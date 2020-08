Jorge Estay sigue siendo el mejor baterista del valle con una sola mano

Músico, bajista, cantante y productor de sus propias pistas:

PUTAENDO.- Nacido y creado en Putaendo, músico por excelencia y amante de la música tropical, Jorge Luis Estay Figueroa a sus 8 años de edad sufrió una caída como la de cualquier niño inquieto, fue mal enyesado y su brazo se agangrenó peligrosamente, lograron salvárselo, pero no su puño ni los dedos de su mano derecha, aún así y tal como él nos lo relata en esta entrevista, nunca le afectó emocionalmente ni a nivel físico, siguió con su vida hasta llegar a construir su carrera y cumplir su destino como músico, cantante y baterista.

MÚSICO Y BATERISTA

– ¿A qué edad tuviste tu primer contacto con la música?

– Bueno yo nací músico. Desde que tengo uso de razón yo cantaba me vi cantando desde mis 4 años de edad que yo tengo recuerdo, cantaba en actividades de la familia en las fiestas de mis amiguitos en la escuela en festivales y ya con el tiempo ,me fui consolidando como músico.

– ¿El perder tu mano derecha te afectó de alguna manera o te afecta ahora como músico?

– Yo cuando niño tuve un accidente me ocurrió a mis 8 años de edad, me caí como cualquier niño de esa edad, en mi caso lo que a mí me pasó es producto de una negligencia médica, me enyesaron de forma incorrecta y me produjo una gangrena en mi brazo derecho, fue una caída simple y eso me costó dos años de esterilización. En mi caso ese accidente nunca me afectó, siempre fui ambidiestro comía y escribía con las dos manos o sea, nunca tuve problemas a raíz de ese accidente de perder mi puño y dedos.

– ¿Cómo fueron tus primeros pasos ya como músico profesional?

– Cuando yo entré en la etapa de ser músico aparte de ya ser cantante, pues me siento más músico que cantante, primero que todo yo no fui baterista, fui bajista, toqué el bajo al menos por 10 a 12 años en un grupo musical que yo armé acá en Putaendo llamado Los Traler’s, en ese proyecto logramos pulirnos en la constancia la responsabilidad y diligencia, en ese grupo fui bajista y también y también cantaba.

– ¿Cuál fue tu relación con el célebre Grupo Fragua?

– En el Grupo Fragua fue donde yo me hice bajista por las circunstancias, faltaba un bajista y me aceptaron, con la batería pasó lo mismo ya ahí me la creía menos yo, pues me preguntaba ¿cómo voy a tocar batería yo?, mis compañeros me dijeron ‘tú puedes tocar la batería’. Empecé a hacerle empeño, dos meses me demoré en tocar, luego de tocar tres meses con el grupo me fui a estudiar percusión por seis años. Fragua marcó una época con su música de ahí salieron grandes músicos, en este grupo estuve como 15 años, pues cuando falleció uno de los compañeros yo tomé otro rumbo me fui a tocar con otros músicos.

– ¿Cómo te fue después, en qué grupos participaste?

– Bueno llegué a tocar con un buen grupo del valle llamado La Banda Maestra, en ese grupo tocaban todos los muchachos que eran del Grupo La Noche, toqué con ellos dos años. Después me fui a la Sonora Santa María de Los Andes, ahí toqué con ellos un año, luego me fui a Santiago, en la capital toqué con una orquesta de doce músicos, se llamaba La Caja Sonora, esos chicos eran de los barrios altos eran ‘Cuicos’ sólo tocábamos en presentaciones pura salsa y merengue, ahí estuve dos años. Después de esa etapa me dediqué a producir solo, pues empezaron a salir las pistas grabadas, yo no trabajo en karaoke, las pistas que arreglo lo hago con un tecladista de esta banda La Caja Sonora, las arreglo para cantarlas yo.

– ¿Cómo te ganaste la vida después de independizarte de los grupos y sonoras, te fue bien?

– Sí. Yo hice de la música mi profesión. Yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea en la música y siempre lo he hecho de manera profesional por eso es que a la música yo le dedico todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir. Hasta antes de esta pandemia yo estaba contratado acá en un local en Putaendo, llevaba de manera estable contratado, además que salía yo a hacerme mis pitutos por fuera iba a casamientos y fiestas familiares en las casas, siempre tuve bastante trabajo no me puedo quejar.

– ¿Ahora con la Pandemia, sientes que lo estás pasando mal?

– Ahora que estamos en pandemia lo que veo es que no sólo para mí está mal la situación, sé que la estamos pasando mal todos los músicos a nivel nacional, aquí en la zona estamos mal todos los artistas.

– ¿Algún sueño que crean no lo hayas alcanzado?

– No lo creo, dentro de la música siento que he cumplido todos mis sueños he vivido de algo que me encanta hacer, son muy pocos los que pueden decir que son felices en su trabajo, en mi caso a mí me encanta mi profesión y la vivo con cariño y con todo el profesionalismo del mundo.

– ¿Estás disponible para impartir clases a alguno de nuestros lectores que quieran aprender música?

– Sí claro que sí, hace mucho tiempo atrás yo hice clases en San Felipe en algo que se llamaba La Secretaría de la Juventud, hice clases en esos años, sigo disponible para dar clases particulares y para instituciones como colegios y escuelas. Los interesados pueden llamarme al +56986569701.

Roberto González Short

vea el video aquí.