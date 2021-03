Malla metálica de 4 m de altura en su vivienda genera malestar de vecinos

Municipio busca resolver el problema:

PANQUEHUE.- Una queja poco usual es la que quiso hacer en Diario El Trabajo un vecino del Pasaje 7 de La Pirca, quien decidió desde hace algunos meses instalar rejas metálicas y láminas de policarbonato alrededor de su vivienda. Esta situación tiene relación con problemas de convivencia entre los vecinos, o sea, él y su vecino colindante.

Así lo explicó a Diario El Trabajo el vecino Camilo Díaz Carreño, de 70 años de edad: «Creo que mi problema es la envidia de algunos vecinos y la delincuencia que quieren que yo baje el cerco para poder meterse a robar. La directora de Obras de la Municipalidad me dijo que me iba a demandar si mi cierre perimetral tenía más de 1.80 metro, y para eso no hay ninguna ley, ningún reglamento (…) no me presentó esta funcionaria documento alguno, pero me amenazó tres veces que me iba a demandar por tener mi malla un poco más alta que el 1.80 mt. Pienso que ninguna municipalidad me puede impedir que ponga seguridad en mi casa para proteger mis bienes y a mi familia», comentó Díaz.

DIRECTORA RESPONDE

Nuestro medio visitó la Municipalidad de Panquehue para solicitar explicaciones a Francisca Valenzuela, directora del Departamento de Obras, quien nos respondió que «las visitas a terreno por quejas de este vecino, la Dirección de Obras hace la visita, ve si el que denuncia y el denunciado cumplen con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y el Plan Regulador. De acuerdo a eso se manda al Juzgado Policía Local y se determina o regulariza las edificaciones o problema específico. Actuamos de forma equitativa por quejas que podría devolver el denunciante», indicó la profesional.

Roberto González Short