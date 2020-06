Movimiento social pide al Gobierno que declare Cuarentena Total

Este miércoles visitó nuestra Sala de Redacción un de los voceros del ‘Movimiento Todos y todas por Aconcagua’, Boris Aedo Torres, quien impulsa junto a otras personas varias propuestas sociales, entre éstas hacer un llamado urgente a la autoridad nacional, tanto política como sanitaria, a instalar lo antes posible una Cuarentena Total, con las medidas económicas que la faciliten en el Valle de Aconcagua.

«La cuarentena es una medida que está pidiendo el mundo político de manera transversal en el valle, por lo que ahora debemos sumarnos desde el mundo social y territorial para exigir la inmediata implementación de esta medida sanitaria. Además, no se puede dejar de exigir que cuando se instale la cuarentena, la autoridad debe asegurar las condiciones económicas para que la gente se pueda quedar en sus casas, sin que tenga la obligación de salir a trabajar, poniéndose en riesgo a ella y sus familias», dijo Aedo a Diario El Trabajo.

– ¿Qué busca lograr este llamado a Cuarentena?

– En el fondo lo que planteamos es que se generen las condiciones adecuadas para que todos podamos realizar nuestra cuarentena, y eso implica que el Gobierno apruebe el ingreso mínimo de emergencia (350.000) y que se asegure el abastecimiento de las personas, pues pareciera que quieren dar prioridad a los millonarios negocios que a la salud y la vida de los chilenos.

– ¿Esto se mueve sólo en San Felipe o ya tienen vocerías en Los Andes?

– Sí, en Los Andes está nuestro vocero Daniel Zamorano, también exgobernador de esa comuna, él plantea que no se entiende desde ningún punto de vista que aún no se haya instalado esta medida sanitaria en la zona. Cuando uno analiza los datos epidemiológicos, la situación sanitaria y las condiciones geográficas y de conexión del Valle de Aconcagua, y de la región en general, no se entiende de ninguna forma que la autoridad no haya instalado la Cuarentena Total desde hace un par de semanas en todo el territorio. La única razón que se podría encontrar para esta dilatación es que la autoridad sólo quiere mantener la economía funcionando el mayor tiempo posible por sobre la vida de las personas, lo que va en contra de toda lógica humanitaria y es contrario a lo que se ha hecho en los países que han logrado contener el virus.

Roberto González Short