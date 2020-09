«Los garzones, maestros de cocina, ayudantes estamos sin pega, sin plata»

Pedro Pablo ante los efectos de la pandemia:

Es sabido por toda la comunidad que uno de los rubros más afectados por la pandemia ha sido el gastronómico como son restoranes, pub, centros nocturnos, etc. Esto ha actuado como un efecto dominó debido a que otra labor que se ha visto afectada es la que cumplen los garzones, quienes también la están pasando mal desde el punto de vista económico.

Nuestro medio conversó con Pedro Pablo, garzón por años en un restaurante de la zona. Al iniciar la conversación de inmediato reconoce que les ha ido mal desde el estallido social; «de ahí que jodimos nosotros, los negocios cerrados por el toque de queda… sin plata, nosotros trabajamos a porcentaje, es decir no hay ventas, no hay plata», dijo.

– ¿Cómo han sido estos meses?

– Malos, sobre todo para los garzones.

– ¿Ha conversado con garzones de otros restoranes?

– No, con ninguno, pero es igual que todos con los negocios cerrados, todos venden delivery, todo el personal la mayoría está sin pega.

– En el caso suyo, ¿cómo lo está haciendo, arreglándoselas como pueda?

– Con lo que pueda ahí, con la jubilación que es harto poca, pero para algo alcanza.

– Pero la pandemia, ¿le ha significado un desmedro en los ingresos económicos, en porcentaje cuanto más o menos?

– Sí, bastante porque si no hay venta no hay porcentaje, se trabaja y lo que uno venda se va al porcentaje y nada más; si no hay venta, no hay plata así es que nosotros estamos en cero, todos los garzones, tanto maestro de cocina, ayudante de cocina, toda esa gente todos sin pega y sin plata que es lo peor, tratando de ver por ahí como alcanza lo que había guardado… reservas.

– ¿Qué espera de todo esto, que se solucione pronto?

– Que se solucione luego para empezar a trabajar de nuevo, claro que va a empezar de a poco, va a costar que la cosa vuelva.

SAN FELIPE Y LOS ANDES A FASE 3

Importante señalar que a contar de mañana las ciudades de San Felipe y Los Andes pasan a la etapa de preparación y esto podría ayudar a algunos restoranes. En esa línea, se permitirá que el rubro gastronómico pueda abrir en terrazas y veredas en dichas comunas, entre otras libertades.