Madre y sus dos hijas son las primeras en recibir la ayuda en mercadería

Transportistas escolares felices con su nuevo trabajo:

Fueron diez los transportistas escolares que ayer martes iniciaron su primera jornada laboral tras varios meses sin poder recibir un sólo peso para el sustento de sus hogares, lo que representó una verdadera alegría y sentimiento de dignidad. Se trata de las primeras 300 cajas de mercadería (de las 1.000 que llegaron el lunes), las que ayer mismo llegaron a las manos de familias en serias necesidades, en este caso del sector de Punta El Olivo, La Quebrada y Nuevo Algarrobal.

El operativo de reparto contó con la participación de personal municipal encabezado por la Dideco San Felipe, Carabineros de San Felipe, logística de las Fuerzas Armadas de Chile Regimiento Reforzado N°3 Yungay, Gobernación de San Felipe, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta Silva y los propios transportistas escolares.

Diario El Trabajo habló en esta oportunidad con el Dideco Pablo Silva Núñez, quien explicó que «esta jornada es la primera de nuestra entrega, vamos a generar el proceso de trabajo de manera coordinada con Gobernación, los transportistas escolares, el Ejército que nos apoya, Carabineros y funcionarios municipales que fueron en cada uno de los furgones para formar el vínculo con los territorios visitados. En esta oportunidad fueron unos 296 hogares los visitados».

– ¿Qué sigue ahora, cómo se desarrollarán las demás fechas de entrega?

– La planificación territorial ya está hecha con el Ministerio de Desarrollo Social dado que la entrega del GORE y Gobierno Central son territoriales, por tanto por unidades vecinales ya enviamos el desglose de nuestro trabajo estadístico que nos pidió el Ministerio de Desarrollo Social y vamos a planificar dependiendo de la llegada de las cajas.

EN CARAVANA

Posteriormente a que llenaran todos los diez furgones con mercadería, en una larga caravana de vehículos se llegó hasta los sectores asignados. Diario El Trabajo dio seguimiento al accionar y también en terreno hablamos con varias de las dueñas de casa, quienes felices y algo aliviadas nos compartieron sus impresiones.

– María Tapia, beneficiada, Villa Los Olivos: «Hasta el día de hoy nadie nos ha ayudado, de verdad, los únicos son ustedes. Yo vivo con dos hijas, somos tres mujeres, estamos solas así que esto nos viene a tiempo; desde antes que empezara la pandemia ya yo había quedado sin trabajo. Para mí es muy bonito que nos trajeran esta ayuda. La junta vecinal no ha hecho nada porque ya no está activa, aunque tenemos sede, no tenemos junta vecinal».

Roberto González Short