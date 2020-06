‘Motochorros’ asaltan a joven para robarle celular que portaba en un banano

Asalto en Quebrada Herrera:

Mal ojo tuvieron dos sujetos que usando el método del ‘moto chorro’ y pensando que su víctima llevaba dinero en su banano, lo asaltaron violentamente en la Calle Central, cercano a una Villa del sector Las Tres Canchas en Quebrada Herrera.

El asalto ocurrió el día sábado faltando minutos para las seis de la tarde, cuando la víctima, un joven de 20 años de edad aproximadamente, caminaba hacia su casa por la vereda portando su banano. En esas circunstancias vio que se detuvo una motocicleta con dos sujetos a bordo, quienes mantenían sus respectivos cascos y mascarilla por la emergencia. En ese momento dice que se dio vuelta en un gesto para ver qué estaban haciendo cuando «veo a un tipo que viene… me pega una ‘patá’ en el pecho, me botó ‘altiro’ al suelo y me empezó a pegar; me decía ‘entrega el banano tal por cual’. Ahí le dije: ‘hermano ando con el puro celu’. ‘No, entrega, entrega, entrega’, pegándome ‘patás’ en la cabeza, me pegó unos combos. Fue así súper rápido, así de momento, se suben y se fueron», relató la víctima a FMVida.

Cabe destacar que por petición de la víctima se reservó su identidad por motivos de seguridad.

Reconoce que nunca pensó que los sujetos lo pudieran asaltar, porque fue todo muy rápido que no le dio tiempo de pedir ayuda.

A consecuencia de lo anterior el joven resultó con heridas leves.

Le robaron el banano que portaba, donde llevaba su celular avaluado en unos 140 mil pesos.

Realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros.

Consultado sobre algún acento en particular, dijo que el sujeto que lo golpeó era chileno, el otro ignora porque no pronunció ninguna palabra.

La moto era de color verde, tipo enduro que se usan para subir cerros.

«Yo pienso que donde me vieron con el banano han dicho este loco anda con plata y cuestiones así», dice el afectado.

Comenta que nunca le había tocado vivir una situación así, solamente lo había visto en otras personas. Porque como suele sucede no se piensa que le pueda ocurrir a uno.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.