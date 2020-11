Millonarias pérdidas tras destrucción de semáforos en esquina cancha de tenis

Horas antes habían sido instalados completamente nuevos:

Muy lamentable es la realidad que se sigue viviendo en San Felipe a raíz de la destrucción de bienes públicos y comunes, específicamente en materia de semáforos, la más reciente ola de violencia ocurrió la noche de este lunes en la intersección de Chacabuco con Yungay, la esquina de la cancha de tenis, en donde decenas de jóvenes se manifestaron con violencia y destruyeron por completo dos semáforos dobles, o sea, cuatro módulos de luces con su poste incluido.

BOFFA INDIGNADA

Diario El Trabajo habló con Patricia Boffa, delegada biprovincial del Serviu San Felipe Los Andes, quien se mostró indignada por los recientes hechos de violencia injustificada: «Este día lunes cerca de una de la tarde ya pusimos y dejamos operativos el sector de la rotonda de la cancha de tenis, y ya en horas de la noche me mandaban a través de las redes sociales y los diarios digitales, fotografías de los semáforos en el suelo. Obviamente lamentar y condenar estos hechos de violencia, nosotros vamos a ver si podemos nuevamente recuperar específicamente esta rotonda, toda vez que el día de este lunes ya había comenzado a funcionar el semáforo que estaba apagado en Santo Domingo con Yungay (Avenida Bernardo Cruz) y ya está completamente operativo, no podemos normalizar hechos de violencia de esta magnitud, la gente tiene todo el derecho a manifestarse a través de cánticos, de banderas, de juntas, de caminatas y de bailes, pero obviamente nosotros no podemos normalizar estos hechos de violencia, por lo tanto ya hemos informado al director regional del Serviu Tomás Ochoa, nosotros vamos a volver a hablar con la empresa para ver si existe la posibilidad de recuperar por tercera vez. Quiero pedir a la comunidad que nos ayude, pues lo más grave de esto es que no tenemos a una sola persona detenida, no existe absolutamente nada con respecto a eso, yo espero que hoy en mi condición de delegada del Serviu he pedido al alcalde y como concejal también, oficiar al gobernador justamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que nosotros como comuna no podemos normalizar la violencia (…) nosotros sentimos impotencia por lo que está pasando, esta inversión que hoy día hacemos en semáforos son recursos que podríamos estar utilizando en plazas de juego, en iluminación fotovoltaica inclusive, pero hoy día se invirtieron 83 millones de pesos para que lo destruyan en la noche, son unas diez a 15 personas, no son más que eso, destruyendo todo, y que las autoridades policiales nada hagan, el llamado es a cuidar esto es de todos los chilenos», dijo Boffa.

Al momento del cierre de nuestra edición aún no se tenía claridad las razones de estos daños, pues no se sabe por qué protestaban ni menos por qué destruyeron lo que es tan útil a todas las personas. ¿Es este el Chile que quieren?

Roberto González Short