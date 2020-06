Macabro hallazgo de ‘perrito’ con sus cuatro extremidades cercenadas

¡No tiene nombre!:

Un macabro hallazgo de un perrito con sus cuatro extremidades totalmente cortadas realizó un grupo de niños en el sector de Las Coimas en la comuna de Putaendo.

Según un vecino del lugar, Javier Zamora, en conversación con radio FM Vida de Putaendo, dijo que el corte fue directo «porque no le hicieron ningún otro daño al pobre perrito, como que le pegaron un ‘machetón’ y le cortaron altiro las cuatro patitas. El perrito tenía como siete u ocho meses, pero esto se debe saber, hacerse público lo que está sucediendo acá en Las Coimas», señaló.

Los vecinos se han abocado a buscar información sobre quién sería el propietario o propietaria del malogrado perrito, como asimismo para lograr identificar a la persona que realizó tan cruel y aborrecible acto: «De eso se trata, porque esto no puede quedar así, primera vez que sucede esto en Las Coimas, por lo mismo hice la denuncia para dar con la persona que hizo esto, como fue darle muerte de esta manera a este perrito que estuvo vivo porque los niños chicos lo encontraron, hay un sector donde pasan jugando los niños, ellos lo encontraron al perrito», indicó Zamora.

El infortunado animal se encontraba tirado a la entrada del estero El Manantial, presumiéndose que el autor del cruel acto debería ser habitante del sector donde lo dejó.

Comentó que los vecinos que viven cerca de donde fue encontrada la mascota, están indignados. Cuando lo vieron ya no pudieron hacer nada. No saben a quién denunciar en estos casos cuando se trata de un maltrato de animal.

Javier Zamora dice que está haciendo la denuncia pública porque no sabe a quién recurrir. No cree que Carabineros vaya a ver este caso: «Nosotros como comité de emergencia ¿qué hicimos?, llamamos a la agrupación animalista que es del mismo sector para que ellos tomen los casos, así pensando que son animalistas, no sabría decir qué hicieron ellos porque como tenemos esa agrupación animalista ellos se hagan cargo del animalito, yo solamente hice la denuncia para que toda la comunidad sepa porque lo hicimos por intermedio del WhatsApp del Comité y de la Junta de Vecinos», dijo.

Piensa que la persona que hizo esto es alguien que debiera estar en el Hospital Psiquiátrico, «porque anoche tuvimos muchos comentarios, no es una persona que esté bien de la mente, tiene que irse al psiquiátrico; estos es macabro porque esta persona lo va a seguir haciendo seguramente, si ya vio que lo supo hacer muy bien, le cortó las extremidades al perrito, yo creo que sí lo va a seguir haciendo porque esta persona no está bien. Espero que la agrupación animal haya tomado… se haya comunicado con Carabineros y que vean este caso. Yo creo que lo va a seguir haciendo, porque si ya lo hizo esta vez y lo hizo tan bien, le cortó las patitas, es una persona adulta, no es un niño. Por la forma como se las cortó es de una persona adulta», señaló Zamora.

El delito de maltrato animal está contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal, introducido por la Ley N° 20.380 de 2009. Sanciona a quien cometa actos de maltrato o crueldad con animales, con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 2 a 30 UTM, o sólo con esta última pena.