«Si no trabajamos el día de feria, no comemos durante la semana», señalaron angustiados. A lo anterior se suma una nueva imposición como es el permiso de la junta de vecinos del sector para poder trabajar en días hábiles.-

Se vuelve a repetir la historia, y es que con la cuarentena en San Felipe establecida para los fines de semana por estar en etapa de Transición, la tradicional feria del domingo de Diego de Almagro ha tenido que reducir drásticamente sus puestos para cumplir con la normativa sanitaria.

Esto es, que sólo puede funcionar el comercio denominado ‘esencial’, y en este caso en particular, se define para la feria de ‘chacarería’, es decir, venta de alimentos, frutas, verduras, pescados.

Sin embargo, la cuarentena de fines de semana en esta oportunidad ha vuelto a poner en jaque a la autoridad, sobre todo con la desprotección en la que se encuentran las decenas de locatarios de las ferias de bazar y paquetería y de antigüedades, a quienes la normativa los deja literalmente de brazos cruzados.

Es por esto que durante la mañana de ayer miércoles, realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad, para pedir al alcalde suplente Christian Beals, se cumpla el compromiso que él mismo señaló el pasado 25 de enero en reunión con los mismos locatarios.

Al respecto, se debe recordar que el alcalde Christian Beals insistió en la oportunidad que la Feria Diego de Almagro debe y tiene que seguir funcionando: «Hemos logrado que opere sin que se registre ningún contagio, en especial, entre los propios feriantes. Por eso, la feria puede operar, independiente de la etapa en la que nos encontremos, tomaremos todas las medidas y Carabineros dispondrá de los elementos para brindar la seguridad que se requiera, nuestros feriantes necesitan vender sus productos y los sanfelipeños comprar a precios asequibles», sostuvo después de dicha reunión el edil (s).

No obstante la disposición inicial del municipio, el retroceso a Fase 2 cambió drásticamente la situación, ya que según indican los locatarios: «Se nos dijo que no podíamos trabajar». Maikel Ortega es uno de los trabajadores de la feria de Diego de Almagro. El hombre dijo que «en este minuto se está autorizando sólo el funcionamiento de ‘chacarería’ y tenemos otras tres ferias, bazar y paquetería y de antigüedades que no están siendo tomadas en cuenta, pese a que hemos pagado nuestras patentes».

Ortega añadió que «existen protocolos del ministerio de Salud que fueron escritos el 8 de febrero de este año, donde no se le niega a nadie el trabajo en ferias libres, sólo que cumplamos los protocolos de control de accesos, toma de temperatura, distanciamiento físico, y eso lo hemos hecho.

«El municipio no nos está apoyando, nos dicen que no simplemente. Hay decenas de familias que comen de esta feria», agregó.

TRABAJAR LOS VIERNES

Respecto de la propuesta que se les presentó de poder trabajar el día viernes, Maikel Ortega sostuvo que «el día viernes es nefasto, hay mucha gente que está trabajando, no vamos a tener asistencia, nosotros dependemos de la gente que va el día domingo. El viernes no vamos a poder vender nuestros productos. La gente espera el día domingo para ir a la feria, imagínese que ya el domingo pasado fue poca gente y significó una baja para chacarería, ¿qué va a pasar con nosotros?. Cualquier opción tenemos que definirla nosotros, nuestra idea e intención eso sí es trabajar todos juntos, no podemos trabajar fin de semana por medio por turnos, porque significaría que una familia no comería en una semana, o trabajamos todos juntos o nada, es así de sencillo», indicó.

Sobre si las ferias de bazar y paquetería más la de antigüedades entran en la categoría de ‘esenciales’, el locatario dijo que «se dice que no se consideran productos esenciales, yo les pregunto: ¿es esencial para una familia reunir fondos como cada domingo? Para las autoridades no es esencial que nosotros trabajemos, a lo mejor nuestro producto no se come, pero sí mi familia come con los productos que yo vendo. Ese es el tema, para nosotros es vital trabajar un domingo».

Finalmente y respecto de los apoyos ofrecidos sobre todo con la rebaja de patentes comerciales considerando las bajas ventas, Ortega señaló que «se nos ofreció un beneficio de rebaja de patentes que hasta el momento la hemos presentado casi la totalidad de las personas, pero no se ha aceptado ninguna, o sea, es una mentira de parte del municipio decirnos, envíennos el documento, pero nosotros seguimos pagando igual, la misma cantidad de plata de cualquier otro negocio, nosotros la pagamos por trabajar un día».

PERMISO DE VECINOS

Tras la manifestación en la plaza, los comerciantes se dirigieron hasta las oficinas de la Autoridad Sanitaria, donde el dirigente Miguel Torres, presidente de la Feria 1 de Las Pulgas, se reunió con la jefa de la oficina local de dicha repartición, Claudia Abarca.

Al término de dicho encuentro, el dirigente se refirió a la problemática que les afecta, agregando un panorama aún peor ya que si bien existía rechazo de los feriantes a la idea de poder trabajar los viernes pero no los domingos, ahora último se les está exigiendo el permiso de la junta de vecinos para poder trabajar los días viernes, existiendo temor que por el histórico rechazo de los vecinos a la feria, este permiso se les niegue.

Ayer en horas de la tarde, casi al cierre de la presente edición, algunos dirigentes esperaban reunirse con la directiva de la junta de vecinos para obtener dicha autorización, autorización que por lo demás no deja satisfechos a muchos o la mayoría de los feriantes.