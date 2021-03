Un lamentable accidente mientras se encontraba entrenando para una participación en el Circuito Mundial del Deporte Aventura que en abril próximo tendrá lugar en Colombia, sufrió la destacada atleta aconcagüina Natali Rosas.

La deportista santamariana fue diagnosticada con una Fractura del Platillo Tibial, lesión muy seria que la tendrá alejada por muchos meses de la alta competencia. La Uno de Chile del Deporte Aventura fue intervenida quirúrgicamente ayer en el Hospital de Los Andes, recinto donde se encuentra internada desde hace ya cuatro días.

El Trabajo Deportivo tuvo la oportunidad de contactarse con la atleta santamariana, quien en la antesala de ingresar al pabellón de operaciones señaló: «Me estaba preparando en un entrenamiento en un cerro, y mientras efectuaba un descenso terrestre tomé mucha velocidad, lo que me llevó a tropezar y posteriormente estrellarme contra una roca. Por ahora no sé cuándo me darán el Alta; ya tengo muy claro que mi recuperación no será rápida por lo que tendré que trabajar mucho y muy fuerte para poder volver a ser la de siempre; fue un accidente grave, pero puedo asegurar que estoy fuerte en lo mental porque siempre tuve mucha claridad respecto a que en el Deporte Aventura se corren riesgos».