Mal estado de flexible habría causado explosión de gas en casa de Villa El Señorial

Sólo se registraron daños materiales:

Fatiga de material en un flexible fue la causa de una explosión de gas que se produjo al interior de la cocina de un inmueble ubicado en calle Ernesto Montenegro de Villa El Señorial de San Felipe, faltando diez minutos para la una de la tarde de este lunes 12 de abril. Afortunadamente sólo se registraron daños, no hubo personas heridas.

Así lo indicó a nuestro medio el comandante de Bomberos de San Felipe, Juan Carlos Herrera Lillo: «Efectivamente fue una explosión por acumulación de gas debido a que el flexible que se dirigía hacia la cocina se reventó por fatiga de material, y eso produjo una pequeña explosión que rompió una ventana, sacó lo que es la cubierta del lavaplatos, la cocina también tuvo algunos daños, daños bastante considerables en la cocina. Afortunadamente y lo más importante que no hubo personas lesionadas. Lo material se puede recuperar, pero eso fue lo que sucedió ayer (lunes), diez para la una de la tarde en el sector de Villa El Señorial», dijo.

– ¿Podría haber sido una catástrofe o una tragedia?

– La verdad que muchas veces las mantenciones no se cumplen en el tiempo que corresponde, muchas veces lo que pasa con los flexibles es que quedan aprisionados en la parte trasera con la cocina y eso va produciendo que la malla que trae la protección, se vaya oxidando y la goma con el tiempo se va desgastando y va produciéndose como una quebrazón en la goma, y ya una vez cuando el gas más pesado que el oxígeno, se mantiene a 30 centímetros del piso hacia arriba, porque a veces lo siente porque usted está caminando y lo levanta. La verdad que pudo haber sido mucho mayor, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo daños en la cocina, no pasando a mayores.

– ¿Esos flexibles dónde están ubicados, comandante, es la manguera o lo que aprieta la manguera?

– No, lo que pasa muchas veces es que el propietario tiene el cilindro de gas afuera, la cocina en la parte de atrás lleva unos hilos y esos si no quedan bien instalados y quedan doblados, al poco tiempo se empiezan a quebrar porque se comienzan a cristalizar, y eso es lo que muchas veces, en el momento que menos lo piensan, pueden haber movido la cocina, cualquier cosa, podrían haberla limpiado y eso cada vez que lo van moviendo se va produciendo una quebrazón en la goma y en el flexible, y lamentablemente después la acumulación de gas, cualquier chispazo sucede lo que pasó en esta casa habitación, que afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños en la cocina.

De todas maneras, desde Bomberos San Felipe reiteran el llamado a realizar las mantenciones como corresponde.