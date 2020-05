Mujer denuncia que ‘la encerraron’ por tres horas en un Box de Cesfam

Ella quedó detenida y acusada por Agresión a funcionarios:

A nuestra Sala de Redacción acudió la mañana de este viernes Catalina Andrea Meneses Robles, vecina de los departamentos Sargento Aldea, quien denunció lo siguiente: «Yo quiero denunciar el hecho que sufrí hoy día (viernes) por parte del personal del Cesfam Segismundo Iturra, por parte de la directora del consultorio, por una enfermera y el guardia de seguridad, yo vivo al frente del Cesfam, resulta que me dirigí hoy en la mañana con mi hijo con un dolor de garganta, nos vio el médico efectivamente, nos dio la receta y todo el tema. En eso el doctor me dijo que de forma preventiva le harían a mi hijo el examen del Covid-19, sólo a mi hijo. Luego que le hicieron el examen a mi hijo nos dejaron en el Box de atención, empezaron a pasar las horas, ya cuando eran las 11 de la mañana esperando ahí encerrados, en ayunas, mi hijo me decía ‘mamita tengo hambre me duele la guatita’, yo ya me empecé a desesperar, yo sufro de claustrofobia y encerrada ahí obvio que me comencé a desesperar, abrí entonces la puerta y me ofrecieron llamar a la encargada, hasta ese momento yo me había expresado en un tono educado, llega la encargada, se para en la puerta a varios metros de mí y me dice ‘¿qué querí?’, perdón le dije yo, no es ‘qué querí’, es ‘¿qué se le ofrece?’ o ‘¿qué necesita’, porque no estás hablando con cualquier persona», dijo Meneses.

Según el relato de esta vecina sanfelipeña, se habrían generado fuertes intercambios de palabras entre ella y los funcionarios del Cesfam, terminando la situación con la presencia de Carabineros en el lugar y con ella detenida acusada por supuestas agresiones a los tres funcionarios en Fiscalía, recuperando luego su libertad. El niño fue llevado a su casa desde el Cesfam por un familiar del menor antes de ser ella trasladada a Fiscalía.

SALUD RESPONDE

Diario El Trabajo habló con Marcela Brito directora de la Dirección de Salud Municipal, quien tras escuchar la denuncia de esta usuaria e indagar lo sucedido con las versiones de sus funcionarios, nos respondió que «lamentablente comprendiendo lo complejo del contexto social a lo que nos lleva la actual grave situación sanitaria, nada justifica el maltrato a nuestros funcionarios y funcionarias, quienes desde un período extenso y con destacado espíritu de servicio han dispuesto sus voluntades para enfrentar los propios desafíos que estos tiempos nos exigen, ajustándose además a las normativas vigentes. Por tal razón, y ante una escalada de estos eventos de maltrato, nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas. El presente caso se encuentra en Fiscalía», dijo Brito a nuestro medio.

Roberto González Short