Mala convivencia de regantes sería el combustible de problemas por el agua

Directivos de Canal Alto de Catemu desmienten reclamos de agricultor:

CATEMU.- Muy pero muy molestos reaccionaron el presidente y administrador del Canal Arriba de Catemu, Gabriel González y Luis Llano, luego que este jueves en Diario El Trabajo fueran cuestionados sus cargos y oficios en materia de vigilancia y operación del canal de riego que tienen a su cargo, esto a través de una denuncia hecha pública por un agricultor del sector Cerrillos, en la que se les hace casi responsables por los problemas de mala convivencia que a claras luces tienen los mismos regantes.

LLANO RESPONDE

Así, la tarde de este jueves en nuestra Sala de Redacción llegaron ambos funcionarios para responder a los dichos de quien los denunció públicamente.

«Las aguas que se les entrega a estos agricultores se les entrega en los marcos partidores. El agua que les estamos entregando es lo que trae el canal, no podemos dar más agua porque no hay, la distribución es la correcta, a ellos se les entrega de manera correcta el agua cada vez que les toque su turno y son cuatro turnos, cuando les toca a cada uno su turno se les libera el agua, todo esto se hace de manera programada», comentó a Diario El Trabajo el presidente del Canal, Luis Llano Navia.

– ¿Qué es lo que realmente ocurre en ese sector del canal después de la compuerta?

– Nuestra responsabilidad llega hasta la compuerta, de ahí en adelante como ya lo hemos hablado en reuniones generales, le corresponde a los mismos agricultores coordinar para que a cada uno le llegue su parte de agua, ahí son dos parcelas no 17 regantes como dice Domingo Queirolo en su denuncia, los demás son sitios de muy poco espacio, entiendo que este mismo jueves este señor les cerró los canales a sus vecinos y se dejó el agua para él solo.

– ¿Qué soluciones posibles ven ustedes a este conflicto comunitario?

– Las soluciones que yo veo viables son tres: Una es la construcción de los pozos que ya estamos programando el Canal junto al Municipio en la comuna (leer nota aparte), la segunda solución serían los pozos de Curimón que se echaran a andar para poder llevar más agua a los canales, y que no están habilitados en estos momentos, y tercero, esperar a los deshielos de la Cordillera, esas son las posibles soluciones para andar con un poco más de agua el canal, este es un canal para más de 3.000 litros de agua por segundo, pero que ahora sólo sale con 500, y llegan 300 litros por segundo.

– ¿Por qué la convivencia entre regantes se ha complicado tanto, inclusive con la directiva?

– Lo que pasa es que es molesto a veces tratar con esta persona (Domingo), en una oportunidad le solucioné un problema, él quedó muy agradecido, ahora estoy molesto por esto (la queja en la prensa), no sé por qué no llegan a mí primero para solucionar el problema que ellos tienen. A mí me molesta porque soluciones hay, pero si no hubieran soluciones yo entendería que se llegue a esta mala publicidad, pero nosotros nunca hemos negado a los regantes atender sus problemas, toda una vida hemos estado para servir a los regantes porque sabemos que estamos en un tiempo complicado.

– ¿Es verdad que existe un regante a quien apodan ‘El Loco D…’, y que él les roba agua a casi todos los regantes del sector?

– Sí, tenemos un problema con él, parte de este gran problema parte con esta persona. Yo le pedí a Gabriel González, nuestro administrador, que conversara con él, para que se reuniera conmigo en nuestras oficinas, para sostener con él una reunión responsable; eso es lo que quiero, no que venga a decir acá que ‘nunca más’.

– ¿Entonces sí hay antecedentes de robos de agua por parte de este personaje?

– Sí, siempre hay robos de agua de algunas personas, pero este es el más problemático y actúa muy violentamente con las personas. Ojala podamos hablar con él para que esto se solucione (…) o sea, él toma el agua y deja a los demás sin riego, a mí me corresponde poner en regla a esta persona y trataré de hablar con esta persona.

MALA CONVIVENCIA

Diario El Trabajo también habló con Gabriel González, administrador del Canal Arriba de Catemu, quien nos aseguró que «lo que pasa es que con Domingo Queirolo hemos sostenido varias conversaciones por teléfono buscando soluciones sobre este tema, porque hay regantes que más bien son sitios en ese sector, el problema es que tienen una mala convivencia entre ellos y entre sí se cortan el agua, por lo que la solución que él pedía es que lo cambiemos de turno, para regar un día distinto, lo que pasa es que no tengo la capacidad el caudal para hacerlo, el canal lleva poco agua en estos días (…) este jueves les correspondió el turno a ellos de agua, fui en la mañana a verificar que todo estuviera en orden pero no, habían problemas porque nuevamente entre ellos se cortaban el agua, lo que sí está claro es que el agua está ahí, sólo falta que se esfuercen y convivan mejor; además, algunos parceleros a veces ni atienden su canal, les llega el agua y si no la ocupan, simplemente dejan que se riegue en la calle, no abren el paso del agua para el vecino siguiente, esto pasó este jueves», dijo González a nuestro medio.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL