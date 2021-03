Niño sanfelipeño de 9 años de edad primer caso PIMS en Aconcagua

Infectólogo nos advierte de posibles más casos durante el año:

No es contagioso, sólo lo sufren menores de 21 años de edad. Primeros casos se registraron en Europa y Estados Unidos, y hay en Chile cerca de 200 casos detectados.

Desde hace meses se viene hablando del Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS o MIS-C, por sus siglas en inglés), que es una inflamación multisistémica que se manifestaría de forma posterior a haber contraído Coronavirus, es decir, es una inflamación post-infecciosa.

Los primeros casos dados a conocer se registraron en países de Europa y Estados Unidos, donde se comenzaron a ver casos de PIMS en niños en edad escolar luego de cuatro a seis semanas pasado el peak de contagio de Coronavirus. También en Chile se han detectado varios casos desde el inicio de la pandemia, y ya en Aconcagua se registra el primer caso, puntualmente en un niño de 9 años de edad actualmente internado en el Hospital San Camilo.

NUESTRA ENTREVISTA

Diario El Trabajo habló este lunes con el infectólogo jefe de la UCI Pediatría del San Camilo, Daniel Cortés, quien nos respondió algunas preguntas para conocer mejor este cuadro infeccioso.

– ¿Es contagioso este síndrome?

– No. Esperamos tener uno o dos casos de PIMS al año, y con buen pronóstico si se trata a tiempo. Este nuevo cuadro no es contagioso y tratado a tiempo mantiene un mejor pronóstico. Este nuevo problema aparece justo cuando pensábamos que las vacunas nos mostrarían la luz al final del túnel, pero ahora la pandemia nos muestra una nueva amenaza derivada de sus múltiples contagios: El PIMS, es decir, el síndrome inflamatorio multisistémico.

– ¿A quiénes afecta principalmente el PIMS?

– Esta patología afecta principalmente a menores de 21 años y se manifiesta entre dos a cuatro semanas posterior a un contagio de Coronavirus. Durante las últimas semanas ha cobrado relevancia al presentarse en más de 200 casos a nivel nacional, y este domingo se confirmó que un menor presentó el cuadro en nuestro hospital. Este niño está en buenas condiciones, gracias a que se habían preparado para recibir casos como este.

– ¿Estaban preparados como hospital para atender casos de PIMS?

– Sí. Tal como se ha estado dando la alerta a nivel país, nosotros habíamos realizado como Servicio de Salud Aconcagua una capacitación en la materia y hemos continuado con los lineamientos del Minsal respecto del proceso diagnóstico y terapéutico, y por lo tanto estamos preparados, lo que nos permitió realizar en este caso un diagnóstico adecuado a la evolución de la enfermedad.

– ¿Qué significa sus siglas y que tan grave es el PIMS?

– El cuadro es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19 y por sus características es una enfermedad de aparición reciente, descrito los primeros casos en abril del 2020, luego de los contagios masivos de Covid en los menores de 21 años de edad, y que se caracteriza por un cuadro de fiebre asociado a varios otros síntomas, entre esos los más característicos, el compromiso gastrointestinal que va desde el dolor abdominal a la diarrea o vómitos. Además se asocia con otras manifestaciones como el compromiso cardiovascular y también una de las cosas muy características es que puede haber un compromiso cutáneo con manchitas en la piel, así como también algunas alteraciones en los labios. Este es un cuadro nuevo y por lo tanto es de cuidado, no obstante, lo que hemos observado es que los niños tienen un mejor pronóstico si se tratan a tiempo.

– ¿Pero este PIMS es contagioso como el Covid-19?

– No. El PIMS no se contagia persona a persona. No es un virus. Esta es una enfermedad que está asociada al Covid-19, pero es un fenómeno que denominamos post inflamatorio, es decir que se manifiesta al menos dos a cuatro semanas posterior a la infección propiamente tal, y en consecuencia, el paciente ya no está en su fase contagiosa, las cuales son las primeras dos semanas.

– ¿Qué tan frecuente esta patología?

– Aquí viene el llamado a la calma. Este es un cuadro bien llamativo, pero es infrecuente. Particularmente en nuestra población del valle, esperamos que exista uno a dos casos anuales. Ejemplo de esto es que en el país de más de 80.000 casos pediátricos de Covid, estamos hablando de 200 PIMS.

– ¿Se puede tener PIMS sin haber tenido Coronavirus?

– Lo que hemos recalcado y enfatizando es que todos los padres deben estar atentos a los síntomas mencionados, pues es posible que como muchos menores son asintomáticos al Covid, podemos pensar que no lo tuvo y confiarnos en que no tendrá PIMS, pero de presentarse los síntomas, se debe consultar pues no sabemos si nuestros menores se contagiaron en algún momento sin presentar indicios.

Roberto González Short