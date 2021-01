Luego de 30 años cierra el quiosco de Turismo frente a la Plaza de Armas

Por no ser rentable económicamente:

Después de 30 años de prestar un servicio a la comunidad en cuanto a información turística, baja la cortina el quiosco ubicado en la intersección de las calles Merced con Salinas. La razón principal es que no es rentable económicamente.

La información la dio a conocer el mismo propietario Vicente Reinoso, quien dijo sentirlo en el alma «porque es parte de mi vida, viendo todo lo que pasa en la ciudad, estando en el corazón mismo de la ciudad, bueno la gente en algún momento cuando estaba Jaime Amar se me reconoció esta situación, y yo lo agradezco, lo llevo muy profundamente. Se me agradeció con un galvano, un acto, está bien, o sea hasta ahí estamos bien, pero cuando ya entra a tallar la parte económica… Yo estaba siempre perdiendo 150 lucas y esto fue de marzo en adelante prácticamente, entonces yo por mucho que quiera, porque cuando partí yo también lo subvencionaba de afuera para adentro, porque yo tenía taxi, entonces yo con mi taxi subvencionaba mi negocio y como no pagaba piso no había drama, pero después cuando ya se empezó a pagar se me hizo problemático seguir. Así es que bueno la historia se acaba, los tiempos cambian, la tecnología sigue, ahora boleta electrónica, factura electrónica, entonces todo cambia», señaló.

– ¿Cuándo se hace efectivo el cierre?

– Yo con fecha primero, yo ya hice todo el trámite legal, ahora estoy sacando la ‘pila’ de cosas que tenía adentro, porque como usted ve aquí tengo folletos que se los voy a regalar al quiosco de más abajo (Luchito Zelaya), porque a él le van a ir a preguntar, por eso aquí tengo unos mapas de San Felipe, planos de la Quinta región; era lo que yo repartía en forma totalmente gratuita, ¿me entiende? Entonces usted lo está viendo todos los días, muchas veces no se valora lo que se está haciendo, pero ahora que no voy a estar a lo mejor se me va a echar de menos, a lo mejor no también, total estamos en Chile y como dice ese refrán: ‘Nadie es profeta en su tierra’, a lo mejor si yo hubiera hecho esto en otra ciudad quién sabe, otro gallo cantaría, pero para qué vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Es una historia que ya pasó, fui feliz ahí, haciendo lo que me gustaba. Y bueno, la vida es así y sigue, ya es hora de que yo me retire a atender a mi señora que también está delicadita de salud y yo estoy un poquito mejor, entonces es tiempo de que yo me dedique más a la señora, en fin. Entonces ya no vamos a tener este problema que va a venir el de los cigarros, que hay que pagar el impuesto, pagar el contador, que hay que pagar acá, ya no vamos a tener ese problema.

Al finalizar recuerda que este quiosco lo inició en el periodo alcaldicio del actual gobernador provincial de San Felipe Claudio Rodríguez Cataldo. También recuerda que por 20 años ayudó al Club Unión San Felipe vendiendo entradas. Junto con ello por 25 años fue una fuente de trabajo ya que empleaba a una persona.