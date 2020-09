Mujer denuncia despedido arbitrario y el no haber recibido el bono

Pese a trabajar todo 2019 en empresa de aseo Veolia:

Una mujer denuncia que fue despedida injustificadamente desde la empresa de aseo Veolia, cuando estaba enferma de su rodilla, algo que sabían incluso según ella, cuando avisaba que no podía ir a trabajar la dejaban indicando que después podía recuperar el día. Lu otro que denuncia, es que no recibió el bono que entrega el Gobierno pese a haber trabajado hasta pasado la Pascua en diciembre del 2019.

– ¿Nombre suyo?

– María Eugenia Mella Lagos.

– Señora María, cuente la situación que está viviendo y quiere hacer pública, ¿por qué se siente perjudicada?

– Estoy mal, psicológicamente mal.

– ¿Qué le pasó?

– Me cortaron de la empresa porque estaba enferma de mi rodilla, que a veces puedo andar y a veces no, y me cortaron sin ningún motivo, yo encuentro que no es motivo, porque yo avisaba, yo no sé leer ni escribir, entonces yo les mandaba avisar que yo no podía levantarme y ellos me decían que faltara nomás, que después iba a recuperar el día y después pasadito la Pascua me cortaron, llegó una carta a la casa, ni siquiera me avisaron que me iban a cortar qué sé yo, llega una carta a la casa y me dicen que estoy cortada, yo fui a la empresa a ver el motivo, claro era por las faltas, pero yo le dije a ustedes me hacía faltar de repente como yo no sé leer yo les decía que me vieran el reloj, cómo tenía que marcar y me decían que no importaba que me fuera nomás que estaba todo, con la presencia mía les bastaba y así cometí varios errores por eso por no saber, aquí también me mostraron una cachada de papeles yo no sé dónde estoy parada, así es que imagínese todos estos meses sin comer ni una cosa, fui a buscar el finiquito me dijeron entregue todas las cosas y ahí le entregamos el finiquito, yapo yo llevé mi carro entregué todo después cómo risas me entregan el finiquito, y yo le dije ¿qué dice aquí?, me dice cero finiquito, cero finiquito imagínese todo lo que uno tiene que pagar, comer, todo, así es que ni una explicación más, ahí me puse a llorar y me fui, después trate de buscar algún medio. Alguien que me ayudara y en todas se cerraban las puertas, mis compañeros cuando salía a buscar pega me veían, me grababan y me decía «mira la vieja está pa´lacagá, la echaron de la empresa y está pa’ la cagá», como no, vos a estar pa’ la cagá, si no tengo qué comer, no tengo nada imagínese que a mí no me ha llegado ninguna ayuda de nada, no sé por qué esa mala suerte.

– ¿En que trabajaba usted señora María?

– En Veolia.

– ¿Cuál la empresa de aseo?

– Sí, de aseo durante 6 años, 6 años, y ahora empecé a investigar con un abogado que me estaba viendo y salí con el bono que me manda el Gobierno y yo fui a preguntarle al jefe, que yo salí en la lista y ¿por qué no me dieron algo?, me dijo que no porque, se largó a reír y me dijo «si ahora no tiene plata usted», yo le dije a nadie le falta Dios, le dije yo si usted me prometió que me iba a recibir como nueva me dijo «váyase de aquí por usted es mala influencia para la empresa», ahí le dije jefe como va a ser así también tengo derecho a comer, me dijo «no váyase de aquíno venga más a meterse para acá».

– ¿Quién le dijo eso?

– Don Pedro León.

– ¿Quién?

– Don Pedro León que es el jefe, ahí en la oficina me dijo, estaban todos los otros compañeros y se retiraban no se metieron en nada.

– ¿Por qué cree usted le dice que es mala influencia?

– Eso es lo que yo no sé, es que aquí dicen una cosa por ejemplo ya decían que yo me iba al hotel, cómo voy andar en los hoteles si ando barriendo, entonces eran muchas cosas que inventaban de mí poh, porque es un invento porque yo no tengo líos con la justicia, nada, y no sé de qué puedo ser mala influencia porque allá en la pega todos somos trabajadores, todos andamos ganando para comer, así es que imagínese ni un peso, tengo ‘calillas’ por todos lados y ahora no me recibe casi nadie.

– ¿Cómo es eso que la acusaban que se iba a los hoteles?

– Los compañeros decían que yo me iba a los hoteles me decían que me veían pará para allá, para acá y nopo, si yo andaba trabajando, usted mismo me veía que andaba por aquí por allá así a eso no le toma asunto de ahí empezaron los cahuines, los líos.

– ¿Hizo alguna denuncia en la inspección del trabajo?

– Sí, pero acá yo llegué tarde porque como no sé leer estaba esperando a mí hija, entonces mi hija no llegó y me dejaron sola mi familia, cuando golpeé para entrar la señorita me dijo «no, porque ya empezamos», pero le dije si yo puse la demanda y ahí por delante de la señorita dijo (jefe), que me iba a recibir como nueva, que si yo no firmaba el papel no me iba a llegar la plata de la cesantía de esos meses, así es que por eso yo le marqué la cuestión que me habían cortado.

– ¿Qué le gustaría que pasara?

– Que me devolvieran la pega, porque yo hayo que es injusto, mire además no sé cómo hacerlo, yo quiero demandarlo al hombre por como se llama, injurias por todo eso.

– ¿De qué está viviendo usted señora María?

– Yo, de lo que me da el hombre que lo jubilaron hace poco, mi marido, recibe 130 lucas de eso estoy viviendo, si no sé en qué más moverme, de que la cuestión de la enfermedad que vino después no puedo salir para ningún lado y a mí no me dan trabajo ya así es que no sé qué hacer, ojalá por mí, me devolvieran el trabajo me pagaran lo que robaron nomás porque pa´mí es un robo.

– ¿El bono que se les entrega a los recolectores?

– Claro, es un robo imagínese del sindicato, don Claudio Molina me decía «señora María nosotros la entendemos a usted de los problemas que pasa», porque tengo un nieto enfermo, mi marido enfermo por eso lo jubilaron «yo sé lo que pasa, pero usted diríjase a nosotros al sindicato, porque nosotros la vamos a ayudad e todo» y a la primera imagínese cuando llegó esa plata me tiraron dos lucas por la ventana «tome pa´pan», entonces eso es un insulto pa´uno.

– ¿Le tiraron dos lucas?

– Claro, del sindicato, sabiendo que yo estaba en la lista con esa plata (bono recolector), abrió el camión cuando iba pasando me decía ¡María pa’ pan!, las tiró por la, no sé qué hacer, realmente no sé qué hacer, porque como soy analfabeta nadie me puede ayudar nadie, porque usted sabe no se expresarme se me enreda la lengua, pero yo hago que fueron muy malos conmigo, muy malos.

HABLA CANTILLANO

En tanto Carlos Cantillano, delegado del Sindicato Interempresa de la Minería, varios rubros que reúnen a nivel nacional unos 18.000 trabajadores, se refirió al caso de María Mella Lagos, extrabajadora de Veolia, indicando lo siguiente «que era socia de su sindicato la cual fue despedida en el mes de diciembre por faltas reiteradas, a lo cual ella me informa que presentó una licencia médica y no se la quiso recibir la empresa, a lo cual en ese entonces yo estaba con licencia médica igual a lo cual ella viene reclamando el bono que se le da a los trabajadores de recolección, que es una vez año que es $ 1.062.000 y a esta señora no se le pagó el bono siendo que ella trabajó el periodo completo, ella fue despedida en diciembre de 2019, por lo tanto corresponde el bono que a ella se lo entreguen, ella fue a hablar con el señor Claudio Molina, quien gestiona supuestamente este bono o el que manda una lista al Municipio, que supuestamente él lo que dice sabiendo que esto es algo que da la Subdere se envía a los municipios y los municipios entregan el dinero a la empresa y la empresa debe repartir a sus trabajadores, donde la señora María Mella como le comenta en la entrevista, dice que ella no ha recibido ningún bono, a mí me gustaría que el Municipio la empresa la parte de recursos humanos pudieran dar la cara y explicar la situación de la señora María Mella ¿dónde está su plata?, ¿dónde está su bono?, como ella fue despedida por faltas reiteradas sin un peso y a raíz de eso como la señora María Mella no sabe leer ni escribir abusaron de su persona, entonces por eso nosotros hemos estado realizando gestiones, denuncias demandas a los tribunales correspondientes también para que se empiece a aclarar donde está la plata de la señora María Mella», indicó Cantillano.

Consultado la empresa Veolia a nivel local, indicaron que no se iban a referir al tema, porque todo esto lo ve el departamento de comunicaciones, de todas maneras, aseguraron que lo denunciado por la extrabajadora no corresponde a la realidad y hay documentos de aquello.