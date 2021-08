Joven que estaba en paradero sufre violento ataque sexual por desconocido

Depravado sexual golpeó al menos a cuatro mujeres e intentó abusar sexualmente de dos.

Una joven fue abusada sexualmente por un sujeto que se le abalanzó mientras estaba en un paradero en el sector de San Carlos, en la comuna de Catemu. El sujeto la golpeó a ella y a otra mujer que pasaba por el lugar y se detuvo a defenderla. Finalmente, un chofer de camión las defendió a ambas, evitando una tragedia mayor.

Este hecho se supo a través de un video publicado en el fan page de Defensa_elcarmelo_catemu, donde ambas víctimas cuentan detalles de esta agresión.

«El día lunes salí de mi trabajo, me dirigí al paradero que está en el centro de Catemu, pucha y la micro había pasado hace súper poco y el día estaba rico, yo quería disfrutar de cierta forma el día, así es que me fui caminando hacia un paradero que igual está cercano. Llegué, estuve unos 5 a 10 minutos, llega este tipo, me hace un par de señas, que yo la verdad no entendí, me decía como que yo me acercara a él. La verdad que a mí lo primero que me pasó por la cabeza, este tipo necesita ayuda, no fue así porque el tipo se me tiró encima, yo le pedía que por favor me dejara, que me dejara, que me dejara tranquila por favor. Yo pensé que me quería robar el bolso, así es que yo atiné a pescar el bolso, cruzármelo, el tipo empezó a apretarme el cuerpo, yo le pedía que por favor parara, que me dejara, que me dejara, el tipo no paró, siguió metiéndome las manos, tenía mucha fuerza, intenté escapar y no pude… logré dar dos pasos y el tipo no me dejó, me seguía metiendo las manos, yo a lo único que atiné fue a cruzarlas para que no pudiera meter sus manos bajo mi polerón, el tipo no paraba, me tomó, me agarró, me tiró al suelo, se tiró sobre mí, me empezó a tirar la ropa (se queda callada unos segundos), gritaba que por favor alguien me ayudara… no paró nadie, pasa gente (se emociona), y en eso llegó la Karime», dice Javiera, la valiente joven que entregó su testimonio de esta agresión.

VERSIÓN DE LA MUJER HÉROE

«Cuando llegué yo, que venía de San Felipe con mi hijo y mis dos abuelos, al ver la pelea, porque yo la vi desde el inicio, cuando ellos estaban en el paradero, al principio pensé que era una discusión de pareja, cuando ya la pescó del pelo y la tiró al suelo y la trataba de tocar, obviamente supe que no era una pelea de pareja. Paré mi vehículo, bajé el vidrio y le empecé a gritar que la soltara, a tocar la bocina, y el tipo me hacía como ven y después me decía que me esperara, pero movía su mano súper rápido, y yo como que no sabía qué hacer y ella me gritaba, estaba llorando, sus gritos eran fuertes, me voy a bajar del auto, a ella la tira, la corre y se tira sobre mí, como yo tenía el vidrio abajo, no alcancé a hacer nada porque fue muy rápido y se me tiró y me empezó a ahorcar con una mano, ahí están las marcas, muy fuerte porque tenía mucha fuerza, y con la otra mano me trataba de tocar los pechos. Mi hijo estaba al lado, como venía durmiendo, despertó y se puso como a tratar de defenderme, a pegarle en el brazo que me soltara, que me soltara, y el gallo no había caso, no quería soltarme, me tenía ya asfixiada. Mi abuela se bajó del auto y mi abuelo de atrás también le decía que me soltara, le empujaba el brazo con el que me trataba de tocar, pero no. Mi abuela se bajó a pedir ayuda y en eso aparece el niño del camión, que fue el que se detuvo justo ahí. Él logró quitármelo de encima, pero con mucha fuerza porque lo tiraba, lo tiraba, me tenía pero tan agarrada que no había caso que me soltara. Cuando ya me suelta yo quedé un rato como en shock, como sin aire. Lo único que atiné a decirle a Javiera que se subiera a mi auto, sin conocerla obviamente, le decía ¡súbete a mi auto! ¡súbete a mi auto! Ella solamente quería irse a su casa, pero no la podía dejar ahí como sola, expuesta», dice Karime.

Agrega que llamaron a Carabineros: «El tipo estaba súper agresivo, muy agresivo, de hecho, después que me tenía del cuello, se acercó otra señora, le golpeó la hija, después apareció mucha gente», dice Karime.

Nuevamente retoma la conversa Javiera, quien dice que el sujeto sólo golpeaba a las mujeres; «sólo a mujeres, se acercaban hombres él no les hacía nada, él les levantaba las manos no les hacía nada, los hombres, pero se acercaba mujeres y las golpeaba, les pegó a dos mujeres más», dice.

Posteriormente llegó Carabineros: «Cuando vio la patrulla intentó subirse a una camioneta y una persona que estaba ahí lo agarró y lo bajó de la camioneta, luego corre hacia un portón, Carabineros lo pesca, intentan como quitárselo a Carabineros», cuenta Karime.

Javiera agrega: «La esposa igual súper agresiva, pescó una piedra gigante que se la iba a tirar en la cabeza a un carabinero».

Lo que más lamenta Javera que por el lugar pasó un caballero y quedó mirando: «Recuerdo ese auto rojo, yo le pedía por favor parara, que me ayudara. El tipo siguió de largo, me quedó mirando, bajó hasta la velocidad y no atinó a nada, sólo siguió, no se detuvo en ningún momento. En eso llega la Kari, veía que el camión estaba parado, que buscaba algo para ayudarme y no… esos minutos que viví eran eternos, sólo quería que el tipo me dejara», dice llorando Javiera.

CONDUCTOR HÉROE

Se trata de Bastián, conductor de un camión que venía de su trabajo: «Tipo dos de la tarde me percato que, en el paradero de San Carlos, yo iba saliendo de Catemu, un tipo se abalanza contra una niña. Yo en ese momento llegando al lugar, me doy cuenta e intento buscar algo con que salir a defender a esta niña… muchacha, ya que el hombre estaba encima de ella, prácticamente bajándole los pantalones ya en ese momento. Ahí yo me bajo, intento ayudar y en ese momento el tipo se va contra una niña que pasaba ayudando en un vehículo, y el tipo se va contra ella y le agarra el cuello, todos los vehículos que pasaban por el lugar, nadie paraba, nadie hacía nada. Yo actúe inmediatamente, me bajé, ayudé a las dos niñas… Y es fome vivir hoy en día estas injusticias prácticamente a las mujeres. El hombre y gente que pasa alrededor, nadie hace nada, entonces yo creo que más que nada tomar conciencia que todos tenemos familiares, yo tengo hermanas, sobrinas, mamá y no me gustaría verla en un caso así, creo que es traumante para todas las personas que vivieron esto, y fue súper difícil vivir ese momento, así es que más que nada a tomar conciencia y actuar en contra de esto y no quedarse de brazos cruzados como lo hicieron muchos», finaliza.

El caso está en manos de la Fiscalía Local de San Felipe, quienes les han entregado todo el apoyo a través de las redes de protección.

El sujeto fue detenido por Carabineros y trascendió que sería de nacionalidad extranjera.

El video con el testimonio de las mujeres agredidas puedes verlo haciendo click aquí.