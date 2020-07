Municipio revierte decisión de eliminar algunos estacionamientos del centro

El municipio de San Felipe volvió a habilitar los estacionamientos en el contorno de la plaza que habían sido suspendidos el día anterior, como una forma de desincentivar a la comunidad de concurrir al centro a realizar compras.

La suspensión comenzó a regir este miércoles 8, no obstante al día siguiente fue desestimada y se autorizó nuevamente el estacionamiento.

Al respecto el abogado y director jurídico de la municipalidad de San Felipe, Jorge Jara Catalán, señaló en entrevista en radio Aconcagua, que la medida «se adoptó en función del nivel resistencia a la aplicación de esta medida, creo que no fue entendida en su dimensión real y nosotros, en el afán de generar espacios de convicción de los vecinos, hemos resuelto dejar sin efecto la medida transitoriamente para de esa manera hacer un poco de educación pública y conforme vaya siendo el manejo de la cuarentena, de las cifras de contagios que den todos los días las autoridades competentes, resolver si se puede reponer esta medida en su exacta dimensión u otras similares, porque en la medida que no entreguemos números azules para poder superar el tema de la cuarentena, vamos a seguir obligados a ella y los niveles de restricción van a aumentar. La única manera de que se entienda es que haya mayores restricciones, no puede ser que todavía haya personas en San Felipe que circulen por pleno centro de la ciudad sin ningún tipo de permiso, a veces inclusive sin protección. Esta medida que tenía por sentido desincentivar el estacionamiento en la plaza, para que la gente cumpliera con la restricción de quedarse en su domicilio, no salir innecesariamente a hacer trámites para los cuales no están autorizados. Obviamente hago el descarte con aquellos que cuentan con todos los permisos, pudiera ser una contribución a estas necesidades de eliminar o rebajar los contagios, cuestión que no está ocurriendo de tal manera que la autoridad municipal tomó la decisión de suspender transitoriamente la medida que no se ha destacado del todo, lo vamos a seguir revisando, pero por lo pronto por ahora se descarta la aplicación», señaló.

En cuanto al motivo del cambio, al parecer tomaron en cuenta los comentarios en las redes sociales de personas que no querían caminar una calle: «He leído en algunas redes sociales, he sabido que hay fundamentos de esa naturaleza que nos parecen absolutamente improcedentes», señaló Jara.

Comentó también que hubo autoridades que rechazaban o se oponían a la medida, pero no quiso entregar nombres.