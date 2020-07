Minero detenido por Carabineros asegura que fueron militares quienes lo agredieron

Luego que la mañana de este lunes en el sector de El Almendral, un ciudadano de 40 años de edad fuera primeramente retenido por militares y posteriormente detenido por personal de Carabineros, acusado de haber intentado agredir a un funcionario del Ejército en el momento de ser fiscalizado, y después también que lo dejaran en libertad la tarde de este martes, el mismo vecino quien se identificó como Cristian Barraza, visitó nuestra Sala de Redacción para solicitar el derecho a dar su versión de los hechos relatados en la edición de este martes por el coronel Patricio Ochoa, delegado de la Defensa Nacional, quien afirmó en primera instancia que este vecino fue quien habría agredido a los militares con tal de lograr evadir el control de cuarentena que estuvo ubicado a un costado de la Iglesia San Antonio de Padua, en El Almendral.

VERSIÓN DEL DETENIDO

Según la versión que nos brindó Cristian Barraza, las cosas no ocurrieron como dicen las autoridades, pues él había sacado su Permiso de Salida a la comunidad a través de la Comisaría Virtual, lo que se contradice con su supuesta acción de evadir un control.

– ¿Qué es lo que pasó en ese punto de control la mañana de este lunes?

– Salí de mi casa temprano para comprar la comida para el perro y los alimentos de mi madre que está enferma y es adulta mayor, para que ella no se expusiera al tema del Coronavirus, pues yo tengo que salir este miércoles (hoy) a trabajar a la minera Spence antes de llegar a Calama. Resulta que saqué mi Permiso correspondiente, pasé por el Paso de Cebra, no me pidieron ni control ni nada, entonces yo seguí caminando en dirección a San Felipe para hacer mis compras.

– ¿Cómo es que se da la situación con los militares?

– Cuando yo llevaba caminados ya dos postes después del retén oí unos silbidos, pucha yo dije si será a mí estarán leseando el tema es que no asocié esos silbidos a mi persona. Siento que alguien viene corriendo detrás de mí pero volví a ver.

En eso uno de los militares, el más joven, me toma desde mi mochila y me empuja contra el pavimento arrastrándome como metro y medio por el suelo, cuando traté de pararme él se me tiró encima para golpearme, ahí me dijo: ‘Weón te querís pasar el control, ¿no sentís que te estamos silbando?’, aún en el suelo yo le dije ‘pero si tengo permiso y tampoco creí que esos silbidos eran para mí, yo traigo mi permiso’ le dije. Llegó su compañero, el otro militar y me pegaban con puños en mi estómago y en mis músculos de mis piernas y brazos, me pusieron las bota en mi mano por eso la tengo dañada, porque me puso la pierna encima y me aplastó la mano contra el piso. El otro militar que llegó de segundo saltó y me puso su rodilla en mi espalda con toda su fuerza, tiene mucha fuerza, de ahí me pusieron la pata en la cabeza mientras le pedía yo que acaran su pata de mi cabeza que me duele. Mientras todo esto pasaba yo gritaba siempre ‘tengo permiso tengo permiso’.

– ¿Qué hizo el carabinero que estaba en ese retén ante tal agresión?

– El carabinero llegó y dijo a los militares: ‘A él suéltenlo acaba de decir que tiene permiso, preguntémosle primero, suéltenlo por favor’. Los jóvenes militares me soltaron entonces y yo saqué de mi bolsillo mi Permiso y se lo presento al carabinero. En ese momento el carabinero le dice al soldado más joven: ‘La cagaste él tiene permiso ¿por qué no le pediste el Permiso antes por qué no le pediste primero el Permiso?’, entonces el militar respondió ‘es que yo no sabía’, ahí se empezaron a contradecir entre ellos.

– ¿Qué pasó entonces y por qué te detuvieron al final?

– El carabinero me dijo ‘déjame llamar a mi superior’, acto siguiente este carabinero llamó a su superior, mientras tanto yo asustado garabatié al joven militar que me golpeó de primero, a pesar que ambos me golpearon, luego de varias llamadas a sus superiores, el carabinero pidió al militar más joven que se retirara del lugar, éste arrancó y se fue a esconder detrás de un auto a un lado del retén, lo sacaron de escena. El tema es que cuando yo iba llegando al Control saqué mi celular y me puse a grabar, ya ellos, los tres, se habían puesto de acuerdo y me dijeron: ‘Flaco, la cagaste, ahora somos tres contra uno y estás cagado, somos tres contra uno y vos sois civil todo el poder de la ley a favor, así que no más cagaste flaco no podemos hacer nada’, me dijo el carabinero. Este carabinero no participó en ninguna agresión contra mi persona, saqué mi celular y empecé a grabar la situación, y al llegar al Control ahí me detuvieron, logré grabar a los dos militares, ahí sí me golpeó el carabinero y sí me golpeó para quitarme el celular.

Roberto González Short