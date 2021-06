Vecinos del Condominio Peumayén:

Molestia, preocupación y emergencia están provocando entre los vecinos del Condominio Peumayén, los gases que salen desde unos respiradores de descarga del servicentro Shell ubicado en la Avenida Encón, ubicado al costado del conjunto residencial. El martes en la noche tuvieron que llamar a Bomberos para que concurriera al lugar. Por eso piden a las autoridades buscar alguna solución. Aunque ellos dicen que el arreglo podría ser elevar los cañones.

Nuestro medio estuvo en el lugar ayer en la mañana y conversó con el presidente de los vecinos, Miguel Torres: «Anoche (martes) eran como la 11:30, están todos los vecinos gritando mi nombre, mire la hediondez, el vecino de ahí al frente salió a pelear con el hombre, los ‘huevones’ se reían de ahí… se reían los compadres de la bomba. El problema que pasa es que no se aguanta la hediondez de los gases que todos se vienen para la población, para las casas; hay adultos mayores, gente en todos lados, ya no aguantamos más, el problema es que se viene todo el olor para acá, y ¿qué podemos hacer?,» dijo Torres.

«Así es que necesitamos al señor alcalde, señores concejales, Seremi, vengan a estudiar la Shell de Encón porque ya está la escoba, la gente debe salir a la calle y si no hay una solución nos vamos a tomar la calle porque ya está bueno, ya les dijimos no los íbamos a dejar trabajar, con toda la gente se les dijo ayer… no los íbamos a dejar trabajar por lo mismo. Ellos por descargar el camión dan todos los gases y la gente está mal acá, tenemos gente embarazada, un adulto mayor al lado, niños ya no soportan más la hediondez», dice Torres.

Comenta que llevan más de un año con este problema, donde han hablado con los jefes de la empresa de combustibles: «Los jefes de la bomba nos apoyan… están apoyando y todo, pero el problema son los jefes de arriba los que no vienen, vienen para acá y dicen que está todo bien, pero no han venido con una maquinita cuando tiran todos los gases para acá y ver cómo estamos los vecinos aquí; pero el jefe y la jefa que están ahí saben cómo se mete la bencina (olor) para adentro de las casas, las piezas, no podemos dormir… nada, así es que necesitamos señor alcalde, señor gobernador, a todas las autoridades, al Seremi por favor vengan a hacer un control a la bomba, no le estamos pidiendo que cierren, levanten más las cositas (respiradores de descarga) las levanten», señaló Miguel Torres, presidente de la Junta de Vecinos.

Señalar que Miguel Torres fue hasta la oficina de la administración donde le dijeron que enviaran una carta representando la molestia.

El condominio Peumayén está ubicado en la Avenida Encón y está compuesto por 92 familias en su mayoría las que fueron estafadas por la Ex – Egis Daniela.