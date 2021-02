Insultos y golpes entre usuarios y funcionarios del Hospital San Camilo

Ambas partes cuentan una versión distinta:

Un incidente en el que se vieron involucradas cinco personas en el Hospital San Camilo la mañana de este martes, es el que se registró en el acceso al recinto hospitalario, luego que ocurrieran roces y empujones así como intercambio de palabras fuera de tono entre una pareja vecina de Llay Llay y tres funcionarios del Departamento de Atención al Usuario.

USUARIA RECLAMA

Las versiones de los protagonistas se contradicen entre sí, ya que mientras el Servicio de Salud condenó la agresión a los funcionarios, la usuaria involucrada en el incidente asegura que fueron ellos los agredidos.

Así lo manifestó Kamila Bianchi Cárcamo, usuaria del Hospital San Camilo, quien asegura haber sido agredida por empleados del centro médico: «Cuando veníamos entrando con mi marido a buscar unos medicamentos de mi hijo, y también mis medicamentos porque soy una persona con diabetes, lo que pasó es que mi marido entró a buscar los medicamentos de nuestro hijo León con parálisis cerebral (…) A mi marido lo dejaron entrar a buscar los medicamentos, detrás intenté entrar yo y me dijeron que para qué iba yo a entrar si ya había entrado mi marido, expliqué que mi marido venía por los medicamentos de nuestro hijo y yo mis recetas y medicamentos por mi enfermedad, entonces ahí hubo unas palabras, me dejan entrar a retirar la receta y en eso llega mi marido y me encuentra llorando, entonces él viene a pedir explicaciones del por qué me habían tratado tan mal si ya sabían quiénes éramos nosotros, entonces dos personas acá del Hospital, que no eran guardias, tomaron a mi marido por el cuello, llegó mucha gente a echarnos, empleados todos del Hospital San Camilo. Yo traté de sacárselo, de que lo soltaran a mi marido, y él (empleado) se da vuelta y me pega un empujón y me va a tirar un combo, y me agrede físicamente en mis brazos, y de ahí lo sacan y a los tres funcionarios que trataron de agredirnos a nosotros ellos ya no están acá, los sacaron de acá», dijo Bianchi a Diario El Trabajo.

Según esta vecina de Llay Llay, este enfrentamiento habría ocurrido por una demanda por Mala Praxis que ellos pusieron contra el hospital y, según su forma de verlo, de alguna manera ellos ahora están recibiendo represalias, pues ya el caso pasará a juicio.

VERSIÓN SAN CAMILO

Diario El Trabajo solicitó alguna respuesta por parte del Hospital San Camilo, siendo la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, quien se pronunció de la siguiente manera: «Esta fue una incómoda situación que debieron vivir tres funcionarios del Departamento de Atención al Usuario del Hospital San Camilo, luego que una pareja de usuarios se ofuscara porque les solicitaron respetar las normas que indican que para evitar posibles contagios de Covid, sólo podía ingresar una de ellas al recinto, tal cual está estipulado en la gran mayoría de los recintos cerrados del país, lo que provocó su molestia e indignación, por lo que comenzaron a agredir verbalmente a los trabajadores y posteriormente pasar a los golpes contra ellos, situación que fue presenciada por numerosos testigos.

«El hecho hizo que llegaran los guardias del recinto y posteriormente Carabineros, quienes tras activar el protocolo, constaron que uno de los funcionarios presentó lesiones en su cuello producto de los golpes, mientras que la pareja de usuarios no presentó lesiones.

«Concurrimos al Hospital San Camilo junto a nuestra asesora jurídica para prestar todo el apoyo a nuestros funcionarios, quienes en el ejercicio de sus funciones fueron agredidos, por lo que además de presentar la denuncia correspondiente, queremos hacer hincapié en que no permitiremos que nuestros funcionarios sean agredidos ya que la ley de Deberes y Derechos del Usuario estipula claramente que junto con los diversos derechos, los usuarios tienen la responsabilidad también de respetar a los trabajadores de la salud y que su agresión está sancionada por Ley», aseguró Porras, quien concurrió al recinto a conocer el estado de los funcionarios.

Este hecho también fue repudiado por los diversos gremios del sector, quienes en conjunto entregaron su apoyo a los trabajadores, ofreciendo toda el apoyo legal disponible para ir en su ayuda, pues todos los días los funcionarios están expuestos a este tipo de agresiones en el ejercicio de sus labores.

Roberto González Short