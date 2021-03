Menor de 2 años resulta con traumatismo en el cráneo tras ser atropellado

Internado en el Hospital San Camilo:

Con un traumatismo cráneo encefálico permanece internado en el Hospital San Camilo de San Felipe, un menor de 2 años de edad que fue atropellado por un automóvil que era conducido por una mujer, este martes en la tarde en calle Ducó de San Felipe.

Fue a través de la red social Facebook que nos enteramos del llamado desesperado de una madre que decía: «No vengo a vender, sólo necesito que me ayuden a encontrar a una mujer que ayer (martes), como a las 06:15 (tarde), atropelló a mi hijo de 2 años. Se fue a la fuga, no prestó ayuda ni quería parar el auto. Me lo arrolló por la calle Dardignac con Ducó, es un auto color plomo, con los nervios no le vi la patente, sólo atiné a prestar ayuda a mi hijo que hoy está hospitalizado en el hospital San Camilo. En el auto andaba una joven de pelo teñido rubio y una muchacha más o menos de 16 años de edad y se dieron a la fuga. Tienen el parachoques quebrado donde arrastró a mi hijo», declara la madre del menor, Evelyn Lazo.

Con esa información comenzamos a averiguar, para ello consultamos al Hospital San Camilo desde donde nos indicaron que efectivamente este día martes llegó un menor de 2 años a eso de las 18:26 horas, producto de un atropello. Quedó hospitalizado producto de la lesión que consiste en un traumatismo cráneo encefálico.

De inmediato nuestro medio tomó contacto con Carabineros de San Felipe, donde el prefecto de Aconcagua, coronel Jorge Chabán, confirmó el atropello lamentando esta situación.

Al respecto señaló que el día martes «ocurrió un accidente de tránsito del tipo atropello que afectó a un menor de 2 años. Esto ocurrió en calle Ducó en horas de la tarde y por causas que se están investigando atropelló a este menor que estaba en la vía pública, y posteriormente el menor fue trasladado de urgencia al hospital donde se le diagnosticó una lesión grave en su cráneo y esperemos que se pueda recuperar de buena forma. La conductora pasó detenida por la responsabilidad que le cabe en los hechos, de eso se dio cuenta a la fiscalía local, quedaron citados a una posterior citación. La conductora fue detenida y luego quedó en libertad por parte del Ministerio Público», señaló el alto oficial.

Consultado el coronel Chabán en el sentido que la conductora una vez ocurrido el accidente se había dado a la fuga, indicó que no había información: «Solamente se confirmó que la conductora habría tenido diferencias ahí, y es propio, con la madre del menor y posteriormente la conductora fue detenida en el mismo hospital porque tuvo que concurrir a asistir también al menor y allá Carabineros se constituye y detiene a la conductora», dijo.

Sobre esto último y tras ser consultado, el coronel Chabán precisó que «el procedimiento en sí se origina en calle Ducó y luego que se produce, dieron los antecedentes y la lesión del menor se procedió a la detención ya. La conductora se trasladó al hospital, se le hizo el examen de alcoholemia para determinar su estado de intemperancia».

– Se dice que el vehículo de la conductora habría sido atacado cuando estaba frente a la comisaría. ¿Qué hay de cierto?

– Hay unos daños que recibió el vehículo por parte de personas y eso también está incorporado en el parte policial, debido a la reacción de que había ocurrido esa lamentable desgracia del menor, pero todo eso lo tiene que investigar los tribunales, nosotros solamente hicimos las diligencias; se estableció el accidente, se detuvo a la persona responsable y posteriormente se habrá de determinar lo que ocurrió ese día.

– Según el parte policial, ¿cómo se producen los hechos?

– Según lo que señala la conductora, sintió un golpe en la parte delantera de su móvil mientras transitaba por calle Ducó en dirección al oeste, y lamentablemente no se percató de la existencia de este menor, así es que lamentable y esperemos que el menor pueda recuperarse lo antes posible.

Señalar que a través del Messenger enviamos un mensaje a la madre para saber más detalles y estamos a la espera de alguna respuesta.

Desde acá le deseamos una pronta recuperación al menor.