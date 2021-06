Jaime Amar alegre por inicio de obras de circunvalación en Michimalonco

Proyecto se inició durante su administración en 2011 y correspondía a su visión particular sobre lo que sería la ciudad una década después.

El día jueves 27 de mayo comenzaron los trabajos en la Avenida Michimalonco que están inmersos en el proyecto de circunvalaciones, cuya licitación se inició a fines del año 2011 cuando era alcalde Jaime Amar Amar.

Consultado el exalcalde Amar sobre el inicio de los trabajos, dijo sentirse muy alegre por el inicio de esta obra, recordando que a fines del 2011 se licitó el proyecto de circunvalaciones y el mejoramiento del tránsito en San Felipe. En el proyecto de circunvalaciones, una de ellas era la de Hermanos Carrera. Pero también muy importante lo que es Michimalonco; «He tenido conocimiento a través de Patricia Boffa, que era gobernadora en ese tiempo, con la cual me tocó trabajar directamente el desarrollo de este proyecto, donde se determinó el proyecto de ejecución de obras, lo que significaba desarrollar la ingeniería de detalles y todas las conexiones, los pasos de canales, algunos muros de contención y la nueva conexión que va a Chercán Tapia. Porque la gente se va a dar cuenta lo que es la vía de Los Castaños, va a cambiar y va a seguir recta», señala.

Prosigue que este proyecto va a tomar una parte de la Escuela Agrícola al final, quedando una plazuela de ingreso que va a ser la nueva conexión que va a quedar casi en el punto donde está la doble vía de Chercán Tapía.

El exalcalde Amar admite que es un proyecto difícil; «yo creo que lo importante, y eso es lo que está haciendo el Serviu a través de Patricia Boffa, colocar los antecedentes que son fundamentalmente proyectos muy complejos y muy difícil porque queda cortado el proceso de calle, la gente tiene que entenderlo, el llamado y el esfuerzo que tienen que hacer ustedes como medio de comunicación, porque a mí me tocó el caso de Tocornal que es muy similar, donde prácticamente era un flujo inmenso de conexiones a la ciudad y en este caso es lo mismo», dice Amar.

Concuerda que estos trabajos van a demorar su tiempo, alrededor de 8 meses, pero es una inversión que va a colocar ya con las circunvalaciones a un San Felipe distinto; «que era justamente lo que nosotros pensábamos el 2011, esos proyectos están en la cuenta pública; si alguien tiene dudas de lo que fue la licitación de los diseños de ingeniería de detalles de estos proyectos, pero hoy día le corresponde al Serviu y yo me alegro, ha sido un nexo muy importante y creo que ha sido el motor de desarrollo de estos proyectos que están cambiando la estructura y funcionamiento de la ciudad, y eso es lo que hay que hacer y lo que uno nota es que éstos eran parte de los proyectos futuros que tenían que seguir desarrollándose, pero si uno ve y yo observando porque soy amante de San Felipe, veo que terminado estos grandes proyectos que serán las circunvalaciones y que lamentablemente la modernización no se hizo el proyecto como estaba, hoy día no visualizo proyectos futuros», señala Amar.

El ex edil espera que la nueva administración municipal tenga la visión de trabajos a largo plazo o de larga data; «sin importar que uno sea el ejecutor de las obras, yo me alegro porque estos son proyectos que nacieron justamente en los últimos años de mi gestión alcaldicia, y uno lo ve hoy en día hecho realidad. Lo importante es que nadie puede desconocer que son proyectos que generan un cambio estructural al funcionamiento interno de la ciudad y lo conectan, y sumado a eso otros proyectos lamentablemente no han seguido su continuidad porque eso era el cambio radical que uno hacía a la ciudad», finalizó Jaime Amar Amar.

Señalar que el proyecto de circunvalación en Michimalonco tiene un valor de 4.500 millones de pesos.