, él vio por la calle que había destornilladores, todo lo que usaron para poder sacar la batería. Una vecina acá en la calle Ernesto Montenegro, en la noche le entraron al patio de su casa y le robaron una bicicleta; otro vecino que vive frente a la cancha, afuera donde está una camioneta roja, la desmantelaron, le sacaron todos sus accesorios. Así han estado pasando cosas, situaciones que uno entiende que se veía venir que la delincuencia iba a estar en todos lados por el tema del trabajo.

– ¿Se han hecho las denuncias ante Carabineros?

– Sí, se han hecho las denuncias e incluso el viernes tuvimos acá una reunión en la tarde con la directiva y los delegados de Carabineros, ellos nos prestaron todo su apoyo, pero dicen que los vecinos tienen que estar ahí como llamando al cuadrante, pero los vecinos llamaron y no tuvieron respuesta, como que nos decepcionó un poquito porque quedamos bien confiados y después no sé si estaban con permiso el delegado, a quien le mandaba todo lo que los vecinos mandaban se los reenvié a ellos y no tuve respuesta, solamente el lunes revisaron y se dieron cuenta de todo lo que había pasado el fin de semana y le iban a dar cuenta al Mayor don Mauricio Guzmán. Yo espero que así lo hayan hecho.

Destaca en todo caso que se ha visto personal patrullando «más que antes incluso, pero a lo mejor no es suficiente. Pedimos en el día que se dieran vuelta y se han visto las motos, pero el tema está en que esta gente viene en el día, yo no estoy cuestionando, puede haber gente sí buena, que anden vendiendo cosas y lograr plata para su sustento, pero no todos son así, ellos aprovechan esa instancia para ir viendo las casas y en la noche se dejan caer», dijo la dirigente.

Villa El Señorial está compuesta aproximadamente por unas dos mil viviendas.