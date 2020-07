Locatarios del Caracol Los Portales quieren trabajar y claman por ayuda ¡YA!

Para poder generar dinero:

Buscando una solución para poder trabajar. Así se encuentran hoy en día los locatarios del edificio Caracol Los Portales ubicado en la intersección de las calles Coimas con Merced, pleno centro de San Felipe.

Javier Ramírez, vocero de los comerciantes, ayer fue a la municipalidad para poder encontrar alguna solución a la situación que les aqueja por la cuarentena debido a la pandemia que ha derivado en que no puedan trabajar.

En conversación con Radio Aconcagua señaló: «Nosotros estamos buscando una solución para poder trabajar ya que se está viendo en el centro, yo mismo lo he visto y ustedes también, la mayoría de los locales están abiertos, o sea vemos botillerías abiertas, estamos viendo que ABC-Din, Tricot donde sí hay flujo de cantidad de gente, donde el caracol no hay gran flujo de gente, y la gente necesita trabajar, o sea son 63 locales que están sin ingresos, se les siguen cobrando arriendo, siguen cobrándole patentes, hay que pagar los gastos comunes, hay que pagarle a la persona que hace el aseo, entonces la gente está amarrada, dentro de los locales hay cuatro personas que trabajan, es decir cuatro familias distintas», indicó Ramírez.

Comenta que el edificio fue cerrado por ser considerado recinto comercial. A raíz de la cuarentena que rige en nuestra comuna, «nosotros estamos viendo la posibilidad que puedan abrir algunos vecinos, pero sería injusto también para las peluquerías que no son de primera necesidad, pero ellos no optan para ningún bono, no optan para que les den las cajas de mercaderías, no optan para que le den el bono del Estado, no ganan lo suficiente o no imponen lo suficiente o no pagan suficiente impuesto para adquirir esos bonos, entonces tampoco están óptimos para préstamos y qué sacan con endeudarse si después tienen que pagar. Lo único que quiere la gente es trabajar, nada más», señala Ramírez.

Reconoce que cualquier ayuda sería buena para los locatarios.

Desde la Municipalidad de San Felipe, fue el administrador municipal Patricio González Núñez, quien dijo que el pago de patentes se va a prorrogar, pero esto se va a llevar a la sesión del Concejo Municipal el martes, para poder tomar la autorización de que se pueda prorrogar el pago de patentes, «porque efectivamente la situación de hoy día, desde esa perspectiva, todo lo que pueda ir en esa medida de ayuda a los comerciantes se tiene que implementar, y los municipios tienen que hacerlo. Hoy día estamos en una obligación, a pesar de que eso signifique menores ingresos, porque la situación es prioritaria para apoyar al comercio en ese sentido», señaló.

Son 63 locales que están en el edificio Caracol, ubicado en Coimas con Merced.