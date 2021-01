Llamas consumen vivienda, auto, pastizales, bodega y todo un bosque

Tarde infernal se desató en Tierras Blancas:

Una primera alarma de incendio estructural fue la que puso a correr a las primeras unidades bomberiles de San Felipe a las 13:23 horas de este jueves, luego que se incendiara un vehículo estacionado en el patio de una vivienda en Tierras Blancas, lo que generó que la vivienda de don Gustavo Toro Gutiérrez prendiera fuego y entrara en libre combustión, desatándose una serie de incendios de pastizales hasta convertirse en pocos minutos en un gigantesco siniestro forestal.

El tanque de la bencina explotó y también el de gas, así como algunos electrodomésticos del inmueble, lo que generó gran pánico entre los vecinos, muchos de ellos temiendo que el viento propagara las llamas a sus viviendas, hasta que los Caballeros del Fuego entraron en acción para poner freno a las lenguas de fuego con gran Fuerza y Vigor.

CON APOYO AÉREO

Una vez en el lugar los voluntarios bomberiles se vieron superados por la situación, solicitando el comandante Juan Carlos Herrera Lillo apoyo de todas las compañías y cuerpos de Bomberos de San Felipe y varias del Valle de Aconcagua, lo que generó la llegada de unidades de Catemu, Santa María, Putaendo, Llay Llay, Los Andes y Rinconada, entre otras comunas.

Rápidamente instalaron puestos de mando para coordinar las operaciones, sin embargo se necesitó también de la brigada de la Conaf tanto terrestre como aérea, contando con dos aviones y un helicóptero para controlar la situación.

DUEÑO ASOMBRADO

Finalmente a las 16:22 horas la emergencia fue controlada por completo y las unidades regresaron a sus cuarteles.

Don Gustavo Toro Gutiérrez, dueño del inmueble siniestrado, explicó a Diario El Trabajo que «yo trabajo en un santuario en un cementerio, me llamaron por teléfono para informarme de la tragedia. Yo vivo solo, no habían personas en mi casa, veo que perdí todo, dichosamente me queda una habitación en otro sector, y me tendré que alojar ahí», indicó el resignado vecino.

Roberto González Short