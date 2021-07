Pequeñitos permanecen en hogar de una hermana del imputado:

Imputado continúa en Prisión Preventiva en cárcel de Valparaíso. Abuela puede acceder a sus nietos dos veces a la semana. Tía de los niños no les niega ver y salir a pasear con su abuela.

Luego que algunos olvidaran quizás la tragedia ocurrida hace pocos meses en Algarrobal, en la que la joven Valeria Ortiz Oyarzún, madre de dos pequeños, muriera presumiblemente a manos de su compañero sentimental, y que el imputado confeso de esta causa, Armando Contreras Ramírez, continúa aún en Prisión Preventiva en una cárcel de Valparaíso, la madre de Valeria se contactó con Diario El Trabajo para hacer un reclamo contra el Tribunal de Familia, pues ella argumenta que no le parece justo que sus dos nietos, ambos hijos de Valeria, su hija, quedaran bajo custodia de la hermana del imputado por su muerte.

RECLAMA SUS NIETOS

Así nos describió doña Edith la situación que está viviendo sin su hija ni sus nietos a su lado: «Sabe que después de la cuestión de la Valeria, de su muerte, yo pensaba que la hermana de quien la mató me iba a entregar a mis nietos, pero no fue así. Yo lo único que le pido a ella (la hermana del imputado) es que se ponga la mano al corazón como mamá y que me traigan los niños, porque yo a mi hija no la volveré a tener, y eso es lo que yo pido, que me entregue los niños. Yo voy a ser feliz con mis nietos, la niña tiene 4 años y el varón cumplirá pronto sus 7 años de edad ahora el 15 de agosto», comenta doña Edith.

– ¿Qué le dice el Tribunal sobre la tuición de sus nietos?

– Le dieron todo el favor a ella, aunque yo expliqué todo mi sufrimiento, pero igual nada. Igual yo los días sábado los voy a buscar a las 12 hasta las 7 de la tarde, el día domingo también voy a buscarlos; yo salgo con ellos, almorzamos y salimos juntos. Ella no me pone problemas que yo vaya a buscarlos, nada, aún así lo único que yo le pido a ella que se ponga la mano en el corazón como mamá y como abuela, porque ella también es abuela, que me entregue los niños, yo nada más le pido eso.

– ¿Qué sigue ahora entonces para ver si puede recuperar a sus nietos?

– Me dicen que hay que seguir seis meses más, yo tengo que juntar los papeles, yo voy a seguir luchando por ellos.

AÚN ESPERANDO

De acuerdo al artículo 390 del Código Penal de nuestro país, el imputado en caso de ser encontrado culpable de Femicidio, arriesga una pena que va desde los 15 años y un día hasta Presidio Perpetuo Calificado, es decir, después de cumplir 40 años de cárcel recién podría acceder a beneficios intra-carcelarios. Por seguridad del imputado, este fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

